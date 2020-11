Animal Crossing New Horizons – Tutto quello che c’è da sapere sull’aggiornamento invernale

Fonte immagine: Nintendo.it

A partire da oggi, 19 novembre 2020, è disponibile gratuitamente l’aggiornamento invernale di Animal Crossing New Horizons che introduce diverse novità al fortunatissimo gioco di Nintendo, facendoci entrare, di fatto, nel periodo più magico dell’anno!

Avremo a disposizione diversi eventi a tema, nuove acconciature e finalmente arriverà il tanto atteso clima invernale, oltre alla possibilità di aumentare lo spazio a disposizione del nostro magazzino e di trasferire i dati di gioco, ma andiamo con ordine e vediamo quali novità ci attendono in questo nuovo aggiornamento!

Gli eventi dell’aggiornamento invernale di Animal Crossing

I principali eventi che verranno aggiunti durante il periodo invernale (scaricabili mediante mini aggiornamento durante le date stesse) sono il Festival delle Primizie e il Giorno dei Giocattoli, e porteranno giornate di festa all’interno della nostra isola.

Se l’inizio di questa settimana vi aveva incuriositi, portando con sé una cascata di foglie simboliche per consacrare la fine dell’autunno, di sicuro sarete pronti a questa ventata di novità che si preannuncia molto allettante per tutti gli amanti del simulatore di vita quotidiana di Nintendo

Il Festival delle Primizie che si terrà il 26 novembre vedrà lo chef multi stellato Cedrone far visita alla nostra isola per preparare una grande festa dove dovremo andare a caccia di ingredienti per cucinare nuovi piatti insieme con i nostri abitanti. La piazza verrà allestita con tanto di tavoli e tovaglie a tema, per festeggiare questo prime evento invernale pieno di gioia.

Mentre il 24 dicembre sarà la volta del Giorno dei Giocattoli e di Jingle, la renna dal naso nero, che porterà con sé il Natale tra le nostre spiagge, dandoci l’opportunità di scambiarci regali con i nostri vicini di isola, in un clima gioioso e pieno di luci colorate, tra neve e musichette natalizie.

Nuove emozioni e nuovi look alla moda

Sempre con l’aggiornamento invernale sarà inoltre possibile acquistare nuovi oggetti tramite il programma delle Miglia di Nook tra cui nuovi tagli di capelli e un nuovo set di emozioni chiamato “Collezione Gran Emozione” da far sfoggiare con fierezza al nostro abitante.

Le nuove emozioni che potremo imparare altro non sono che i vari movimenti tipici che vediamo compiere giornalmente ai nostri abitanti durante le nostre sessioni di gioco, come il sedersi per terra, fare yoga o scattarsi un selfie come il buon Castorino.

Sarà inoltre possibile aumentare lo spazio dello sgabuzzino della nostra casa parlando con il caro Tom Nook, passando da 1600 oggetti a 2400 massimi, un aggiornamento molto richiesto da una fetta di pubblico molto completista che vedeva una limitazione nell’enorme spazio dello sgabuzzino della nostra piccola casa.

Tuttavia, le novità del nuovo aggiornamento invernale di Animal Crossing New Horizons non sono certo finite qui.

Da oggi si potranno trasferire i dati di salvataggio su un’altra console Nintendo Switch ed inoltre è previsto un nuovo aggiornamento gratuito per fine gennaio che ha tutta l’aria di coincidere con il carnevale.

Se per caso avevate messo da parte retino, annaffiatoio, canna da pesca e tutti gli strumenti base di Animal Crossing, questo è il momento giusto per togliergli la polvere in eccesso e tornare a giocare a questo splendido gioco targato Nintendo.

Ma sono sicuro che tra voi, ci sono diversi giocatori che dal day one non riescono a staccare le mani da questo Animal Crossing New Horizons.