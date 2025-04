Il Concerto del Primo Maggio 2025: “Il futuro suona oggi”

Il Primo Maggio 2025 si preannuncia come un’edizione memorabile del Concertone di Piazza San Giovanni a Roma. Sotto il suggestivo titolo “Il futuro suona oggi”, la manifestazione celebra la musica come voce della società, lente critica e spinta al cambiamento. Ancora una volta, l’evento organizzato da CGIL, CISL e UIL e prodotto da iCompany porterà sul palco un’ampia selezione di artisti capaci di rappresentare la ricchezza e la varietà della scena musicale italiana contemporanea.

La conduzione

A condurre la maratona musicale saranno Noemi, Ermal Meta e BigMama, trio già rodato e amatissimo dal pubblico. Proprio BigMama, reduce dall’anteprima 2024, quest’anno assume un ruolo centrale in tutto l’arco della diretta, confermando il suo carisma e la sua capacità comunicativa. A impreziosire la serata, anche la partecipazione speciale di Vincenzo Schettini, noto professore attivo sui social con la pagina “La Fisica Che Ci Piace”. Grazie alla sua capacità di rendere la scienza accessibile e coinvolgente, darà un contributo originale all’atmosfera del concertone.

La line-up

Il cast del Primo Maggio 2025 è una fotografia vivida del panorama musicale attuale. Dalle voci più consolidate a quelle emergenti, ecco l’elenco degli artisti:

Dai grandi nomi come Achille Lauro, Elodie, Giorgia, Brunori Sas, The Kolors, Gaia, Rocco Hunt, Joan Thiele, Serena Brancale, Shablo e Lucio Corsi. Sono stati i protagonisti della 75esima edizione del Festival di Sanremo e torneranno a esibirsi a Piazza San Giovanni. Lucio Corsi inoltre, l’artista rivelazione del Festival di Sanremo, rappresenterà l’Italia all’Eurovision Song Contest 2025 dal 13 al 17 maggio con il brano “Volevo essere un duro”. Anche Gabry Ponte parteciperà al concertone, e rappresenterà San Marino all’Eurovision Song Contest 2025 con il brano “Tutta l’Italia”,

Tra gli altri nomi degli artisti più amati figurano Alfa, Arisa, Carl Brave, Federica Abbate, Franco126, Fulminacci, Gazzelle, Ghali, Luchè e Tredici Pietro. Presenti anche Mimì, la vincitrice di X-Factor 2025, e i Patagarri, terzi classificati di questa edizione.

A rappresentare il cantautorato ci saranno anche Dente, Leo Gassmann, Pierdavide Carone e Anna Castiglia. Presenti anche Andrea Cerrato, Anna and Vulkan, Anna Carol, Bambole di Pezza, Centomilacarie, Ele A, Eugenio in Via di Gioia, Giglio, Giorgio Poi, Giulia Mei, i Benvegnù, Il Mago del Gelato, Legno & Gio Evan, Mondo Marcio, Orchestraccia ft.Mundial, Pierdavide Carone e Senhit.

Tra i talenti emergenti e le nuove proposte, inclusi i vincitori del contest 1MNEXT si esibiranno Cordio, Dinìche e Fellow.

Un momento particolarmente toccante del Concertone sarà l’omaggio speciale a Paolo Benvegnù. L’artista, prematuramente scomparso lo scorso dicembre, era un grande sostenitore dell’evento del Primo Maggio. Per ricordarlo e celebrarne il contributo alla musica italiana, saliranno sul palco, sotto il nome de I Benvegnù, i seguenti musicisti che hanno collaborato con lui: Luca Roccia Baldini, Daniele Berioli, Gabriele Berioli, Manuele Schicchi, Mariel Tahiraj, Saverio Zacchei, Tazio Aprile.

Questo tributo sarà un’occasione per onorare la memoria di un artista sensibile e profondo, la cui improvvisa scomparsa ha lasciato un vuoto nel panorama musicale italiano.