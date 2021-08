Death’s Door – Un piccolo corvo in una piccola perla

Fonte immagine: 2duerighe.com

Il mio rapporto con il settore videoludico di Microsoft, in questi ultimi due anni, è stato un “rapporto di amore e odio”. Dubbioso, finanche spaventato dalla politica basata principalmente su Xbox Game Pass, ma allo stesso tempo affascinato al punto tale da scegliere Xbox Series X come prima console next gen, prendendo sempre più tempo per l’acquisto di PS5.

Un rapporto che si sta spingendo sempre più verso l’amore, dopo alcuni eventi recenti che vanno a favore di Microsoft, come la sua conferenza all’E3, ma anche la critica rivolta a Sony dagli sviluppatori indipendenti, secondo i quali, per una serie di ragioni, i titoli indie riescono a vendere molto più negli store di Microsoft e Nintendo e pochissimo in quelli della mamma di PlayStation.

Non è un caso se, anche senza il lancio su Xbox Game Pass, titoli come Death’s Door approdano sul mercato come esclusiva per console Xbox (con gli sviluppatori che affermano di una grossa richiesta per un porting su Nintendo Switch).

Sviluppato da Acid Nerve e prodotto da Devolver Digital, rilasciato lo scorso 21 luglio per PC, Xbox One, Xbox Series X e S, Death’s Door è un Roguelike, o Roguelite, ma in entrambi i casi secondo la definizione moderna di questi generi videoludici, ovvero un videogioco punitivo che fa “ricominciare daccapo” alla morte del personaggio giocante.

Un titolo tutt’altro che proibitivo, al contrario di ciò che potrebbe far presagire il suo genere, seppur con un livello di sfida molto buono, accompagnato da una direzione artistica elegante e da una narrazione che spazia tra l’ironico (soprattutto) e il serioso.

La Death’s Door e i corvi mietitori

“Un tempo la gente era convinta che quando qualcuno moriva, un corvo portava la sua anima nella terra dei morti. A volte però accadevano cose talmente orribili, tristi e dolorose, che l’anima non poteva riposare.”

Il Corvo – Alex Proyas/James O’Bart

Non è Eric Draven, in questo caso, a essere resuscitato da un corvo per compiere la sua vendetta, ma è il corvo stesso, in Death’s Door, ad armarsi di spada e andarsene in giro in cerca di anime. Quelle anime che non possono riposare semplicemente perché non vogliono farlo, anche se dovrebbero.

Il gioco inizia con il piccolo protagonista ironicamente in arrivo in autobus alla Hall of Doors, la sua sede di lavoro, dove i corvi mietitori accedono, tramite le varie porte, al regno dove risiedono le anime da catturare.

Al protagonista viene assegnato il compito di catturare una “Giant Soul” (“anima gigante”. Il gioco non include la lingua italiana), per la quale è necessario sconfiggere un essere divenuto una creatura mostruosa e imponente.

Il corvo riesce nell’impresa, ma viene incredibilmente “derubato” della Giant Soul. Attraversando il Lost Cemetery, il protagonista viene a conoscenza del responsabile e della motivazione di questo gesto: un vecchio corvo in cerca di un’anima che gli è sfuggita molti anni prima, senza la quale non può tornare al suo posto di lavoro nella Hall of Doors, perdendo così la sua immortalità.

L’anima sfuggita al vecchio corvo ha attraversato la Death’s Door, che può essere aperta solo con altre tre Giant Souls presenti nel regno, trasformatesi in mostruosi esseri immortali che da tempo immemore sfuggono ai corvi mietitori.

A questo punto il piccolo corvo, dovendo anch’esso recuperare in qualche modo la Giant Soul che gli è stata sottratta, ha tutto l’interesse a trasformarsi nell’eroe improbabile che riuscirà ad aprire la Death’s Door.

Un concept del genere sembrerebbe strizzare l’occhio (ma non troppo) a Grim Fandango: l’idea di un corvo mietitore facente parte di quella che, in fondo, è una vera e propria azienda, con tanto di trasporti pubblici, ristorazione, controlli all’ingresso, scrivanie, scartoffie, ecc.

La Hall of Doors, inoltre, è condita dal tocco di classe dell’essere raffigurata in bianco e nero, segno di un tempo che non scorre.

