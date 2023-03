Democrazia e geopolitica alla prova della complessità: intervista a Lorenzo Castellani

Parte la nuova rubrica 2duerighe Talks. Il nostro primo ospite è il Prof. Lorenzo Castellani, Lecturer alla School of Government della Luiss e Adjunct Professor della LUISS Guido Carli.



Analisi di scenario, politica interna ed estera, globalizzazione: il quadro geopolitico contemporaneo interroga e mette alla prova le categorie classiche della scienze sociali e politiche. Qual è il futuro della democrazia? I processi complessi delle società contemporanea alimentano soluzioni con caratteristiche tecnocratiche e allo stesso tempo sollevano movimenti a tendenza populistica contrari ai processi di globalizzazione.



L’intero sistema è stato così messo sotto scacco dal suo stesso funzionamento, come spiega Lorenzo Castellani nel suo ultimo libro per la casa editrice Liberilibri.