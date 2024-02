Michelle O’Neill: prima repubblicana a capo dell’Irlanda del Nord

Cresciuta in una famiglia pro-IRA, Michelle O’Neill vuole “riconciliare” le due Irlande garantendo lo sviluppo di una politica sociale.

Michelle O’Neill ha realizzato quello che sembrava impossibile in un secolo di storia tormentata dell’Irlanda del Nord: a 47 anni, è diventata lo scorso 3 febbraio la prima Capo del governo repubblicano della provincia britannica.

Ma chi è questa figura del Sinn Fein, che tenta di riconciliare l’Irlanda?

Questa signora bionda dall’energia comunicativa, entrata in politica più di 25 anni fa, è cresciuta circondata da ferventi repubblicani. Nata Michelle Doris, è cresciuta in una famiglia di operai di Clanoe, un villaggio della contea di Tyrone. Suo padre è stato prigioniero dell’Esercito Repubblicano Irlandese (IRA) prima di essere eletto tra le fila del Sinn Fein, partito repubblicano favorevole alla riunificazione delle due Irlande.

Per contro, secondo il Guardian, suo zio raccoglieva fondi per l’IRA. Uno dei suoi cugini, membro dell’IRA, è stato ucciso nel 1991 in un’imboscata dell’esercito britannico.

Michelle O’Neill non ha rotto con il suo passato: rende regolarmente omaggio ai caduti dell’IRA, vittime dei disordini. Cosa che gli è valso essere al centro di molte polemiche.

Nel 2017, ha reso omaggio a otto uomini dell’IRA uccisi mentre stavano organizzando un attentato contro il commissariato di Lounghall nel maggio del 1987. Secondo la BBC, Michelle O’Neill avrebbe difeso la sua partecipazione affermando che era una repubblicana irlandese e che “si sarebbe ricordata sempre, commemorandoli, dei patrioti morti”.

Più recentemente, nell’agosto del 2022, in un podcast della BBC, aveva affermato non esserci “nessuna alternativa” alla violenza dell’IRA.

A 21 anni decide di entrare nel Sinn Fein, ex braccio politico del gruppo paramilitare dell’IRA. Ha cominciato come assistente di un rappresentante eletto all’Assemblea dell’Irlanda del Nord.

Nel 2005, è stata consigliera locale della circoscrizione di Dungannon per il seggio liberato da suo padre.

A 30 anni, nel 2007 è stata eletta all’Assemblea dell’Irlanda del Nord. È anche diventata sindaco della città di Dungannon nel 2010, una novità per una donna.

Nel gennaio del 2017, Michelle O’Neill prende le redini del Sinn Fein in Irlanda del Nord, dopo le dimissioni di Martin Mc Guinness, ex responsabile dell’IRA e figura storica del conflitto contro le autorità britanniche, dal suo posto di Primo Ministro.

Nel 2022, ha portato ai suoi massimi livelli il Sinn Fein che ha vinto le elezioni locali, cosa mai vista in Irlanda del Nord. Ma ci sono voluti due anni perché Michelle O’ Neill potesse arrivare a capo del governo, perché gli unionisti del Democratic Unonist Party (DUP), fermamente attaccati al mantenimento della provincia in seno al Regno Unito, avevano rifiutato di formare il governo, invocando come motivazione gli accordi post-Brexit, denunciandone le disposizioni commerciali che imponevano controlli doganali nel mare d’Irlanda. Un accordo di questa settimana con il governo di Londra, che prevede il loro reintegro nelle istituzioni di Belfast, ha sbloccato la situazione.

Michelle O’Neill rappresenta una nuova generazione entrata in politica dopo l’accordo di pace del Venerdì Santo del 1998, accordo che ha messo fine a 30 anni di violenze tra nazionalisti, in gran parte cattolici e favorevoli alla riunificazione dell’isola d’Irlanda, e lealisti essenzialmente protestanti, attaccati al mantenimento della provincia alla corona britannica. Non perde occasione per affermare che vuole essere “la Primo ministro di tutti” e ha nuovamente insistito, appena eletta, nell’essere determinata a “costruire il futuro insieme a tutti”.

Rompendo con la tradizione repubblicana, ha assistito nel settembre del 2022 ai funerali della regina Elisabetta II e all’incoronazione di Carlo III, nel maggio del 2023. In quella occasione, Michelle O’Neill ha accettato la protezione della polizia d’Irlanda del Nord, quando, solitamente, i quadri del Sinn Fein utilizzano le guardie del corpo repubblicane.

