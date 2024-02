Ecuador: cercare di capire il perché dell’ondata di violenze

In questo inizio di 2024, la storia corre a ritmo accelerato in Sudamerica, regione in preda alla violenza da decenni, che ci ricorda l’impatto geopolitico, e non solo securitario, delle organizzazioni criminali quando raggiungono una soglia critica nel loro sviluppo.

Da decenni, l’utilizzo di una certa violenza, quasi legittimata, in numero sempre crescente di Stati viene sopraffatta da una miriade di gruppi – gang, cartelli, guerriglieri, paramilitari, fronti di liberazione – che vanno a costituire una minaccia esistenziale per la vita democratica.

L’oscillazione del domino ecuadoriano, finora relativamente risparmiato da questi fenomeni, legati soprattutto al traffico di droga, che vediamo invece accadere quotidianamente in Messico, Venezuela, o Colombia, ne dà un’ennesima tragica illustrazione.

Negli ultimi dieci anni, il Paese è diventato uno spazio importante per il transito della coca prodotta in Colombia e diretta negli Stati Uniti, in Europa e, in misura minore, in Asia.

Accerchiato dai due maggiori produttori di cocaina del Mondo, con un affaccio sul Pacifico che apre la via verso l’Asia ad Ovest, il corridoio centroamericano – che gli dà accesso all’Europa attraverso il canale di Panama – e gli Stati Uniti a Nord, l’Ecuador era purtroppo condannato dalla sua geografia ad attirare la bramosia delle organizzazioni criminali sempre alla ricerca di nuovi percorsi.

È così che Guayaquil, tra i 100 porti più importanti per numero di merci trasportate, è diventato, come il resto del Paese, il teatro di una guerra di gang per il controllo dei moli. Se è presto parlare di Stato “fallito”, lo sfondo di numerose crisi al contempo di ordine politico, sociale e securitario che incontra il Paese da qualche anno fa temere una “messicazione”, dalla quale, una volta innescato il via, è molto difficile uscirne.

Molti osservatori si chiedono perché un Paese come l’Ecuador, descritto come un’oasi di pace, sia scivolato in tanta violenza.

Questa violenza arriva da abbastanza lontano. È troppo semplice asserire che l’Ecuador fosse risparmiato dal narcotraffico. Da una quarantina di anni, il Paese è inserito nella divisione regionale di spartizione del lavoro legato alla produzione di cocaina.

Negli anni ’80, era uno spazio di transito per la pasta che sta alla base della produzione di coca, e che alimentava dal Perù i laboratori di produzione con base in Colombia.

Da una quindicina di anni, il Paese viene considerato come la via più importante per fare arrivare la cocaina negli Stati Uniti, in Europa e Asia. Prova ne sono i sequestri registrati all’inizio del decennio che parte con il 2010: nel 2012 quasi 42 tonnellate di stupefacenti, principalmente cocaina, contro le 26 tonnellate del 2011 e 18 tonnellate del 2010. Nel 2009 viene raggiunto il record di 68 tonnellate sequestrate.

A quell’epoca, il contesto colombiano incideva già sul Paese. Le Forze armate rivoluzionarie della Colombia (FARC) usavano l’Ecuador, con l’appoggio del potere politico allora in carica, come base di ripiego. Il loro numero due, Raul Reyes, era stato ucciso nel 2008 durante un bombardamento aereo dell’esercito colombiano. Questo episodio aveva scatenato una grave crisi regionale che aveva portato alla rottura dei rapporti diplomatici e la mobilitazione degli eserciti alle frontiere.

Questo conflitto aveva come sfondo un divario ideologico profondo tra la presidenza di Rafael Correa, che aveva sposato il bolivarismo di Chavez e quella del colombiano Alvaro Uribe fermamente filoamericano.

Sul piano del crimine organizzato, il traffico della cocaina era controllato da una gang dominante, i Choneros nati negli anni ’90, in competizione con altri gruppi come i Cubanos e i Lagartos. Ma l’impatto in termini di sicurezza pubblica rimaneva gestibile per lo Stato.

Inoltre, dopo la fine della dollarizzazione dell’economia avvenuta nel 2000, l’Ecuador diventa una zona per il riciclaggio dei guadagni proveniente dal traffico di droga.

Ma quali sono i fattori che spiegano il precipitare degli eventi? Molti esperti affermano che ci sono sicuramente alcuni fattori esterni, come l’esplosione della produzione di cocaina in Colombia. In dieci anni si è moltiplicata per sei per raggiungere un livello mai visto, con 1.700 tonnellate nel 2022, secondo i dati forniti dall’organizzazione delle Nazioni Unite contro la droga e il crimine (ONUDC). Una parte importante della lavorazione di coca avviene nei dipartimenti di Putumayo e Narino, situati alla frontiera nord dell’Ecuador. Si stima che un terzo della cocaina colombiana passi per il Paese per raggiungere la grande città portuale di Guayaquil (2,8 milioni di abitanti).

Da lì la cocaina viene esportata direttamente verso il Messico o l’America centrale e verso l’Europa, dove i sequestri in arrivo dall’Ecuador esplodono. Così come i sequestri in Ecuador: 82 tonnellate nel 2019; 128 tonnellate nel 2020; 210 tonnellate nel 2021; 201 tonnellate nel 2022; e 220 tonnellate nel 2023.

