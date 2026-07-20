Giuni Russo entra nel Dizionario Treccani: la voce che ha reso eterna l’estate italiana

Giuni Russo entra nel Dizionario biografico e tematico delle donne in Italia della Treccani, trovando posto tra le figure che hanno contribuito a definire la cultura e l’identità del Paese. Il riconoscimento parte da Un’estate al mare, la canzone che dal 1982 accompagna l’immaginario delle vacanze italiane, ma restituisce alla cantante palermitana una dimensione molto più ampia del semplice tormentone estivo.

Nata Giuseppa Romeo, Giuni Russo mostrò precocemente un talento fuori dal comune. Dopo la vittoria al Festival di Castrocaro nel 1967 e la partecipazione a Sanremo l’anno successivo, costruì una carriera segnata da una voce di eccezionale estensione e dalla capacità di muoversi tra generi diversi. Pop, jazz, elettronica, musica etnica e repertorio classico divennero parti di una ricerca personale, difficile da ricondurre alle formule commerciali dell’industria discografica.

L’incontro con Franco Battiato e Giusto Pio segnò uno dei passaggi decisivi del suo percorso. Nel 1981 uscì “Energie”, un album divenuto un punto di riferimento del pop sperimentale italiano. L’anno successivo, Un’estate al mare, scritta da Battiato e Pio e interpretata da Giuni Russo con una leggerezza apparente, raggiunse il grande pubblico e si impose al Festivalbar. Il celebre finale, in cui la voce riproduce il richiamo dei gabbiani, trasformò il brano in un segno immediatamente riconoscibile della cultura popolare italiana.

Ridurre Giuni Russo a quella sola canzone sarebbe ingiusto. Album come Vox e Mediterranea, il successo di Alghero, il progetto colto A casa di Ida Rubinstein e il ritorno a Sanremo nel 2003 con Morirò d’amore raccontano un’artista che non ha mai rinunciato alla sperimentazione. Anche nei momenti di maggiore notorietà, Russo continuò a difendere una concezione della musica fondata sulla libertà espressiva, la contaminazione dei linguaggi e la centralità assoluta della voce.

L’inclusione nel Dizionario Treccani assume un valore che va oltre la mera celebrazione nostalgica. L’opera, articolata in tre volumi e dedicata a centinaia di protagoniste della storia italiana, contribuisce a riportare al centro le figure femminili che hanno inciso nella cultura nazionale. Nel caso di Giuni Russo, il riconoscimento fissa un dato definitivo: dietro una delle canzoni estive più popolari di sempre vi era un’interprete complessa, colta e radicalmente moderna.

A oltre quarant’anni da Un’estate al mare, la sua voce continua a tornare ogni estate senza apparire datata. Il merito dell’iniziativa Treccani è soprattutto un altro: sottrarre Giuni Russo alla sola memoria del tormentone e restituirla alla storia della musica italiana, nel posto che le compete.

AUTORE — David Marini è Senior Business Development Manager e si occupa di sviluppo internazionale, architettura economico-finanziaria di operazioni corporate e industriali, finanza islamica, trade finance e analisi dei rischi geopolitici applicati alle strategie d’impresa.