“Viviamo in un’epoca di grandi cambiamenti. È il momento di rispettare le nostre aspirazioni divergenti ma anche legittime, è il momento di concentrarsi fermamente sul futuro e le opportunità che il prossimo decennio ci darà”, aveva scritto in un comunicato Michelle O’Neill per far valere la sua scelta di partecipare all’incoronazione. La pacificazione con la corona non è una novità: nel 2012, Martin Guinness, il suo predecessore, aveva stretto la mano alla regina per la prima volta.

Un anno dopo la morte di Elisabetta II, quale bilancio per Carlo III? “Il popolo sembra accettarlo, cosa non scontata”.

“Penso che la Brexit sia una catastrofe per l’isola d’Irlanda, aveva detto la O’Neill in un’intervista alla francese AFP nel 2017. Per Michelle O’Neill il ritiro del Regno Unito dall’Unione Europea “danneggiava” l’accordo del Venerdì Santo. Ma la nuova Primo Ministro nordirlandese mantiene comunque una zona grigia. Nel 2017 aveva assicurato che la Brexit avrebbe portato all’unitá dell’Irlanda, suo obbiettivo principale.

Appena conquistata la sua poltrona di Primo Ministro, Michelle O’Neill ha subito pronunciato la parola “referendum”. Alla domanda di un giornalista che chiedeva se “anticipasse un referendum sull’unificazione dell’isola entro i prossimi 10 anni”, la vicepresidente del Sinn Fein ha risposto affermativamente: “Si, penso che siamo in un decennio di opportunità”. Da parte sua, il governo britannico non “vede alcuna prospettiva realista” in questo referendum e pensa che il futuro dell’Irlanda del Nord sia già “assicurato nei decenni che verranno” all’interno del Regno Unito, come asserito in un documento reso pubblico questa settimana.

Ovviamente non è la prima volta che Michelle O’Neill parla di referendum. Nel 2019, al congresso del Sinn Fein, aveva dichiarato che “la questione (non era) più di sapere se, ma quando si sarebbe tenuto il referendum sulla riunificazione”. Oggi si esprime in termini più moderati, definendo la divisione “una sconfitta per tutti gli abitanti dell’isola”: “Il nostro popolo è stato costretto di vivere schiena contro schiena invece di vivere fianco a fianco”. Ha chiesto un dibattito “inclusivo”, sulle identità britannica e irlandese.

Nel 2022, Michelle O’Neill aveva vinto le elezioni mettendo come priorità i temi del quotidiano, come il miglioramento dei servizi sanitari in Irlanda del Nord. È molto apprezzata dai giovani per le sue idee di sinistra, contrapposte a quelle degli unionisti più conservatori su questioni come l’aborto. Pochi giorni dopo la sua nomina nel 2016 a Ministro della Salute della provincia, aveva annunciato la fine del divieto a donare il sangue per gli omosessuali e i bisessuali.

Nel corso della sua lunga carriera politica, Michelle O’Neill ha dovuto confrontarsi più volte al sessismo. Il “Guardian” cita soprattutto questa descrizione del “Daily Mail” del 2017 quando fu eletta capo del Sinn Fein: “Capelli biondo brillante. Rossetto rosso brillante. Ciglia lunghe. Unghie smaltate. Abiti attillati. Michelle O’Neill non è certamente quella che ci aspettavamo”.

Dopo la sua nomina dei giorni scorsi, Michelle O’Neill è tornata su ciò che rappresentava per le donne: “Possono realizzare tutto quello che vogliono”. Il sessismo Michelle O’Neill ha dovuto affrontarlo anche da adolescente, quando è diventata madre a 16 anni. Ricorda essere stata trattata a scuola “come fosse peste”. In quel periodo ha avuto un grande sostegno da parte della famiglia e del marito.

Oggi racconta quanto queste esperienze l’abbaino resa più forte. “So cosa significhi lottare. Non dimenticherò mai questa esperienza e mi sono ripromessa che nessuno mi tratterà mai più così”.

Ora gli sguardi vanno alle prossime elezioni politiche di Dublino, che si terranno al più tardi nella primavera 2025. Ad oggi il Sinn Fein domina largamente i sondaggi, con il 30% delle intenzioni di voto, contro il 20% e 17% delle altre due formazioni politiche del Paese, Fine Gael e Fianna Fail.

Quand’anche il Partito repubblicano governasse sia il Nord che il Sud dell’isola, dovrà ancora convincere sui benefici di una riunificazione. Un sondaggio pubblicato lo scorso dicembre dall’”Irish Times” mostrava che solo il 30% degli Irlandesi del Nord avrebbero votato “sì” all’annessione con la Repubblica d’Irlanda.