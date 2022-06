Beatles in Concert! all’Auditorium di Milano

All’Auditorium di Milano di Largo Mahler, giovedì 16 giugno 2022 l’Orchestra Sinfonica di Milano rende omaggio ai Beatles con Beatles in Concert!. Un concerto per i Beatlesmaniaci e non solo visto che cinquanta anni dopo le loro canzoni accompagnano ancora la nostra quotidianità.

Il loro modo di fare musica ha infatti cambiato la storia della musica occidentale. Basti pensare a brani come Help! del 1965, o Revolver del 1966, e ancora Magical Mystery Tour e l’immenso Abbey Road, del 1969 con la sua storica e mitica copertina che riporta l’attraversamento sulle strisce pedonali di quattro ragazzi in fila indiana, di cui uno scalzo. Questo album fu anche quello che mise fine alla folgorante carriera della banda inglese.

Beatles in Concert! retrospettiva sinfonica dell’Orchestra Sinfonica di Milano

Dirigire l’Orchestra il maestro Enrico Lombardi mentre Alessandro Formenti canterà in Strawberry fields forever, Penny Lane, A hard day’s night, Help, e Imagine.

In “Beatles in Concert!” le musiche saranno riarrangiate in chiave sinfonica da Gill Townend e Bruce Haley.

Tra i tanti successi rievocati ricordiamo: She Loves You, Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band, Twist and Shout, And I Love Her, With a Little Help From My Friends, Hey Jude.

Il concerto apre la Stagione Estiva dell’Orchestra Sinfonica di Milano, ed è inserito all’interno di POPs Festival, ciclo di quattro appuntamenti dedicati al grande repertorio rock!

Esso si svolge nel mese di giugno, il giovedì e la domenica sempre all’Auditorium di Milano, alle ore 20.30 per celebrare un repertorio senza tempo che ha permeato la cultura occidentale a partire dagli anni ’60.

Beatles in Concert! Il programma

“Love is All You Need” medley (18’) (Hal Leonard – Symphony Pops)

arr: Bruce Healey

All My Loving

All You Need is Love

Blackbird

Can’t Buy Me Love

Come Together

Day Tripper

Here Comes the Sun

If I Fell

Lady Madonna

Let It Be

Ob-La-Di Ob-La-Da

Something

Yesterday

arr: Gill Townend (45’) Townend Music

She Loves You

Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band

Strawberry Fields Forever

Good Morning Good Morning

Lucy in The Sky With Diamonds

Twist and Shout

And I Love Her

Penny Lane

Hey Jude

With a Little help From My Friends

Imagine

A Hard Day’s Night – Help

Giovedì 16 giugno 2022 ore 20.30

Auditorium di Milano, Largo Mahler

Orchestra Sinfonica di Milano

Direttore Enrico Lombardi

Voce Alessandro Formenti

Biglietti. Prezzo unico: 10 euro. Orari biglietteria: Martedì – Domenica, 10 – 19; Recapiti: T. 02 83389.401, e-mail: [email protected]