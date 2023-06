Time Machine: i tormentoni dell’estate 2013

In teoria dovremmo esserci, va bene, il meteo non ci sta aiutando e davvero pochi di noi hanno avuto la possibilità di farsi un bagno al mare o un giro in montagna a maniche corte. Ma è comunque giugno, la musica pompa sempre nelle casse anche quando diluvia di sabato sera. La stagione è quella giusta e i Boomdabash si sono quasi scongelati, preoccupa il silenzio di Baby K a dire il vero. Tranquilli, non saremo così presuntuosi da imporvi i prossimi tormentoni estivi, tuttavia, com’è nostro solito, vi portiamo indietro nel tempo quando questa fastidiosissima parola era quasi un neologismo. Nel frattempo, di seguito, diamo un esempio lampante di “tormentone” ante litteram:

Sicuramente vi state già imbarazzando al ricordo di quella serata al lido lo scorso anno in cui, più che il gomito, avete alzato tutta la spalla. Figuratevi, la redazione non giudica nessuno, anzi, si fa portabandiera. Ok, lo scorso anno è andata così e dieci anni fa? Ricordate ancora le brutte figure di due lustri fa? Le canzoni cantate a squarciagola e i balli in discoteca “con gli amici di sempre”? Proviamo a rinfrescarvi un po’ la memoria!

Sarà che chi scrive è nato al mare ma, se si pensa a un tormentone estivo, la prima immagine è proprio quella di un locale sulla spiaggia, camicie e vestitini leggeri, movimenti promiscui, tutto grida ses… amore!

È il 2013 e tutto va bene, probabilmente non immagini minimamente che nel 2023 avresti fatto incetta di così tanti fallimenti e che la tua vita si sarebbe piegata sempre di più alle folli dinamiche della società postcapitalista. Non sai neanche com’è fatta una mascherina chirurgica, forse non la metteva neanche il tuo dentista quando ti faceva l’igiene. Sei una meraviglia, credi di vestirti bene e oggi avresti molto da ridire in merito ma Bruno Mars ti faceva sentire proprio una divinità!

Tranquilli ce n’è per tutti i gusti, e anche se abbiamo sempre pensato che Zalele fosse una canzone in swahili, in verità è in uno spagnolo un po’ discutibile scritto da un duo di origini rumene. Ma si! L’estate è bella anche per questo, il turista straniero non può stare tranquillo in terra nostrana, noi latini siamo così, muy calienti.

La serata prosegue ed entra nel vivo, restano a ballare solo i tipi seri, quelli che d’inverno non mollano e popolano i club e i rave. Nella testa un delirio vero, sono necessari gli occhiali da luna e un altro gin tonic perché in my head is a jungle, soprattutto nel remix di Wankelmut.

Ma diamo un po’ di spazio a chi dell’estate ha fatto uno stile di vita e che dagli anni ’90 continua a sfornare successi rinnovandosi sempre senza troppo stancare. O lo ami o lo odi, o lo canticchi o ti fa imprecare. Quell’anno l’abbiamo davvero cantato tutti.

Tormentone o no, c’è una canzone che crediamo sia stata vero trampolino di lancio di una delle più interessanti artiste della scena indie italiana. Primo singolo dell’album “Manuale Distruzione”, un’ancora super gipsy Levante cantava Alfonso e con un brano leggero e orecchiabile ci permetteva di lasciarci dietro qualche frustrazione. L’estate in fondo è questo, una pausa dal freddo interiore, una scusa per spogliarci e per stare più leggeri, nella speranza che anche stavolta, l’inverno tardi ad arrivare.