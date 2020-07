Locke, il cordone ombelicale come un cappio al collo

Locke di Steven Knight regia Filippo Dini con Filippo Dini Foto di Noemi Ardesi

Dal 7 al 12 luglio 2020, al Teatro Franco Parenti di Milano, Filippo Dini ha portato, firmando la regia Locke, di Steven Knight.

Locke è uno spettacolo potente, urlato, come il grido di dolore che Ivan Locke tiene dentro da tanto, troppo tempo. Forse da sempre.

É sera e lui lascia il cantiere. Lo vediamo entrare solo sulla scena buia, che ha sullo sfondo, un manto stradale in discesa ripida. C’è, sul palco semivuoto, solo una sedia ed un volante. É li che si siede per salire in macchina. Sentiamo il rombo potente del motore che lascia immaginare una macchina importante, vediamo le luci dei fanali che illuminano il suo volto pallido, ascoltiamo il suono cacofonico della vita in sottofondo insieme alle telefonate che fa e che riceve.

Non sappiamo nulla di lui, ma ricostruiamo la sua vita attraverso quelle voci registrate.

Attraverso le telefonate scopriamo che è il migliore capomastro, d’Inghilterra, il più preciso, il più pignolo. Conosce il calcestruzzo, diventato quasi un’ossessione, come una parte del suo corpo. Lo pompa con attenzione, nelle fondamenta dei palazzi che costruisce la sua azienda, che sono cosi alti da fare ombra sulla città. Controlla tutto: i blocchi delle strade da parte della polizia, le valvole delle pompe, le gallerie sotterranee. . Ma alla vigilia di un evento importante: “la più grande colata di calcestruzzo dell’edilizia urbana londinese” da iniettare nelle fondamenta del palazzo che getterà un’ombra di un chilometro sulla città, decide che l’indomani non sarà in cantiere.

Sta guidando lontano dalla sua vita sicura ed agiata: da sua moglie, dai figli, dal suo lavoro. Dovrà fare circa un’ora e mezzo di strada verso un nuovo se stesso. In quei novanta minuti si libererà del cordone ombelicale (metaforico) che lo stringe da quando è nato come un cappio al collo. Proprio mentre in una sala parto lontana, una nuova vita sta combattendo con lo stesso problema.

Dini offre al pubblico uno spettacolo intenso. Diventa un prisma dalle mille sfaccettature. É un padre assente, poi amorevole, un collega scorbutico ma fidato, un amante di una sera, un marito appesantito dalla colpa di aver tradito e aver fatto un errore, ma pronto a prendersene la responsabilità. Nel piccolo spazio immaginato dell’auto, cambia voce, mimica, gestualità, registro.

Locke, il cordone ombelicale come cappio al collo

Ivan Locke sa che la mela non cade lontano dall’albero. Porta infatti con dolore, il marchio di suo padre stampato nell’anima, come un calcestruzzo debole che fa crollare palazzi possenti.

E per questo compie la sua grande rivoluzione contro l’adagio biblico “e le colpe dei padri ricadranno sui figli”. Perchè non è vero che i figli pagano le colpe dei padri. Vero è però che, senza consapevolezza, compiono i loro stessi errori e quindi su di loro ricadono le stesse colpe. Il viaggio di Locke è un viaggio doloroso per uscire dal tracciato genitoriale paterno e diventare un uomo libero. Mentre tutto il suo mondo si sgretola.

LOCKE – prima nazionale

di Steven Knight

regia Filippo Dini

con Filippo Dini

e le voci al telefono sono di (in ordine di apparizione):

Sara Bertelà – Bethan

Eva Cambiale – moglie di Gareth

Alberto Astorri – Donal

Emilia Piz – Lisa

Iacopo Ferro – Sean

Mattia Fabris – Gareth

Mariangela Granelli – Katrina

Valentina Cenni – sorella Margareth

Carlo Orlando – Davids

Giampiero Rappa – Dottor Gullu

Fabrizio Coniglio – Cassidy

scene e costumi Laura Benzi

luci Pasquale Mari

colonna sonora Michele Fiori (sistema audio in olofonia “HOLOS”)

regia del suono David Barittoni

aiuto regia Carlo Orlando

durata 75 minuti

produzione Teatro Franco Parenti – Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia – Teatro Stabile di Torino