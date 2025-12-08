Ravin Academy: dietro le quinte della scuola iraniana che forma gli uomini-ombra del cyberspazio

Fino a pochi anni fa, la Ravin Academy era solo un nome che circolava tra studenti iraniani appassionati di computer e giovani che sognavano un futuro nella sicurezza informatica. Una scuola moderna, con laboratori pieni di cavi, monitor accesi a tutte le ore e docenti che parlavano la lingua, non sempre rassicurante, dell’hacking etico, del reverse engineering, della difesa dai malware. Un luogo dove tanti ragazzi entravano con curiosità e uscivano con competenze reali, spesso molto avanzate.

Poi, qualcosa è cambiato. Quel nome ha cominciato ad affiorare non più solo nei corridoi universitari, ma nei report dei governi occidentali, nelle analisi sulle minacce digitali, nei documenti che ricostruiscono le attività del MOIS, il Ministero dell’Intelligence della Repubblica Islamica dell’Iran. All’improvviso, dietro la facciata di una scuola, si è iniziato a intravedere molto di più.

Secondo quei dossier, Ravin Academy non sarebbe soltanto un centro di formazione: sarebbe una sorta di vivaio per i talenti che, una volta selezionati, finiscono a lavorare nell’ombra del cyberspazio iraniano. Nei corsi ufficiali si imparano le tecniche per difendersi dagli attacchi informatici; in quelli meno visibili, dicono le fonti occidentali, si alimentano invece le capacità offensive del Paese, quelle destinate a operazioni delicate e spesso controverse.

Le accuse sono pesanti. Gli Stati Uniti sostengono che l’accademia abbia fornito “supporto tecnologico e materiale” al MOIS. L’Unione Europea parla di un contributo alla “repressione dei diritti umani”, riferendosi alle attività di sorveglianza digitale contro giornalisti, dissidenti e oppositori. Per questo Ravin Academy è finita nelle liste delle entità sanzionate da Washington, Bruxelles, Londra e Ottawa.

Eppure, se si entra virtualmente nelle sue aule, quelle che compaiono sul sito ufficiale, nelle foto degli studenti, nei racconti di chi l’ha frequentata, si respira un’atmosfera molto diversa. Ci sono giovani che sognano una carriera nel mondo IT, professionisti che vogliono aggiornarsi, ragazzi che sorridono mostrando certificati tecnici come trofei. Per molti iraniani è una scuola come le altre, forse migliore delle altre, perché offre ciò che altrove manca: strumenti moderni e docenti che parlano di cyber-security con competenza e passione.

Questa doppia anima rende Ravin Academy un luogo difficile da incasellare. Per qualcuno è una fucina di cervelli al servizio del Paese, per altri un laboratorio al confine con l’intelligence. Come spesso accade nel cyberspazio, dove tutto è invisibile eppure potentissimo, la verità si muove in una zona grigia: non tutto ciò che si vede è ciò che è, e non tutto ciò che è può essere visto.

Il contesto in cui l’accademia opera contribuisce a complicare la lettura. L’Iran vive da anni una guerra digitale quasi permanente, dove ogni infrastruttura, dalle centrali elettriche agli ospedali, può diventare bersaglio. Formare esperti in grado di difendere il Paese è una priorità reale. Ma allo stesso tempo il governo investe massicciamente in capacità cyber offensive, considerandole uno strumento strategico nella competizione globale. Ravin Academy, nel silenzio delle sue aule, sembra trovarsi esattamente all’incrocio tra queste due esigenze.

Le sanzioni internazionali hanno trasformato quella che era una scuola di nicchia in un simbolo della sfida che si combatte ogni giorno nei territori invisibili della rete. Un simbolo controverso, certo, ma anche rappresentativo della nuova normalità: oggi la formazione non riguarda più solo università e imprese, ma anche le strategie geopolitiche e le guerre che non si vedono.

Mentre il mondo discute, Ravin Academy continua a formare studenti, accendere monitor, alimentare ambizioni. Il suo futuro, però, sembra essere legato non solo alle scelte dei suoi insegnanti o dei suoi allievi, ma agli equilibri fragili di una partita globale che si gioca lontano dai riflettori, dove ogni clic può diventare un’arma.