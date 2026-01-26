Hyundai “Run to Progress”, perché ogni passo conta verso un futuro migliore

Hyundai Italia rinnova il sodalizio col mondo del running e conferma per il 2026 il ruolo di Official Automotive Partner di alcune tra le più importanti maratone e mezze maratone italiane, dando forma a un percorso che accompagnerà runner e appassionati lungo tutto l’anno, dalla linea di partenza fino al traguardo finale.

Forte delle esperienze maturate nel 2025, il Brand consolida il proprio impegno attraverso un progetto strutturato che toccherà nove tra le più suggestive città del Bel Paese, trasformando le maratone in momenti di incontro tra persone e territori, tra sportivi e sostenitori, tra pubblico e innovazione. Un’iniziativa che rafforza il legame di Hyundai con lo sport come spazio di relazione, condivisione ed energia collettiva.

Numerose delle più importanti ed emozionanti maratone e mezze maratone italiane diventeranno così tappe di un viaggio che intreccia sana competizione, comunità e mobilità, portando partecipanti e pubblico alla scoperta dei valori dello sport che riflettono la filosofia e l’anima del Brand. Mettere le persone al centro, credere nella perseveranza come motore del cambiamento, perseguire il progresso con costanza e assumersi una responsabilità concreta verso sé stessi, le comunità e l’ambiente sono infatti i principi che uniscono il gesto di ogni runner alla visione di Hyundai, dentro e fuori dal percorso di gara.

Hyundai accende l’esperienza: performance, innovazione e persone al centro

Sport essenziale e a basso impatto ambientale, il running riflette in modo naturale l’idea di progresso promossa da Hyundai, che nasce dall’attitudine e dalla volontà, che prende forma attraverso azioni quotidiane e che mira a costruire un futuro più sostenibile, inclusivo e orientato alle persone. Il progresso è questione di attitudine, un passo avanti, per lasciare un impatto positivo. Una visione che si traduce nello sviluppo di una mobilità a emissioni ridotte, nell’adozione di tecnologie avanzate e in un’innovazione pensata per migliorare la vita delle persone.

In questo senso, il running diventa una metafora concreta dell’approccio del Brand: un gesto accessibile, che richiede impegno, determinazione e responsabilità, e che trova significato nella relazione tra individuo e comunità. È qui che valori come inclusività, energia condivisa e attenzione all’impatto delle proprie azioni trovano una traduzione autentica e riconoscibile.

Il sostegno di Hyundai alle maratone con il progetto “Run to Progress.” si pone quindi l’obiettivo di diffondere una cultura del progresso e dell’innovazione intesa prima di tutto come approccio mentale, che si tratti di sfidare sé stessi o di far evolvere la tecnologia al servizio di una mobilità sempre più responsabile – espressione concreta della propria visione “Progress for Humanity”.

Hyundai pone una domanda fondamentale ai runner e al pubblico: “qual è il tuo prossimo passo?”, per evidenziare come ognuno, nella corsa come nella vita, sia motivato da una spinta specifica e personale verso un obiettivo. In questi termini, ogni passo rappresenta un gesto concreto verso il risultato sperato ed è perciò importante domandarsi quale dovrebbe essere il prossimo. Per Hyundai – brand mosso da motivazioni positive e che vuole avere un ruolo attivo nel progresso – i passi non sono altro che azioni tangibili volte a migliorare la vita delle persone attraverso l’innovazione.

In qualità di Official Automotive Partner, Hyundai sarà presente in numerose tappe del calendario podistico italiano con attivazioni pensate per mettere le persone al centro dell’esperienza. Lo stand prenderà vita grazie a numerose attività dedicate a runner e visitatori, affiancate dalla gamma 100% elettrica del Brand.

Tra le attività proposte, la pedana baropodometrica per la scansione dell’impronta dei piedi, un’attivazione ad alto valore per gli atleti: grazie a strumentazioni specialistiche — tra cui pedana, tapis roulant e sistemi di analisi avanzata — i runner potranno ricevere una valutazione professionale dell’appoggio del piede, sotto la supervisione di personale clinico qualificato.

Il Car Wrap Hyundai, invece, trasformerà una IONIQ 5 N in una vera e propria superficie condivisa, uno spazio aperto all’espressione personale, dove i corridori e i tifosi potranno scrivere il proprio tempo obiettivo, lasciare un messaggio di incoraggiamento o disegnare la propria esperienza e motivazione.

Non mancherà l’attivazione “One Last Push”: premendo lo “Hyundai Boost” button, i runner riceveranno un’immediata carica sonora grazie a musica motivazionale per affrontare con grinta gli ultimi chilometri dei percorsi. Inoltre, un LED wall posizionato poco dopo potrà visualizzare un messaggio motivazionale personalizzato (lasciato dal runner o da un familiare).

Dopo la linea del traguardo Hyundai porterà invece lo Specchio Kudos, per selfie con hashtag brandizzati e messaggi di congratulazioni personalizzati. Infine, un LED Wall “You Left Your Mark”, riservato alla Community, mostrerà i risultati della maratona non appena il runner si avvicinerà, celebrando in tempo reale il traguardo raggiunto.

Tutti i dettagli sulle tappe e sul programma di Hyundai “Run to Progress.” sono disponibili sul sito Hyundai.it. Il perimetro del progetto verrà inoltre allargato grazie al contributo della rete di Concessionari del Brand, con iniziative locali che ingaggeranno la community dei runner lungo tutto lo stivale.