Il nuovo profilo strategico del Mar Rosso

Il 22 Marzo del 2022, una serie di attacchi in Arabia Saudita in un impianto petrolifero di Gedda, rivendicato da ribelli yemeniti Houti, alla vigilia del settimo anniversario dell’intervento della coalizione militare guidata da Ryad in Yemen e in occasione del Gran Premio di Formula 1, hanno messo in evidenza al grande pubblico le problematiche securitarie di questa zona strategica.

Oggi queste difficoltà tornano a galla dopo i lanci di droni e di missili da parte degli Houti che hanno attaccato due navi nel Mar Rosso e catturato un cargo di proprietà di un armatore Israleliano.

La recente escalation degli attacchi provenienti dallo Yemen minaccia il libero flusso del commercio, mette in pericolo la vita dei marinai e soprattutto viola il diritto Internazionale del Mar Rosso.

Cerchiamo di capire quali sono le nuove rivalità e scontri ibridi in questa zona altamente strategica.

Il Mar Rosso si caratterizza, alle sue estremità, da due stretti colli di bottiglia che lo collegano al Mediterraneo e all’Oceano Indiano. Lo stretto di Bab El Mandeb a Sud e il canale di Suez a Nord.

Oltre all’importante passaggio di navi mercantili, la parte nord del Mar Rosso è anche teatro di progetti di zone franche, di nuove città e diritti di passaggio portuali sul golfo di Suez. I siti turistici del sud del Sinai fanno eco a quelli previsti dall’Arabia Saudita all’entrata del golfo di Aqaba, essendo stato rafforzato il legame tra i due Paesi simbolicamente materializzato dalla cessione delle isole di Tiran e Sanafir all’Arabia Saudita, dopo quasi 60 anni di occupazione (1950-1917).

L’annuncio nel 2017 del lancio del grande progetto Saudita NEOM, una mega città sulle rive desertiche del golfo di Aqaba e del Mar Rosso, oltre ai suoi aspetti economici e finanziari, rivela soprattutto la rottura strategica in corso per questa regione, per farla arrivare nella modernità. Nel 2021, l’Arabia Saudita ha reso pubblico il progetto di costruzione del più grande complesso industriale galleggiante mai visto, ormai conosciuto come Oxagon. Questo progetto ha come obbiettivo di trasformare il porto di Dhina, sulle rive del Mar Rosso, in un hub logistico, commerciale e industriale, capace di fare concorrenza alle altre infrastrutture del Medio Oriente da qui al 2030. Renderebbe questa zona il futuro centro di gravità Saudita, tanto economico quanto politico. Il porto di Yanbu ospita l’estremità occidentale dell’oleodotto transaudita, così come una raffineria capace di trasformare 400.000 barili di petrolio grezzo al giorno. Questa trasformazione della riva saudita del Mar Rosso permetterebbe a Ryad di diventare attore di primo piano di questa regione e forse federare le energie regionali ed assicurarsi così il sostegno delle grandi potenze per la sicurezza marittima. Prova del gigantismo di queste ambizioni, la Cina ha manifestato il suo interesse per questi progetti che sono compatibili con le sue “nuove vie della seta”.

Nell’ambito delle loro operazioni in Yemen, gli Emirati Arabi Uniti si sono appoggiati a saldi punti di sostegno sulle coste africane, come Assab in Eritrea e Berbera nel Somaliland. Inoltre, l’isola di Mayyun, in mezzo allo stretto di Bab El-Mandeb, così come Socotra, al largo del Corno d’Africa, sono diventati luoghi dove la presenza emiratina, in sostegno alle forze locali è una garanzia. Abu Dhabi così beneficia, con il suo corollario di forze militari, di una buona rete per il controllo e il sostegno alle sue operazioni e i suoi proxis locali nella zona, soprattutto nei confronti dell’Iran.

Teheran, da parte sua, se non dispone di veri punti d’appoggio portuali, può contare sulla presenza di una nave civile ancorata permanentemente a sud del Mar Rosso. Questa base galleggiante serve come punto d’appoggio alle sue squadre di protezione imbarcate, utilizzate nella sicurezza del traffico commerciale iraniano. Questo tipo di unità, se fosse maggiormente militarizzata, potrebbe diventare una vera e propria base galleggiante della marina iraniana in questo corridoio marittimo strategico.

La Turchia ha da parte sua investito sulla Somalia, periferica ma in prossimità di tutte le rotte marittime che portano al Mar Rosso. Il porto e l’aeroporto di Mogadiscio sono sfruttati dalle società turche mentre il governo somalo ha chiesto alle imprese turche di cercare idrocarburi nelle sue acque territoriali. Nel 2017, Ankara vi ha impiantato una base militare che accoglie 200 uomini incaricati di addestrare l’esercito somalo.

