Putin gioca la carta Kadyrov in Siria

Il capo della Repubblica cecena, Ramzan Kadyrov, lunedì scorso pubblicava sul suo canale Telegram una foto al fianco di Vladimir Putin, in cui il capo del Cremlino tiene stretta fra le mani una copia del Corano. Nello stesso messaggio Kadyrov offre assistenza a Julani per pattugliare le strade, portare ordine, aiutare nella transizione e sostenere i cittadini siriani.

La Russia sembra voler conservare ad ogni costo le due basi che gli anni di sostegno al regime di Assad le hanno consegnato: una navale a Tartus e l’altra a Khmeimim.

I futuri rapporti con la Siria sono indispensabili, ma non è semplice farsi accettare dalle milizie di Julani e dai suoi alleati dopo aver sostenuto in ogni crimine il dittatore appena deposto.

Kadyrov finora si è dimostrato più bravo a causare problemi al Cremlino piuttosto che a risolverli. In Russia il capo ceceno è un fattore di caos, ma finisce sempre per essere ricompensato perché tenere tranquilla la Cecenia con i metodi della repressione è per Putin molto importante. Quello che Kadyrov vuole, ottiene. Ma allo stesso tempo è un uomo ambizioso e non si tira indietro quando il capo del Cremlino gli affida delle missioni, ci tiene ad avere una porta sempre aperta nei palazzi del potere e sa che la Cecenia sarà per sempre un’arma puntata sul fianco di Putin.

Secondo fonti del quotidiano online Novaya Gazeta Europe, nei primi giorni di dicembre, quando era ormai chiaro che l’avanzata dei ribelli fosse seria, ben organizzata e che l’esercito siriano si sarebbe liquefatto, Putin ha ricevuto Kadyrov al Cremlino.

Il sito russo racconta che durante l’incontro Putin avrebbe chiesto al leader ceceno di gestire i rapporti con la nuova Siria. Non ci sono conferme, ma è possibile notare un particolare attivismo da parte di Kadyrov che dice tutto quello che il capo del Cremlino non può ancora dire, inclusa la promessa di grano.

Il portavoce del nuovo governo di Damasco, Obeida Arnaout, ha infatti esortato la Russia a riconsiderare la sua presenza sul territorio siriano. «Penso che la Russia dovrebbe riconsiderare la sua presenza e i suoi interessi sul territorio», ha affermato.

Insomma, non si tratta proprio di una porta in faccia al Cremlino, ma poco ci manca. Nel frattempo, la Cnn ha riportato che, secondo alcuni funzionari statunitensi, Mosca starebbe ritirando una parte significativa delle sue truppe e dei suoi equipaggiamenti militari dalla Siria.

In particolare, starebbe spostando le proprie risorse in Libia, dove può contare sul generale Khalifa Haftar. E’ in questo contesto che si è inserito il leader ceceno.

Secondo il Moscow Times, quest’ultimo sta esortando Vladimir Putin a togliere Hts dalla lista delle organizzazioni terroristiche. Il leader ceceno ha anche suggerito che Mosca «organizzi immediatamente il lavoro di un gruppo di contatto tra i due Paesi, che sarà in grado di costruire i primi collegamenti e iniziare a risolvere i problemi».

Infine, Kadyrov ha auspicato che i siriani residenti in Cecenia possano essere coinvolti nell’avvicinamento tra il Cremlino e il nuovo governo di Damasco. Non è escludibile che, grazie alla crisi siriana, la posizione politica di Kadyrov possa rafforzarsi.