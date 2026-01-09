La piattaforma ZER01NE di Hyundai Motor Group porta l’innovazione delle startup al CES 2026

ZER01NE, la piattaforma di open innovation di Hyundai Motor Group, è pronta a mettere in luce le tecnologie rivoluzionarie di startup innovative al Consumer Electronics Show (CES) 2026 di Las Vegas, in programma dal 6 al 9 gennaio.

Alla sua quarta partecipazione consecutiva al CES dal 2023, ZER01NE ha collaborato con Hyundai CRADLE per sostenere le startup specializzate in intelligenza artificiale (AI), energia, robotica e calcolo quantistico.

“ZER01NE continua a rafforzare le capacità di open innovation di Hyundai Motor Group collaborando con partner creativi in tutto il mondo. Il nostro obiettivo è quello di mettere in luce l’eccellenza delle startup che partecipano al CES di quest’anno e contribuire ulteriormente alla crescita dell’ecosistema globale delle startup”. – Kyuseung Keith Noh, Vicepresidente e Responsabile del gruppo ZER01NE presso Hyundai Motor Group.

Le innovazioni delle startup presentate da ZER01NE al CES 2026

Al CES 2026 partecipano in totale 10 startup promosse dal Gruppo. Tra queste figurano una startup interna sviluppata attraverso il programma Company Builder di ZER01NE, quattro startup esterne promosse tramite ZER01NE Accelerator e cinque aziende che collaborano con Hyundai CRADLE.

È interessante notare che metà delle startup sono in partnership con Hyundai CRADLE, a dimostrazione della crescente influenza globale di ZER01NE. Queste startup si concentrano sulle principali aree di crescita futura del Gruppo, ovvero IA, energia e robotica, aggiungendo una rilevanza significativa alla fiera.

Attraverso il CES 2026, ZER01NE mira a mostrare le sue iniziative di open innovation, offrendo alle startup partecipanti l’opportunità di costruire connessioni all’interno di una vasta rete globale, rafforzare i quadri di collaborazione, oltre a scoprire ed esplorare nuove prospettive di business per consentire la loro crescita come imprese globali.

Il modo in cui ZER01NE sta rivoluzionando la collaborazione globale tra startup

Sin dalla sua fondazione nel 2018, ZER01NE ha promosso lo sviluppo di un ecosistema di open innovation, sostenendo sia startup interne che esterne. Il programma supporta i dipendenti di Hyundai Motor Group con idee creative attraverso il suo ZER01NE Company Builder, che ad oggi ha dato vita a 40 startup indipendenti.

Inoltre, attraverso lo ZER01NE Accelerator, la piattaforma identifica e investe in startup esterne altamente capaci, convalidando e commercializzando tecnologie innovative. Ad oggi ha investito in 109 startup e realizzato 150 progetti collaborativi, consolidando il suo ruolo di motore chiave dell’innovazione.



Nel complesso, questi programmi sottolineano l’impegno di ZER01NE nel promuovere un’innovazione di impatto sia all’interno di Hyundai sia nell’intero ecosistema delle startup.