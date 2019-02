Ariana Grande: una pop girl in un mondo trap

Chiunque ascolti una playlist delle Global Hits su Spotify o accenda semplicemente la radio sa che la musica pop non è più ciò che è mainstream oggi.

Non è una novità che nei decenni ciò che viene ascoltato, apprezzato e richiesto dal general public cambia in continuazione. Negli anni ‘80 la rock music dominava le charts, nei primi 2000 era impossibile non vedere una canzone R&B o Hip-Hop nei posti più alti delle classifiche musicali e l’esplosione del colorato POP intorno al 2010 è evidente. L’altro giorno mi sono imbattuta in questo tweet:

e mi è venuto da ridere pensando a quanto sarebbe improbabile vedere così tanti cantanti pop tutti insieme in classifica nel 2019. Lo dice anche Salmo in “STAI ZITTO”: “I vecchi scureggioni della pop music / sono un po’ in difficoltà, sono confusi / In classifica per primi solo i rappusi”.

È chiaro che ora è il momento della musica rap/trap/hip-hop. Almeno se ci tenete ad avere successo.

Poche le cantanti pop che riescono ad attirare l’attenzione: penso alla sorpresa di “Sweet But Psycho” di Ava Max o alla ora conosciutissima Dua Lipa, che è riuscita a portare una presenza pop e femminile nelle classifiche (anche se non è 100% pop, ma quello è un altro discorso).

Ariana Grande nasce come pop girl. E conferma il suo successo con canzoni come “Break Free” e “Into You”, che hanno precisi elementi che richiamano il genere. Conosciuta per le sue belting vocals e la sua signature swinging ponytail, la cantante decide di maturare musicalmente con il suo ultimo album “Sweetener” (2018): beat ripetitivi ricordano house music e hip–hop, mentre la sua voce soul ricorda l’ R&B old-school.

Oltretutto le uniche cantanti che compaiono come features (oltre a Pharrell) sono i grandi nomi dell’hip-hop Missy Elliott e Nicki Minaj. La cosa più interessante a mio avviso è però il tentativo (ben riuscito) di aggiornare “vecchie” ispirazioni musicali con elementi di trap moderno.

Basti pensare alla sua ultima traccia 7 Rings in cui si fa riferimento all’iconico musical The Sound Of Music con beat trap. Ms. Grande riesce insomma a coinvolgere nella sua musica elementi della musica trap/hip-hop rimanendo però fedele a se stessa e ai suoi interessi musicali.

In un primo momento in Sweetener si sente veramente tanto la mano di Pharrell Williams, che ha prodotto ben sette tracce dell’album. Ma non vogliamo parlare di lui. Onestamente ciò su cui mi soffermerei sono le canzoni prodotte non solo da qualcuno come Hit-Boy (che per intenderci ha prodotto anche: SICKO MODE, N***** in Paris, Somewhereinamerica), ma da TBHits e Social House.

Giusto perchè questi ultimi sono anche le menti dietro le più recenti 7 Rings e Thank You, Next. Mentre Sweetener dimostra sicuramente un cambiamento nello stile della cantante, con elementi moderni di trap in tutto l’album, il prossimo album, se seguirà la linea dei singoli usciti fin’ora, sarà più trap che altro.

Quasi ogni canzone in Sweetener si affida al staccato beat che caratterizza il genere, senza parlare dell’onnipresente ad–libbing. Nel gergo riferito all’ambito musicale dietro ad ogni rapper si sono sempre nascoste delle frasi o parole che li rappresentassero. Queste scelte vengono chiamate appunto Ad-Lib, un’espressione che deriva dal latino ad libitum, indicante appunto la libertà di un determinato comportamento. E quando Ariana continua a ripetere nelle sue canzoni in maniera anche insistente “Yuh” non è solo per diventare un meme, ma per utilizzare quella ripetizione e quella signature tipica dei rapper che ci permette di affezionarci ad una canzone anche perché ci risulta familiare.

E senza soffermarci troppo, si sa che la ripetizione è la prima figura della retorica che serve non solo a memorizzare informazioni ma anche a farcele piacere. Un po’ quando la radio passa spesso una canzone X e inevitabilmente comincerà a piacerci almeno un po’.

La trap a volte può sembrarci sciocca o extra, ma tutto ciò che la caratterizza serve a catturare ed eseguire un preciso vibe ed emozione. È capire la teoria musicale e capire ciò che piace all’audience di una canzone.

Sapere usare un ad-lib è importante quando viene preso e usato a un livello professionale proprio perché crea qualcosa di ripetitivo e quindi familiare. È provato che quando qualcosa si ripete di continuo, specialmente nella musica, un fenomeno interessante accade nel nostro cervello.

La ripetizione non cambia nulla dell’oggetto ripetuto, ma cambia qualcosa nella mente che lo contempla. La struttura di una canzone, di qualunque genere musicale, è essa stessa ripetitiva: intro-verse-prechorus-chorus-verse-prechorus-chorus-bridge-outro. Ma lo è anche il modo in cui la consumiamo.

Pensate al momento in cui vi innamorate di una canzone. La ascoltate a ripetizione per giorni, a volte settimane (o mesi…). La stessa esatta canzone, con la stessa base e le stesse lyrics e gli stessi strumenti.

E anche se non la stiamo ascoltando ci rimane in testa. Lo stesso non avviene così facilmente con altre forme d’arte. Una stessa frase ripetuta più volte in un libro o in una poesia ci provocherebbe più fastidio.

Tutte queste informazioni possono quindi farci ragionare meglio su come Ariana Grande sia una delle poche cantanti pop che è riuscita a mettere insieme the best of both worlds: sfruttare il successo della trap e mantenere quello stile pop per cui impazziscono i fan oppure: sfruttare la black culture mantenendo il privilegio da ragazza carina bianca.

Oppure: mettere insieme il general public prevalentemente etero che segue ciò che è mainstream con la LGBT community che tipicamente tende a seguire e supportare le cantanti pop. O ancora: prendere un genere musicale prevalentemente maschile e maschilista (anche se ci sarebbe da fare un discorso più ampio su questo punto, magari scriverò qualcosa a riguardo nelle prossime settimane) e ribaltare completamente il punto di vista, trasformandolo in qualcosa di più femminile.

7 Rings: un inno ai soldi e a come ti fanno sentire.

Il video, che ha raggiunto la #1 posizione nei trending video di Youtube, vede Ariana Grande circondata da rosa e da ragazze mentre canta frasi come “Wearin’ a ring but ain’t gon’ be no “Mrs.” / Bought matching diamonds for six of my bitches”, sicuramente molto empowering se si considera che solitamente questo viene fatto da cantanti maschi con canzoni in cui per alcuni certe frasi possono richiamare un’oggettificazione della donna.

Insomma, che piaccia o meno, Ariana Grande e il suo team sono riusciti a cogliere velocemente la strategia per avvicinare i fan della pop music alle sue canzoni, che ora sono caratterizzati da uno stile più vicino a ciò che oggi è considerato mainstream e che quindi vende.

Veronica Bianchi