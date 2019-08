Super Mutant Alien Assault Guerra agli alieni!

Super Mutant Alien Assault è uno di quei giochi che, sfogliando negli store digitali, cattura il vostro occhio giusto per curiosità e che finisce, di lì a poco, per conquistarti. Avete già cliccato su acquista e ti domandi cosa ti aspetterà; il download è breve e ti ritrovi già catapultato nel mondo di alieni e lanciarazzi

Super Mutant Alien Assault old school

Se cercate una grafica pixellosa, platform, allora Super Mutant Alien Assault è il titolo che fa certamente per voi. Il gioco è molto semplice: ci sono tre galassie e dovrete completarle possibilmente tutte e tre di seguito. Il perché lo scoprirete voi, non possiamo mica svelarvi tutto!

Queste tre galassie, con tanto di superboss finale, vedranno un alternarsi di livelli generati in maniera casuale, in cui dovrete eliminare gli alieni che man mano lo infesteranno. Velocità e precisione sono le due regole base, perché mancare un nemico significa maggiore affollamento del livello di gioco ed anche permettere loro di trasformarsi.

Quanto più tempo un alieno resisterà ai vostri attacchi tanto più avrà la possibilità di trasformarsi in qualcosa di più grande e potente. Il vostro compito dunque è molto lineare, ma affatto semplice, perché alcuni alieni sono più ostici di altri, ma soprattutto perché non avrete la possibilità di gestire manualmente il vostro arsenale di armi

Livelli casuali, inventario casuale

Non solo i livelli non saranno mai uguali l’uno con l’altro, ma anche le armi che potrete utilizzare ed i vari potenziamenti saranno trovati per puro caso. Ci sono infatti dei simpaticissimi distributori di armi e di armi esplosive che genereranno l’arma con la quale dovrete difendervi per un certo quantitativo di tempo. I distributori esauriranno l’energia, pronta a ricaricarsi per darvi ancora un’altra arma, nuova, diversa, ma non necessariamente utile in quel momento.

Immaginate di dover colpire un avversario veloce con un lanciarazzi: per niente comodo. Per questo farete affidamento anche sulle armi esplosive, che si controlleranno con un tasto diverso dall’arma principale, così da fare un po’ più di rumore in casi estremi.

Avrete a disposizione tantissime armi, armi esplosive e vari potenziamenti nel corso del gioco e che sbloccherete progressivamente al completamento del gioco in determinate condizioni. Non aspettatevi infatti una trama profonda, piuttosto una sfida in pieno stile arcade per cercare di vincere ad ogni costo.

I livelli sono stretti, angusti, pertanto dovrete gestire bene i vostri spostamenti non solo per essere meno vulnerabili, ma soprattutto per sferrare nella maniera più pulita e veloce gli attacchi.

Super Mutant Alien Assault non è infatti un titolo pensato solo per far casino, ma rispetta una sua logica e che richiede un tempismo che va amministrato soprattutto nei livelli di difficoltà più importanti

Soli o Co-op?

Dipende dai vostri gusti, ma sicuramente in cooperativa locale è da provare. Non solo per condividere questa carneficina aliena con un amico, ma anche perché il fuoco amico non è tollerato! Attenti a cosa sparate, ma soprattutto attenti a quegli esplosivi! Da sottolineare l’assenza dell’online probabilmente non voluta dagli sviluppatori per rispettare uno stile arcade ed old school.

Per quale piattaforma?

Noi lo abbiamo provato su Nintendo Switch e lo abbiamo ritenuto perfetto per questa console. I platform sembrano essere nati appositamente per Nintendo Switch ed anche in modalità portatile non avrete grosse difficoltà nell’individuare nemici sullo schermo!