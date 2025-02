Sanremo 2025, seconda serata: le nuove proposte e le migliori performance

Il Festival di Sanremo arriva alla sua seconda serata con l’inizio della gara delle Nuove Proposte e i 15 big in gara che si esibiranno nuovamente.

A trionfare e ad avanzare nella categoria Nuove Proposte sono Alex Wyse e Settembre, che si sfideranno domani nella Finalissima di Sanremo Giovani, dove verrà decretato il vincitore.

Una serata che scorre veloce, con la co-conduzione di Bianca Balti e Cristiano Malgioglio, e il vero mattatore della serata, Nino Frassica, capace di regalare momenti di ottima comicità, sempre ben calibrati e posizionati al momento giusto.

La gara continua e abbiamo ascoltato i brani per farci un’idea ancora più chiara di quello che succederà. Le pagelle senza voti sono soggette a cambiamenti repentini: più si ascoltano, più piacciono un po’ tutte, come sempre.

Elodie – Dimenticarsi alle Sette

Inizio molto timido, ma con un secondo ascolto dal vivo, la canzone suona molto più focalizzata ed Elodie presenta un pezzo diverso, che riesce comunque a fare colpo.

Serena Brancale – Anema e core

Certamente uno dei brani più variegati di questo festival, dove primeggia la melodia, con un bel ritmo e tiro. Tuttavia, potrebbe indirizzare la Brancale verso la strada neomelodica. È questo che vuole?

Fedez – Battito

La performance sorregge il brano e si lega ad esso in maniera molto forte. Il lavoro fatto da Fedez è impeccabile. Bravo, potrebbe posizionarsi molto in alto.

Simone Cristicchi – Quando sarai piccola

Il brano è una spada che arriva dritta al cuore, e Cristicchi sta dando il meglio di sé. La canzone continuerà a crescere.

Achille Lauro – Incoscienti Giovani

Nonostante il brano sia facilmente riconducibile ad altri della sua carriera, la performance cresce e il brano suona molto più interessante rispetto alla prima esibizione e alle stesse prove di lunedì.

Giorgia – La cura per me

Qui non si tratta di crescita ma di perfezione. Non ci sono sbavature per Giorgia; un brano e un’esibizione che svettano su tutte le altre. Lei è davvero in un altro campionato. Bravissima.

Rkomi – Il ritmo delle cose

Questa volta sul palco ci sono anche due ballerini che accennano un ballo di coppia, ma in realtà ballano liberamente. Over 60, non si sa bene chi siano, ma distolgono l’attenzione e aggiungono quel qualcosa in più alla performance.

Willie Peyote – Grazie ma no grazie

Il brano cresce e la performance funziona. A un secondo, terzo ascolto, sarà sicuramente una delle canzoni che ci riporteranno subito nelle atmosfere del Festival di Sanremo.



Mentre il Festival di Sanremo 2025 prosegue, resta chiaro che, ogni esibizione, ha il potenziale di ribaltare le prime impressioni.



Le Nuove Proposte hanno aggiunto freschezza e competizione, promettendo una finalissima ricca con sorprese.

Per i big, la seconda serata è stata un’ulteriore conferma che quest’anno i brani hanno bisogno di un ascolto in più, con alcuni che si sono distinti in modo particolare, promettendo di lasciare un’impronta indelebile in questa edizione del Festival.

I cinque preferiti della Sala Stampa in ordine casuale sono Giorgia, Simone Cristicchi, Fedez, Achille Lauro e Lucio Corsi.