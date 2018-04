INTERVISTA – Tony Maiello, il coraggio di ritornare sul palco con “Spettacolo”

Dopo 8 anni lontano (o forse solo dietro le quinte) la scena musicale Tony Maiello torna sul palco con il nuovo album “Spettacolo”.

Il giovane di Castellammare di Stabia sta diventando sempre più uno dei maggiori cantautori italiani con testi scritti per Laura Pausini, Marco Mengoni, Giorgia e Francesco Renga tra i più noti. In più, salirà sul palco del Circo Massimo di Roma il 21 e il 22 luglio per aprire i concerti della Pausini dopo aver firmato per lei “Il Coraggio di Andare” nell’ultimo album “Fatti sentire”.

Lo abbiamo incontrato proprio in occasione dell’uscita del suo disco, disponibile dal 13 aprile.

Emozionato con il cd tra le mani, perché lui ama “toccare il disco dal vivo, sentirlo tra le mani come un qualcosa di concreto e vero”.

È passato da X Factor, da Sanremo Giovani e ad oggi di strada ne ha fatta.

Tanto tempo passato tra Milano, sua attuale città e la Campania, sua terra di origine e di ispirazione.

Questo è un disco che parla di vita, di momenti bui ma anche di quella rinascita persona che sta vivendo.

Un ragazzo con i piedi per terra che scrive. “Parlo poco – ci racconta – ma amo scrivere. Questo è un album che ha come tema principale l’amore. Mi appunto tutto quello che vedo ogni giorno e provo a farlo diventare un vero e proprio testo”.

Ormai il suo pubblico di riferimento è quello dei grandi artisti per cui ha scritto e lui ne è consapevole: “Spero possano trovare interessante questo mio lavoro”.

ECCO LA NOSTRA VIDEOINTERVISTA A TONY MAIELLO