Marocco-Emirati Arabi Uniti: l’unione tra i due Paesi nasce dalla loro storia

Nel dicembre del 2023, lo sceicco Mohammed Ben Zayed al Nahyane e il re Mohammed VI hanno firmato una serie di accordi di cooperazione. Una nuova dimostrazione della vicinanza storica che unisce i due Paesi e che non è priva di conseguenze sulle relazioni tra Algeri e Abu Dhabi.

Eccezione fatta sul tipo di regime politico di tipo monarchico, sembrerebbe che niente, o quasi niente, avvicini gli Emirati Arabi Uniti (EAU) – e in generale i Paesi del Golfo, di cui la maggior parte è di recentissima costituzione – dal regno del Marocco, la cui nascita risale a secoli fa. La Storia ci insegna però che esistono, nel Vicino e Medio Oriente, numerose civiltà antiche e che queste hanno legami con l’Africa da millenni.

Già nel IV millennio A.C., marinai sumeri, provenienti dalla bassa Mesopotamia, commerciavano con antiche civiltà Indù. Dopo l’espansione dell’Islam, i marinai del Golfo fanno affari per secoli con l’Africa Orientale, ma sarà solo verso il XIXmo secolo che troveremo veri e propri segnali premonitori degli avvicinamenti che avvengono oggi tra i Paesi del Golfo e il Maghreb.

All’epoca, ovviamente, né gli EAU né le altre entità arabe – Kuwait, Bahrein, Qatar, sultanato d’Oman – esistevano. È per eccellenza l’epoca della colonizzazione occidentale. Il primo Paese imperialista, l’Inghilterra, comincerà ad interessarsi alla Regione. E a ragion veduta: questa si trova sulla rotta della Compagnia delle Indie. Unico inconveniente, e non di poco conto: la pirateria che imperversava su quell’importante “via delle Indie.

Di fronte a questa minaccia, cosa che ci ricorda molto la nostra attualità, la Royal Navy britannica farà bombardare diversi porti del Golfo, soprattutto quello di Ras al-Khaimah, uno dei sette Emirati che oggi compongono gli EAU, che verrà completamente distrutto nel 1820. Ci sarà una tregua tra i vari sceicchi e l’Inghilterra, dalla quale deriveranno degli accordi. Nasce qui la “Pax Britannica”, periodo di relativa pace tra grandi potenze (1815-1914) che vede attribuito all’Impero britannico (26 milioni di kmq per 400 milioni di persone) il ruolo di poliziotto morale. La “costa dei pirati” diventa così la “costa della tregua”, formata dai sette emirati che, nel 1971, si raggrupperanno per formare gli EAU. La presenza inglese sembra addirittura stimolare la crescita economica dei Paesi arabi del Golfo, soprattutto con il commercio di perle e la cantieristica navale, con i famosi sambuchi.

Ma è soprattutto con la scoperta degli idrocarburi che cambiano totalmente le carte in tavola. A partire dagli anni ’30 vengono scoperte numerose riserve petrolifere dai prospettori, soprattutto inglesi. Dopo la Seconda guerra mondiale, anche se l’influenza americana diventa sempre più forte nel Vicino e Medio Oriente, gli Emirati rimangono riserva di caccia di Londra.

Bisogna aspettare però la seconda metà del XXmo secolo perché l’Unione si concretizzi. Dal 25 al 27 febbraio del 1968, gli sceicchi di nove Emirati si riuniscono a Dubai e decidono di creare una federazione di emirati arabi. Il 15 agosto del 1971, Bahrein proclama la sua indipendenza e conclude con la Gran Bretagna un accordo di amicizia della durata di 10 anni; il primo settembre, il Qatar segue l’esempio. Nel frattempo, il 18 luglio del 1971, sei dei sette Emirati della costa dell’Oman costituiscono lo “Stato degli Emirati Arabi Uniti” al quale si unisce nel febbraio del 1972, il settimo emirato, Ras al-Khaymah. Basta un semplice sguardo alla mappa della Regione per realizzare che, geograficamente, questi piccoli Paesi si trovano di fronte al mastodontico Iran. Per vivere al meglio, quale tattica migliore dell’aggregazione?

Dieci anni dopo la loro indipendenza, i Paesi del Golfo creano il CCG, Consiglio della Cooperazione del Golfo. Siamo nel 1981. Due gli eventi che pare abbiano accelerato questa cooperazione geostrategica: la Rivoluzione degli ayatollah in Iran, nel 1979, e lo scoppio della guerra Irak-Iran nel 1980 (1980-1988). È in questo contesto che nasce l’alleanza regionale e che i piccoli emirati decidono di associarsi alla gigantesca Arabia Saudita. Tutto questo sotto l’attenta supervisione degli Americani.

