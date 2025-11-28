30 novembre, Rkomi a Parco della Musica

Il 2025 è l’anno in cui Rkomi si afferma nel panorama della musica italiana, senza Sanremo e X Factor. Il 3 novembre, a Napoli, è incominciato il suo tour “Mirko nei teatri” con le prime canzoni live del suo nuovo album Decrescendo. Il 30 novembre si esibirà a Roma all’Auditorium Parco della Musica.

Le origini di Rkomi

Mirko Emanuele Martorana, classe ‘94, è il ragazzo milanese che si è fatto strada mischiando l’indie e il rap. Cresciuto nella periferia di Milano, a Calvairate, tra l’affetto della nonna e della madre e l’audacia del suo insegnante di Muay Thai. Frequenta l’alberghiero, ma gli studi non fanno per lui: vuole l’indipendenza. Prova a trovarla nei lavori semplici, dal muratore al barista. Ha sempre cercato la sua strada, la sua voce, e presto l’avrebbe trovata attraverso la musica.

Negli anni di Fabri Fibra in radio e le pubblicazioni su Youtube del Truceklan, il suo amico Mario Molinari lo incoraggia a prendere la strada del rap e Mirko prende l’anagramma del suo nome come stage name: è l’inizio delle carriere di Tedua e Rkomi.

Dai Mixtape a Sanremo

Esordisce nel 2012 con Keep Calm Mixtape, anche se a dargli notorietà sarà il Calvairate Mixtape l’anno seguente. Una breve raccolta di brani con amici, corrispettivamente Tedua e Izi, dove racconta la realtà della periferia milanese.

Il 13 ottobre, Rkomi viene pubblicato ufficialmente dall’etichetta Digital Distribution il suo primo EP, Dasein Sollen. L’omonima canzone viene certificata disco di platino e attirerà l’attenzione di Calcutta, dando il via al suo successo. Collaborazioni con: Marracash, Noyz, Ernia, Sfera Ebbasta, Ghali.

Nel 2022 partecipa per la prima volta a Sanremo classificandosi al diciassettesimo posto ed è stato un giudice della sedicesima edizione del talent show X Factor. A febbraio di quest’anno ritorna a Sanremo con il brano Il ritmo delle cose. Si è classificato ventottesimo, tuttavia il suo brano è stato un successo: classifica Top Singoli e in seguito certificato disco d’oro. Lo ha fatto partire in pompa magna per il rilascio di Decrescendo, ultimo album di diciotto brani con grandi collaborazioni: Bresh, Ernia, Lazza, Nayt e i suoi amici storici, Izi e Tedua.



Sul palco dell’Auditorium Parco della Musica, Rkomi porterà non solo i nuovi brani di Decrescendo, ma anche la storia di un ragazzo che ha trasformato le periferie, le fatiche e le ambizioni in un eccezionale e autentico repertorio musicale.