In continuazione con 2duerighe talks, abbiamo il piacere di presentarvi Piero Dominici, professore all’Università di Perugia e delegato ufficiale dell’UNESCO. In questa intervista parleremo della marginalizzazione dell’Umano in una realtà ipertecnologica e ipercomplessa. Dominici, nel suo nuovo libro “Oltre i cigni neri: l’urgenza di aprirsi all’indeterminato“, si concentra su questi temi di ricerca di grande attualità, che meritano una riflessione approfondita.