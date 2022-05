Liricista con la Elle maiuscola: Lanz Khan

Ciao Francesco, ti ringrazio intanto per aver accettato l’invito. Usciamo da

due anni difficili e diciamo che il futuro, volgendo lo sguardo ad Est, non

sembra dei più rosei quindi la prima domanda è: come stai e come hai vissuto

umanamente questo biennio. (quanto ha influito chiaramente sulla tua scrittura)

Ciao Lorenzo e grazie per lo spazio concessomi. Come per tutti, sono stati

sicuramente anni complessi e, personalmente, li ho vissuti fra alti e bassi. Alcune

delle novità migliori per la mia vita si sono palesate proprio nei mesi più intensi

della pandemia, così come ho rischiato di perdere persone a me care. Insomma,

si è trattata di una vera altalena di emozioni. Durante il lockdown, inoltre, sulla

scia di una collaborazione che avevo avviato poco prima con Sick Budd, ho

scritto per intero il nuovo disco, intitolo Jack di Fiori. Avere tutto quel tempo a

disposizione mi ha concesso di immergermi totalmente nella scrittura e nella

ricerca.



Largo Corsia dei Servi, il primo ricordo legato al Muretto?

Un caldo pomeriggio di primavera del 2007 circa. Ricordo cerchi di freestyle che

facevano scintille e i breakers che facevano fischiare le scarpe a suon di top rock.

Fu una girandola di flash. Quell’energia mi catturò in mezzo secondo. Altri

ricordi riguardano, invece, i freetyle interminabili con Truman, Vinz, Sfera e

Edas o una volta in cui Twice (storico fondatore dei Natural Force) mi fece

rappare con microfono e mini-impianto fra i breaker che attiravano i passanti a

suon di powermoves.



Ti è capitato di ripassarci ultimamente? Se si che sensazione ti ha suscitato.

Capita spesso di ripassarci quando sono dalle parti del Duomo. A volte ci capito

per caso, a volte devio il percorso e ci vado di proposito perché esercita su di me

ancora un certo magnetismo. Da un lato, vedere quel posto così spento e ormai

dedicato unicamente alle attività commerciali mi mette un po’ di tristezza.

Considera che il passaggio fra largo Corsia dei Servi e corso Vittorio Emanuele è

stato chiuso e la pavimentazione ha da tempo rilievi in metallo per non far

ballare i breaker. Inoltre, sono sorti negozi e attività di ristorazione.

Sostanzialmente, oggi è impossibile ricreare quelle dinamiche di aggregazione

che lo hanno reso “il Muretto di Milano” nel corso dei decenni. Da un altro

punto di vista, invece, sono assalito dai ricordi. Lì ho vissuto momenti bellissimi

e stretto legami con persone incredibili. Porterò sempre con me i lasciti di quel

periodo.



2004-2022 c’è una tappa della tua carriera che non rifaresti?

Della mia carriera no. Non rinnego, né rimpiango nulla. Avendo visto come

sono finite certe cose, forse avrei evitato di dare credito a qualche soggetto. Ma

quello fa parte della vita.



La scrittura è spesso figlia di un immaginario nato da letture e film,

allontaniamoci per un secondo dalla musica e consiglia un libro e un film che

ti hanno inspirato una traccia. (se è così anche per te)

“Buio dentro” di Corrado Piazza ha stimolato tantissimo la mia voglia di

dedicare un brano al mondo del writing nella metropolitana milanese. “Inganni”

è un po’ figlia di queste suggestioni (oltre che del sodalizio con DJ Dropsy).

Ultimamente però traggo i miei più grandi stimoli visivi dalle opere pittoriche.

Per ogni brano che ho scritto per l’ultimo disco ho sul PC una cartella di dipinti

che, in qualche maniera, mi ispiravano qualcosa in relazione al beat o all’idea del

brano che avevo in mente. A volte mi sono trovato a scrivere letteralmente con il

beat in loop in sottofondo e una (o più) di queste immagini fissa sullo schermo,

come se fosse un maṇḍala.



Dando uno sguardo alla scena attuale, degli emergenti sai indicarci un nome di

un artista che ti ha colpito? (relativo perché qualora ci fosse)

Sicuramente Silent Bob. Ha una maturità pazzesca e un talento cristallino. Di

recente, mi hanno colpito molto anche Sanchee e Pessimo17 (li trovi insieme in

combo su un brano che si intitola “Piazza della Stazione”), seguiti sotto l’aspetto

musicale rispettivamente da Yazee e Sick Budd. Seppur con caratteristiche

tecniche e vocali differenti fra loro, hanno capacità molto interessanti nello

scrivere e nel raccontare il loro mondo in maniera cruda e stilosa.



Nuovo album. Ci stai lavorando?

“Jack di Fiori”, interamente prodotto da Sick Budd, esce venerdì 13 su tutti i

digital stores e sarà disponibile in vinile. Per il prossimo ho qualche idea…



Ultima domanda prima dei saluti, cosa ti ha lasciato o continua a darti ancora

oggi il rap? (a livello di esperienza umana non di traguardi)

Sotto il profilo umano, il rap può dare e togliere molto. A molti rincoglionisce,

ad altri rende il fegato marcio e così via. Attualmente, cerco di trarre solo ciò che

di positivo ha da offrire: le emozioni dei palchi, la condivisione della musica con

chi mi ascolta, fare cose con i miei soci e amici, la bellezza e l’armonia della

scrittura, lo sfogo e l’esplorazione della mia interiorità, la possibilità di esplorare

e creare mondi a modo mio. C’è anche qualche soddisfazione materiale, ma non

è quello il mio motore, anche perché non sono una volpe della discografia e

riconosco questo mio limite. Vero è che il rap mi definisce molto sul piano

umano, ma non voglio che questa cosa si divori la mia persona e finisca per

mostrificare il mio Ego. Voglio mantenere questa attività pura e coerente con i

miei percorsi.