Sanremo 2019 – Intervista a Dario Faini: “La canzone sanremese, un equilibrio tra storico e contemporaneo”

Abbiamo intervistato Dario Faini, cantautore, produttore ed autore, ora al Festival di Sanremo in veste di direttore d’orchestra e produttore per due artisti in gara.

Dario Faini è tra gli autori più importanti dell’attuale scena italiana a cui si aggiunge il suo ruolo di produttore in moltissimi progetti italiani con un curriculum davvero di tutto rispetto. Sua la produzione dell’ultimo album dei “The Giornalisti” .

Al Festival di Sanremo 2019, Dario Faini è direttore d’orchestra per Ex-Otago e Mahmood, per quest’ultimo cura anche la produzione insieme a Charlie Charles per il brano “Soldi“.

Non è nuovo al Festival, il 2019 è il suo “debutto” da direttore d’orchestra.

Lo abbiamo incontrato a Sanremo nel corso del Festival per qualche domanda.