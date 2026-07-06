Hyundai rende ancora più competitiva la propria gamma GPL Model Year 2026 con la nuova proposta “I primi 5.000 km te li offre Hyundai”, dedicata ai modelli KONA, BAYON e i20. Una speciale promozione pensata per valorizzare ulteriormente una proposta che unisce costi di esercizio contenuti, ricche dotazioni di comfort, connettività e sicurezza e tutta la flessibilità del programma finanziario Hyundai Plus.

Per tutto il mese di luglio, scegliendo uno dei modelli GPL aderenti all’iniziativa attraverso il finanziamento Hyundai Plus, i clienti potranno beneficiare di un contributo destinato ai rifornimenti di GPL, corrispondente a circa 5.000 km di percorrenza. Un vantaggio concreto che consente di mettersi subito al volante con costi di esercizio ridotti, valorizzando fin dai primi chilometri uno dei principali punti di forza dell’alimentazione GPL: un’elevata autonomia e una mobilità efficiente, conveniente e senza compromessi in termini di comfort e piacere di guida.

L’iniziativa si inserisce nella più ampia strategia multi-energia di Hyundai, che punta a offrire ai clienti la massima libertà di scelta attraverso una delle gamme di alimentazioni più complete del mercato. Con KONA, BAYON e i20 GPL, il Brand propone tre modelli capaci di rispondere a esigenze di mobilità differenti tra loro, mantenendo un comune denominatore: offrire una soluzione efficiente, accessibile e tecnologicamente evoluta, oggi resa ancora più conveniente grazie a una promozione dedicata.

Dettagli offerta e modelli

Protagonista della promozione è Hyundai KONA GPL XTech, il B-SUV che rappresenta una delle espressioni più complete dell’offerta Hyundai. Grazie a un design distintivo, a un’abitabilità ai vertici della categoria e a una grande versatilità d’impiego, KONA è progettata per accompagnare ogni esigenza di mobilità di una famiglia, dagli spostamenti quotidiani ai viaggi, coniugando stile, tecnologia e praticità.

Per tutto il mese di luglio, KONA GPL XTech abbinata al motore turbo da 1 litro di cilindrata e cambio manualeè proposta con finanziamento Hyundai Plus a partire da 139 € al mese per 35 mesi (TAN 7,45% – TAEG 9,32%), rata resa possibile grazie ad un prezzo promozionale con finanziamento pari a 22.150 € (rispetto al prezzo di listino di 27.350 €) per un vantaggio cliente complessivo di 5.200 €. L’offerta prevede un anticipo di 7.463 € e una rata finale pari al Valore Futuro Garantito di 13.401,50 €.

L’allestimento XTech offre una dotazione di serie particolarmente completa, che comprende, tra gli altri contenuti, cerchi in lega da 16″, luci diurne, di posizione e posteriori a LED, Smart Key con avviamento a pulsante, retrocamera con sensori di parcheggio anteriori e posteriori, il sistema Connected Car Navigation Cockpit (ccNC), quadro strumenti digitale da 12″ e un avanzato pacchetto Hyundai SmartSense con i principali sistemi di assistenza alla guida.

L’iniziativa coinvolge anche Hyundai i20 GPL Connectline, la compatta Hyundai dal carattere deciso, apprezzata molto dai giovani per il design distintivo, l’abitacolo spazioso e una dotazione tecnologica particolarmente ricca. Tra gli equipaggiamenti di serie figurano cerchi in lega da 16″, la strumentazione Supervision TFT LCD da 10,25″, sistema di navigazione con touchscreen da 10,25″, servizi telematici Bluelink®, aggiornamenti software Over-The-Air (OTA), Apple CarPlay e Android Auto. Per tutto il mese di luglio, i20 GPL Connectline è guidabile grazie ad un finanziamento Hyundai Plus da 75 € al mese per 35 mesi (TAN 7,45% – TAEG 9,78%), con prezzo promozionale con finanziamento pari a 17.250 € e vantaggio cliente complessivo di 5.000 €.

La promozione coinvolge anche Hyundai BAYON GPL XTech, l’Urban SUV che interpreta il segmento B con un perfetto equilibrio tra compattezza, comfort e tecnologia. L’allestimento XTech propone già di serie una ricca dotazione che comprende il sistema di navigazione con touchscreen da 10,25″, servizi telematici Bluelink®, aggiornamenti software Over-The-Air (OTA), Apple CarPlay e Android Auto e un completo pacchetto Hyundai SmartSense con i principali sistemi di assistenza alla guida. Grazie al finanziamento Hyundai Plus, BAYON GPL XTech è proposta da 85 € al mese per 35 mesi (TAN 7,45% – TAEG 9,91%), con prezzo promozionale con finanziamento pari a 18.200 € e vantaggio cliente complessivo di 5.000 €.

A completare la proposta è il programma finanziario Hyundai Plus, che offre la massima flessibilità ai clienti: al termine del contratto è infatti possibile scegliere se sostituire la propria auto con una nuova Hyundai, mantenerla corrispondendo il Valore Futuro Garantito oppure restituirla, secondo le condizioni previste.