Giuni Russo entra nel Dizionario Treccani: la voce che ha reso eterna l’estate italiana
David Marini
- Musica

Giuni Russo entra nel Dizionario Treccani: la voce che ha reso eterna l’estate italiana

Il Dizionario biografico e tematico delle donne in Italia celebra la cantante palermitana, restituendo pieno valore a un percorso artistico che ha attraversato pop, elettronica, lirica e sperimentazione.

Giuni Russo entra nel Dizionario Treccani: la voce che ha reso eterna l’estate italiana

Il Dizionario biografico e tematico delle donne in Italia celebra la cantante palermitana, restituendo pieno valore a un percorso artistico che ha attraversato pop, elettronica, lirica e sperimentazione.
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Musica - 20 Luglio 2026

di David Marini

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