Al contrario, i vari luoghi del regno delle anime sono coloratissimi, con uno stile che va dal fiabesco al solenne, di pari passo con un intreccio narrativo che non si prende troppo sul serio, ma che non manca di metafore e messaggi significativi.

Death’s Door presenta tutto ciò con una grafica elegante, con visuale isometrica, accompagnata anche da musiche notevoli.

Si potrebbe muovere una critica sulle dimensioni troppo piccole del protagonista e, soprattutto, di diversi nemici, le quali impediscono di vedere il più possibile i dettagli con i quali sono stati realizzati i personaggi.

È giunta la tua ora

Death’s Door è un titolo punitivo, ma non quanto ci si potrebbe aspettare da un videogioco definito “Roguelike”.

La natura punitiva sta nella barra della salute del corvo, composta da soli quattro frammenti: ogni colpo subito fa perdere un frammento, il che significa che il corpo può subire solo quattro colpi prima di morire.

Il numero di frammenti della barra vitale può anche essere aumentato raccogliendo quattro schegge, custodite in alcuni santuari, che formano un cristallo vitale, ma tali manufatti sono piuttosto rari da scovare nel mondo di gioco.

In caso di morte, il corvo riparte dall’ultima porta utilizzata: non vengono perse le anime accumulate (utilizzabili per potenziare alcune caratteristiche) né i semi curativi (da piantare in determinati vasi per ripristinare la barra della salute), ma tutti i nemici tornano in vita.

Considerando anche il numero notevole di scorciatoie presenti nel mondo di gioco, si tratta di un sistema di morte che ricorda più i Souls, ma alleggerito.

La vera sfida sta nel combattimento, dove è bene subire meno colpi possibili per restare vivi almeno fino al prossimo vaso in cui piantare i semi. Evitare, quindi, di lanciarsi a capo chino contro i nemici e anzi ponderare i colpi, capendo quand’è il momento di fermarsi un attimo e prepararsi a schivare un attacco.

Il piccolo corvo all’inizio è armato di spada, ma sono presenti altre quattro armi diverse nascoste nel mondo di gioco.

Inoltre, il corvo può effettuare anche un attacco a distanza con l’arco, ma anche qui verranno sbloccati nel corso dell’avventura altre tre abilità a distanza, utili anche e soprattutto per sbloccare strade altrimenti impercorribili.

Le abilità a distanza consumano una barra composta di altri quattro frammenti, anch’essa potenziabile raccogliendo un altro tipo di rari frammenti di cristallo custoditi in determinati santuari. Questa barra si ripristina per ogni colpo sferrato ai nemici o agli elementi distruttibili del mondo di gioco.

Come già detto nel primo paragrafo, Death’s Door presenta un livello di sfida molto buono, ma che avrebbe anche potuto essere calibrato meglio.

La punizione del danno subito è controbilanciata da una buona scioltezza nello sconfiggere la maggior parte dei nemici, facendo risultare quasi paradossale il dover interrompere la fluidità di un attacco per evitare un colpo nemico.

Va tenuto conto anche del fatto che le hitbox degli attacchi non vantano esattamente una precisione millimetrica.

Un mondo tutto da scoprire

Death’s Door non è solo un videogioco per chi ama la sfida e il fascino del suo concept, ma è anche un elogio al completismo.

È possibile completare circa il 70-75% del gioco in meno di dieci ore, ma ottenere il 100% è sicuramente più complicato, tra segreti da svelare nell’endgame e altri enigmi difficili da risolvere in generale.

Le attività variano dal semplice raccogliere i grossi globi di anime (altro difetto del combattimento è che i nemici pagano davvero poco) per potenziare al massimo le quattro statistiche presenti, passando a sfide in luoghi segreti per potenziare le abilità a distanza, fino ad arrivare a segreti impensabili da poter svelare solo dopo aver terminato la main quest.

Pur non essendo esattamente impeccabile, Death’s Door è una piccola perla.

Un action che racchiude sfida, ironia, riflessione, e voglia di scoprire, il tutto mostrato con un’estetica elegante e contenuto in un software di appena 2,98 GB.

In questo 2021 videoludico condizionato dalla crisi dei semiconduttori, con diversi titoli rinviati o divenuti cross gen, la politica di Microsoft si esalta. Sony dovrebbe guardarsi dal perdere titoli del genere nel suo catalogo.