Più a nord, il Sudan rimane oggetto di desiderio sia dei turchi che dei russi. La Turchia ha cercato nel 2017, attraverso un accordo con il governo sudanese, di azzoppare Ryad e Il Cairo nel contesto della loro lotta contro le velleità dei Fratelli Musulmani appoggiata da Ankara. Nel Marzo del 2018, è stato firmato tra Doha e Khartoum un accordo per il rinnovo del porto di Suwakin (isola gestita dalla Turchia). L’asse Karthoum/Doha via Ankara, che teneva a bada la linea Cairo/Ryad, è stato poi quasi vanificato dalla caduta del regime di El Bechir.

La Russia si è incuneata in questa breccia annunciando nel 2020 la sua intenzione di installare una base navale in Sudan, aprendo la strada alla costruzione di un centro logistico e di rifugio per le forze navali russe sulle rive del Mar Rosso. Mosca disporrebbe così di una postazione che le permetterebbe di tagliare l’accesso, o controllarlo, al traffico marittimo occidentale e delle comunicazioni (cavi sottomarini).

Lo Stato Gibutiano utilizza la sua posizione geografica per sviluppare la sua economia che si basa in gran parte sulla rendita locativa delle basi militari, che rappresenta da sola una sostanziale fetta del PIL, senza contare le entrate indirette (lavoro per la popolazione, spese dei militari e delle loro famiglie…). Inoltre, gli Stati locatori versano importanti somme in aiuti miranti a garantire la stabilità e la sicurezza del Paese.

Il “commercio” delle basi ha così permesso a Gibuti di beneficiare dei vantaggi di natura politico-securitaria che hanno, infine, facilitato lo sviluppo del complesso portuario gibutiano, che è oggi uno dei più moderni dell’Africa; il porto di Gibuti conosce da qualche anno una sensibile trasformazione con l’estensione di Doraleh.

Posto favorevolmente, Gibuti si afferma come collegamento primario nei giochi di potere nel Corno d’Africa. Il Paese ha fatto dell’insediamento di basi militari il pilastro della sua influenza regionale e del suo sviluppo. Oltre alla base francese (l’indipendenza dalla Francia risale al 1977), gli Stati Uniti hanno inaugurato nel 2002 una base militare che concentra quasi 2.000 uomini addestrati per lottare contro il terrorismo dell’area. Nel 2011, è il turno del Giappone di aprire la sua prima base all’estero per proteggere le sue navi commerciali dalla pirateria del Golfo di Aden. Nel 2013 e 2014 si aggiungono italiani e spagnoli, che hanno come primo compito di appoggiare le missioni europee di lotta alla pirateria nella regione. Infine, nel 2017 tocca alla Cina.

Gli Stati Uniti sono i protagonisti degli ultimi giorni. Oltre alla presenza a Gibuti, zona altamente strategica della quale abbiamo parlato su queste pagine pochi giorni fa, ha da ultimo lanciato la nuova “Operation Prosperity Guardian”, costituita all’interno della Combined Task Force 153, per ristabilire sicurezza marittima e stabilità della navigazione nel Mar Rosso. A questa operazione parteciperà anche la nostra Marina Militare, riaffermando il suo interesse e attivismo nell’area.

Di fatto la marina americana è sempre stata presente, direttamente o indirettamente, a nord del Mar Rosso.

Il Mar Rosso è da anni teatro di una guerra navale ibrida che oppone in primis la ribellione yemenita alla coalizione araba (sostenuta da Teheran), ma anche Israele e Iran. Questo mare è in realtà di un bel blu, ma pieno di gente che vede rosso.

Le tensioni continueranno, mosse da interessi economici e geopolitici delle potenze regionali in concorrenza e dell’opposizione strategica tra gli Stati Uniti, la Russia e la Cina. La volatilità della sicurezza marittima, legata al conflitto yemenita e al larvato scontro tra Israele e Iran, si aggiunge alla ricerca senza precedenti di nuove basi militari-commerciali.

Gli ultimi attacchi degli Houti alle navi commerciali hanno obbligato queste ultime a deviare le loro rotte. Addio quindi a Suez e al Mar Rosso?

Da una parte la guerra a Gaza ha già messo in pausa il riavvicinamento tra Arabia Saudita e Israele e i piani infrastrutturali collegati alla normalizzazione, come Imec (Corridoio economico India-Medio Oriente-Europa). Ma questa pausa potrebbe essere anche il preludio per dare nuovo impulso a questo corridoio, come affermano più specialisti.

Dall’altra il Mar Rosso in scintille mostra la necessità di rotte terrestri che integrino quella marittima. Per quanto riguarda la connettività, l’Italia (Sparkle-Tim), ha lanciato Blue-Raman, per collegare l’Italia all’India passando per Israele e Arabia Saudita, proprio per gli allarmi sull’instabilità della regione.

Il profilo strategico del Mar Rosso farà ancora parlare di sé.