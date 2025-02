La Tana dei Leoni è un gruppo militante palestinese che opera nella Cisgiordania occupata da Israele. Il gruppo è emerso nell’agosto 2022, un anno di crescente violenza nel conflitto israelo-palestinese. Prende il nome da Ibrahim al-Nablusi, un importante militante di Nablus, soprannominato “Il leone di Nablus”, ucciso in un raid israeliano. Il gruppo comprende membri di altre organizzazioni militanti palestinesi, tradizionalmente osteggiate da Fatah (organizzazione politica e paramilitare palestinese, facente parte dell’Organizzazione per la Liberazione della Palestina), tra cui Hamas e la Jihad islamica palestinese. Si dice che il gruppo abbia sede nella Città Vecchia di Nablus.

L’organizzazione fu fondata da un palestinese di venticinque anni di nome Mohammed al-Azizi, più comunemente noto come “Abu Saleh” e dal suo amico Abdel Rahman Suboh o “Abu Adam”, di 28 anni. Entrambi sono stati uccisi in combattimento nel luglio 2022 in Cisgiordania. Il gruppo ha sperimentato un aumento di popolarità tra i palestinesi per via della violenza dei coloni israeliani e della forte campagna militarista voluta da Netanyahu in quella zona.

Agosto 2022

Il gruppo militare comparve per la prima volta nel conflitto nell’agosto 2022. quando rivendicò la responsabilità di un attacco ai soldati dell’IDF a Rujeib , in Cisgiordania. Lo stesso mese, la polizia israeliana ha affermato di aver sventato un piano del gruppo per portare a termine un attacco su larga scala nel sud di Tel Aviv e ha arrestato un sospettato che stava cercando di entrare in città portando con sé due bombe a tubo e una mitragliatrice .



Alla fine di settembre, poi, sono stati sparati colpi d’arma da fuoco contro l’insediamento israeliano di

Har Bracha e un vicino avamposto militare e Lions’ Den ne ha rivendicato la responsabilità. Un membro del Lions’ Den fu poi ucciso in un’imboscata delle IDF. Scontri, uccisioni sia con i coloni israeliani, ma anche con l’Autorità Palestinese. Un gruppo militare anarchico molto vicino ad Hamas, anche nel modus operandi di alcuni attentati e che ha portato, a metà ottobre delllo stesso anno, il primo ministro Yair Lapid ,il primo ministro alternativo Naftali Bennett e il ministro della Difesa Benny Gantz insieme ai capi del Mossad e dello Shin Bet israeliani, ad un incontro per discutere del gruppo e delle recenti operazioni in Cisgiordania.

Il 6 giugno 2024, gli Stati Uniti hanno imposto sanzioni ai Lions’ Den, dichiarandolo una minaccia alla pace e alla stabilità in Cisgiordania. Le sanzioni includono il congelamento di tutti i beni che il gruppo detiene sotto la giurisdizione degli Stati Uniti e il divieto per gli americani di trattare con il gruppo. Quest’ultimo, anche se considerato inattivo dal 2023, è considerato ancora una minaccia per una futura tregua stabile a Gaza.

Lo sfondo

Il 2022 è stato l’anno peggiore in Cisgiordania per i palestinesi dal 2015, principalmente nelle due città di Nablus e Jenin dove c’è stato un notevole aumento della violenza da parte dei coloni ebrei estremisti. Dopo l’uccisione di un soldato israeliano l’11 ottobre 2022, per la quale la Tana dei Leoni ha rivendicato la responsabilità, Nablus è sotto un rigido assedio e anche Jenin, soprattutto nell’ultimo periodo, rimane una delle zone più calde del conflitto.

Il 2022 è stato l’anno peggiore in Cisgiordania per i palestinesi dal 2015, principalmente nelle città di Nablus e Jenin, zona calda del conflitto ancora oggi. Inoltre, c’è stato un notevole aumento della violenza da parte dei coloni ebrei estremisti. Dopo l’uccisione di un soldato israeliano l’11 ottobre 2022, per la quale la Tana dei Leoni ha rivendicato la responsabilità, Nablus è sotto un rigido assedio in cui i palestinesi protestano come punizione collettiva.

Il gruppo ha registrato un aumento di popolarità tra i palestinesi in Cisgiordania, condividendo regolarmente video dei loro attacchi su TikTok e Telegram. Il loro account TikTok è stato sospeso nell’ottobre 2022, portando il gruppo a pubblicare il resto dei loro video sul loro account Telegram, che detiene 238.000 abbonati.