La missione del CCG riguarda tanto l’economia, con la creazione di una zona di libero scambio, quanto la strategia militare, con la nascita, nel 1984, dello Scudo della penisola (Peninsula Shield Force). Uno strumento che mira sia alla difesa dagli attacchi esterni come nella Prima guerra del Golfo 1991, sia a vegliare sulla sicurezza interna, come si vedrà durante la Primavera araba del 2011 quando viene dispiegata una forza di rapido intervento in Bahrein. Per gli Stati della regione, era scontato che dietro ai movimenti di contestazione lanciati dagli sciiti ci fosse Teheran.

Tuttavia, malgrado l’esistenza del Consiglio, le diverse monarchie del Golfo non sono sempre sulla stessa lunghezza d’onda. Una delle prove più schiaccianti arriva nel 2017, quando ci fu un brutale strappo tra l’Arabia Saudita, gli EAU e il Bahrein da una parte, e il Qatar, accusato di appoggiare i Fratelli musulmani. Ad onor del vero la disputa nasce negli anni ’70, all’epoca delle indipendenze, quando l’Arabia Saudita, il Qatar e gli Emirati Arabi Uniti non erano riusciti a trovare un accordo sul tracciato definitivo delle frontiere ereditate dalla colonizzazione inglese.

Una disputa alla quale viene ad aggiungersi una vera e propria faglia ideologica, che la rete d’informazione del Qatar, Al-Jazeera, non cessa di alimentare. In effetti il Qatar è molto vicino alla Turchia e all’Iran, rispetto ai suoi vicini, cosa che si è spesso tradotta con modalità di approccio molto diverse sui dossier caldi, come per esempio sui rapporti con il Libano. Per quanto riguarda Emirati Arabi e Bahrein, spesso agiscono in solitaria in politica estera, cosa che li ha portati, nel 2020, a stabilire delle relazioni diplomatiche con lo Stato di Israele nell’ambito degli accordi di Abramo. Una decisione che tende ad avvicinarli alla posizione marocchina (inizialmente siglati tra EAU, Bahrein e Israele, con la regia di Washington, sono testi poi sottoscritti anche da Marocco e Sudan. In cambio gli Stati Uniti hanno riconosciuto la sovranità di Rabat sul Sahara Occidentale.)

Questa vicinanza aiuta anche a capire perché, nel 2011, i Paesi del CCG, riuniti nel quartier generale di Riyadh in Arabia Saudita, decidono di invitare il Marocco a raggiungere la loro organizzazione, e questo in campo economico, culturale e securitario, cambiando così la loro natura che da organizzazione regionale diventa un club per monarchie arabe. Da allora, il processo di avvicinamento sembra andare avanti con successo, come testimoniano i numerosi viaggi degli ultimi dieci anni di re Mohamed VI nei Paesi del Golfo. Per quanto riguarda le capitali della Regione, promuovono pienamente il rispetto e l’integrità del territorio marocchino, Sahara compreso, argomento che costituisce fonte di maggiore preoccupazione della molto attiva diplomazia marocchina

Nel 2023, durante una riunione del Comitato speciale dei 24 – che si occupa alle Nazioni Unite dal 1961della decolonizzazione nel mondo – gli Stati del Golfo hanno riaffermato lo status marocchino del Sahara, a costo di mettersi contro l’Algeria. Dettaglio importante è che al di là degli interessi e dei valori condivisi, esistono anche profondi rapporti personali. Il re Hassan II e lo sceicco Zayed ben Suktan Al Nahyane hanno costruito stretti legami dagli anni ’70 in poi, e l’attuale Presidente degli Emirati, il principe ereditario Mohammed Ibn Zayed, ha fatto i suoi studi al Collegio reale di Rabat, al fianco del futuro re Mohammed VI.

Se le relazioni tra Rabat e Abu Dhabi sembrano avere tutte le carte in regola per andare nel migliore dei modi, quelle tra Emirati e Algeri pare si deteriorino sempre di più. Sahara occidentale, normalizzazione dei rapporti con Israele, dossier Libia: i due Paesi non sembrano più parlare con una voce sola, come ai tempi di Abdelaziz Bouteflika e Ahmed Gaid Salah (ex Presidente ed ex Ministro della Difesa dell’Algeria).