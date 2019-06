“Sanremo è sempre Sanremo”, l’omaggio degli Atmosfera Blu al Festival

Abbiamo assistito, presso il Teatro Mandanici di Barcellona Pozzo di Gotto, allo spettacolo musicale dal titolo “Sanremo è sempre Sanremo”, a cura della band Atmosfera Blu e con la partecipazione straordinaria del cantante Paolo Vallesi e del comico pugliese Uccio De Santis.

Atmosfera Blu è un gruppo musicale di origine siciliana, nato artisticamente nel 2000, grazie all’intenso lavoro di Anna Lanza e Giuseppe Santamaria. La band ha collezionato negli anni molte partecipazioni a programmi televisivi e radiofonici, tante tournée in giro per l’Italia (e non solo) e parecchie collaborazioni con importanti artisti del calibro di Enrico Ruggeri e Iva Zanicchi. Il gruppo è attualmente composto, oltre che dal duo fondatore, anche dal chitarrista Sergio Arizzi, dal cantante e musicista Peppe La Spada, dalla tastierista e corista Mariangela Santamaria, dal sassofonista Alberto Impalà, dal batterista Gabriele Mufale e da Nino Sgrò alla tromba.

Lo spettacolo messo in scena al Teatro Mandanici è stato un vero e proprio viaggio emozionante e nostalgico tra i più bei successi presentati al Festival di Sanremo, canzoni senza tempo che hanno accompagnato intere generazioni. La band ha conquistato la platea, che ha espresso la propria approvazione con fragorosi e sentiti applausi. Anna e Giuseppe hanno inoltre raccontato alcuni dei momenti più belli della storia del Festival, dal 1951 a oggi.

Primo ospite della serata il cantante Paolo Vallesi, presenza frequente sul palco sanremese dell’Ariston e ora al suo ritorno sul palcoscenico teatrale dopo la vittoria nell’ultima edizione del programma televisivo di Raiuno condotto da Amadeus, Ora o mai più. Vallesi ha intrattenuto piacevolmente il pubblico cantando brani nuovi e classiche hit del passato, raccontando aneddoti ed esperienze personali e creando un rapporto diretto e quasi intimo con gli spettatori.

Dopo un altro suggestivo intermezzo musicale, il secondo ospite speciale della serata ha fatto il suo ingresso, il comico pugliese Uccio De Santis. Volto noto del varietà La sai l’ultima? e del programma televisivo Made in Sud, l’artista ha divertito il pubblico di Barcellona Pozzo di Gotto, con le sue tipiche battute esilaranti, coinvolgendo anche direttamente alcune persone presenti in platea.

I complimenti vanno agli organizzatori, alla band e agli ospiti, che hanno allietato piacevolmente la serata degli spettatori del Mandanici, realizzando uno spettacolo di qualità e ben strutturato, che ha raggiunto pienamente gli obiettivi prefissati.