I fattori interni sono legati alla riconfigurazione del crimine organizzato locale. L’organizzazione fino ad oggi dominante, i Choneros, viene contestata dall’assassinio del suo capo nel 2020 da parte di un altro gruppo, i Lobos, che sono riusciti a federare altre bande. Questa federazione, che si chiama Nueva Generation (NG) come il cartello messicano omonimo con il quale è in contatto. NG è anche alleato con un fronte dissidente dei FARC, l’ex 48mo fronte e di superstiti dei gruppi paramilitari, che hanno formato un’alleanza battezzata Commandos de la Frontera, molto attivo nel sud-ovest della Colombia e soprattutto nel dipartimento di Putumayo.

Da parte dei compratori europei, NG a tessuto dei legami con gruppi criminali dei Balcani, serbi, montenegrini e albanesi.

I due gruppi si fanno la guerra, che sia nelle prigioni o sui territori strategici, particolarmente quello di Guayaquil dove si concentra il 40% dei 18.000 omicidi del Paese.

La situazione oggi è drammatica. In 5 anni, dal punto di vista securitario, si è passati da una situazione vicina a quella degli Stati Uniti a un clima tipo Messico. In peggio se si guarda il tasso di omicidi. Nel 2023, l’Ecuador, con 7.800 morti, è diventato probabilmente il primo Paese del Sudamerica per il tasso di omicidi, di gran lunga avanti al Messico e alla Colombia. Questi sono aumentati dell’800% tra il 2018 e il 2023, passando da 6 a 46 per 100.000 abitanti (25 e 25 per Messico e Colombia).

Le prigioni sono teatro di massacri ricorrenti tra bande rivali. Dal febbraio 2021 ci sono state almeno una dozzina di rivolte che hanno causato la morte di 460 persone.

Le autorità non sono riuscite a riprendere il controllo. Alcuni esperti affermano che non si esagera a parlare di “messicanizzazione” del Paese. I Lobos (8.000 affiliati) che stanno vincendo la guerra sono chiaramente in via di cartellizzazione: inoltre si attaccano ad altri settori come lo sfruttamento minerario illegale. Adottano metodi terroristi tipici dei cartelli: impiccagione pubblica dei rivali, assassinio giornalisti e poliziotti. Fino all’uccisione di politici. Nel luglio del 2023 è stato assassinato, Augustin Intriago, sindaco del secondo porto del Paese, Manta, e risolutamente contrario al crimine organizzato, fino ad arrivare, lo scorso agosto, all’uccisione di un candidato alla presidenza della Repubblica, Fernando Villavicencio.

Viene da pensare alla Colombia degli anni ’90, prima della caduta di Pablo Escobar.

Rafael Correa, ex Presidente della Repubblica (2007-2017), ha dichiarato recentemente: “L’Ecuador è diventato uno Stato fallito”. Voci ironizzano che parli con cognizione di causa visto che i suoi mandati coincidono con l’esplosione della corruzione. A tal punto che il suo erede, Lenin Moreno, ha rotto con la sua politica e si è avvicinato agli Stati Uniti e alla Colombia per lottare contro il traffico di droga. Correa, che nel 2009 aveva rifiutato di rinnovare agli Americani l’affitto di 10 anni al porto di Manta, dove avevano una base militare che serviva nella lotta alla droga nel Pacifico, è stato sconfessato. Il governo del Presidente Moreno ha concluso nel 2019 un accordo con il Pentagono autorizzando l’esercito americano ad utilizzare l’isola di San Cristobal, un’isola delle Galapagos, come base militare.

Ma può lo Stato arginare oggi queste gang? Nel 2006 il nuovo Presidente del Messico, Calderon, dichiarava guerra ai cartelli, 17 anni dopo, è più di 300.000 morti, continua. Tutto dipenderà dalla capacità di resistenza delle istituzioni politiche ed economiche.

Ultimamente, la rivolta armata delle gang legate ai Choneros, la cui strategia era quella di proteggere l’evasione del loro capo, José Adolfo Macias Villama, ha portato il Presidente della Repubblica Daniel Noboa (giovanissimo ed eletto per solo un anno e mezzo per elezioni anticipate, ndr) a proclamare lo stato di emergenza.

Nel 2022, un’inchiesta mostrava che il 75% della popolazione non aveva fiducia nella polizia perché troppo infiltrata dai “narcos”. Per Daniel Noboa, Presidente senza maggioranza parlamentare, il compito pare essere molto difficile. Il tutto su sfondo di crisi economica e impoverimento grave dovuto alla pandemia di Covid 19, che ha messo in luce anche il gravissimo stato del sistema sanitario.

Mentre la politica di Correa di ridistribuzione di una rendita petrolifera dinamizzata dall’aumento dei prezzi aveva avuto un impatto abbastanza positivo sul livello di vita della popolazione, la svolta neoliberale di Moreno, imposta dal Fondo Monetario Internazionale in cambio di un prestito di 6,5 miliardi di dollari, ha avuto un effetto devastante sul Paese. Un terzo della popolazione sembra sia sotto la soglia di povertà.

Il Paese è attraversato da crisi sociali e politiche violente, che si manifestano soprattutto con mobilitazioni duramente represse dall’esercito.

La rottura tra le popolazioni indigene e il potere è un’aggravante nelle tensioni politiche ecuadoriane.

Per il momento non si può che fare appello all’unità nazionale, e Rafael Correa da Bruxelles ha chiesto ai suoi partigiani di dare il più sostegno possibile al Presidente in carica davanti a quello che non si può che definire una vera e propria insurrezione criminale, a livello nazionale, di narcotrafficanti.