La Sublime Costruzione: un nuovo viaggio verso la speranza.

Se Omero avesse avuto la possibilità di leggere La Sublime Costruzione (edito da Voland), sicuramente sarebbe stato fiero dell’autore, Gianluca Di Dio, e dell’omaggio all’Odissea. Un omaggio e non una rivisitazione perché l’ambiente e le dinamiche si differenziano dal capolavoro antico. Ma andiamo per ordine.

La trama

Si parte (nel senso letterale del termine) da una città, spazzata via da una catastrofe successiva ad una lunga e terribile guerra. Non è Troia, ma la città fantasma di Andrej. Unica possibilità di salvezza e di riavere una vita normale è offerta da una fantomatica corriera, bianca come la mastodontica balena di Melville, diretta alla volta di un cantiere dove si sta realizzando un famigerato progetto universale, denominato “La Sublime Costruzione”, che sembra promettere lavoro e benessere a chiunque voglia impegnarsi nella sua realizzazione.

I rimandi all’Odissea non finiscono qui. Andrej e il suo fidato amico Årvo, nome probabilmente ispirato all’altrettanto fedele cane Argo di Ulisse, s’imbarcano sull’enorme corriera che assomiglia ad una gigantesca nave-dormitorio e, sotto la guida di strani reclutatori, iniziano un’onirica e pericolosa traversata notturna.

Come la nave di Ulisse rappresentava il mezzo che avrebbe aiutato i naviganti a realizzare il proprio sogno, ossia rientrare a casa, così lo strano mezzo di trasporto de La Sublime Costruzione, rappresenta evidentemente una promessa rivolta ai protagonisti della vicenda e al lettore stesso.

Un miraggio affascinante e irresistibile di una stabilità economica, di un benessere professionale, un lavoro perenne rappresentato dalle lamiere del cantiere della La Sublime Costruzione, dove ogni individuo potrà avere la propria occasione, il posto giusto nel mondo, un progetto basato sulla fiducia, che anche Andrej e i suoi compagni di viaggio dovranno accordare all’ignoto che li attende.

Così, tra ammalianti pescatrici, terre popolate da divoratori di sonno, colossi dalla forza sovrumana e formidabili maghe, si snoda il racconto di Gianluca Di Dio: un richiamo potente alle grandi raccolte di racconti di Dino Buzzati e alle storie visionarie del maestro dell’onirico e dell’abisso: H.P Lovecraft.

L’opera

La Sublime Costruzione è un’opera ambiziosa, una riformulazione in chiave moderna e fantascientifica dell’Odissea omerica. Questo intento è dichiarato in maniera evidente dalle citazioni del più affascinante poema omerico che aprono ogni singolo capitolo, con le quali vengono introdotte le varie avventure che Andrej e i suoi compagni di viaggio andranno ad affrontare.

Le sirene ammaliatrici, Circe, i Lotofagi, Polifemo, il regno dei morti, sono approdi obbligati dove Andrej fa tappa mentre veleggia, o per meglio dire, si trascina, per raggiungere il sogno utopico di questo ambito cantiere, di questa Sublime Costruzione di cui poco si sa, se non che si erge come una torre, una speranza ai confini di un mondo in rovina.

Se in alcuni capitoli si allude in maniera esplicita all’Odissea, ci sono delle sostanziali differenze tra i rispettivi protagonisti. Infatti, al contrario di Ulisse, uomo dal multiforme ingegno ed eroe senza macchia e senza paura, Andrej viene presentato come un individuo vulnerabile e inquieto, insicuro, che non eccelle affatto in arguzia, un degno rappresentante delle debolezze e dei vizi dell’uomo. Andrej, infatti, non è assetato di conoscenza come Ulisse; ciò che lo spinge a intraprendere il viaggio alla volta della Sublime Costruzione è quasi un obbligo, il lasciarsi alle spalle una vita vuota alla ricerca di qualcosa di migliore, una speranza di ritorno ad un passato sereno, più che ad un futuro radioso.

In effetti questa è un’interpretazione che possiamo dare anche ad Ulisse, di sicura astuzia, ma più pigro di quello che Dante voleva farci credere: un eroe che suo malgrado è arrivato in guerra, suo malgrado non è riuscito a ritornare in Patria subito, suo malgrado ha dovuto peregrinare in giro per il Mediterraneo. L’astuzia lo ha salvato dalle intemperie, che probabilmente avrebbe evitato di affrontare se solo Palamede non avesse scoperto il suo gioco, il suo “fingersi matto per non andare in guerra”. Quindi, in fondo, forse Ulisse e Andrej non sono così diversi.

Andrej affronta questo viaggio, irto di pericoli ed avversità, sottraendosi alla rassegnazione e confidando principalmente nell’amicizia.

In definitiva, La Sublime Costruzione è una storia cruda e onesta, un esperimento di riscrittura ambizioso e molto ben riuscito. Da un’opera come l’Odissea per la quale qualunque riscrittura potrebbe sembrare un azzardo o una forzatura, Gianluca Di Dio crea un nuovo “viaggio inverso”: quello del ritorno al mondo di prima, ai ricordi spazzati via dai conflitti e dalla stupidità umana, un viaggio verso la speranza alla quale l’umanità ha sempre, nonostante tutto, diritto.