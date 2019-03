“Benvenuti…al Cavallino Bianco”: l’operetta affascina il Teatro Mandanici

Sabato 16 marzo abbiamo assistito, al Teatro Mandanici di Barcellona Pozzo di Gotto, a “Benvenuti… al Cavallino Bianco”, operetta scritta e diretta dal tenore Edoardo Guarnera, ispirata a una delle commedie musicali che hanno fatto grande la storia dell’operetta.

Sul palco, insieme a Edoardo Guarnera, nelle vesti di Leopoldo, le potenti ed emozionanti voci di Annalena Lombardi (Fru Fru), Vincenzo Pellicanò (Rudy), Mariella Guarnera (Scugnizza), Matteo Micheli (Sigismondo), Michela Pavese (Claretta), Giulia Romano (Salomé) e Massimiliano Franchina (Franz), in un intreccio perfetto di amore, equivoci e colpi di scena.

“Benvenuti…al Cavallino Bianco” è una commedia frizzante, che racconta una storia di intrecci amorosi e di denaro, tra virtuosismi canori e divertenti peripezie, il tutto culminante in un finale a sorpresa. Sulla scena, alle grandi melodie del mondo dell’operetta, si alternano classici brani internazionali, quali Pigliate ‘na pastiglia, New York, New York e Maria da West Side Story.

Il tenore romano Edoardo Guarnera, nato in una famiglia di musicisti, ha iniziato da giovanissimo lo studio della musica e del canto, distinguendosi sin da piccolo per il suo potente timbro e vincendo numerosi concorsi lirici internazionali, quali il “Mattia Battistini” di Rieti e lo “Sperimentale” di Spoleto.

Il debutto sul palcoscenico avviene al Teatro dell’Opera di Roma nel ruolo di Pinkerton nell’opera pucciniana Madama Butterfly e successivamente nel Don Pasquale di Donizetti con la regia di Gigi Proietti; da allora inizia la carriera professionistica, che lo ha portato in giro per l’Italia e per il mondo, in diverse tournée in Russia, Germania, Francia, Canada, Stati Uniti d’America.

Sebbene l’operetta sia un genere di nicchia, “Benvenuti…al Cavallino Bianco” ha coinvolto pienamente il pubblico del Teatro Mandanici, che ha partecipato attivamente allo spettacolo, con fragorosi applausi e sincere risate. Al termine della rappresentazione, Edoardo Guarnera e il cast hanno salutato e ringraziato gli spettatori sulle note di due indimenticabili brani della storia della musica italiana, Reginella e Un bacio a mezzanotte.

Ecco i prossimi spettacoli in programma al Teatro Mandanici di Barcellona Pozzo di Gotto (ME):

– 6 aprile ore 21.00 Enrico Ruggeri in concerto;

– 27 aprile ore 21.00 “Mogol vi racconta”, con Mogol, l’artista Sara Ricciardi e una band di musicisti professionisti;

– 18 maggio ore 21.00 “D’Artagnan e i Tre moschettieri”, un musical di produzione del Teatro Mandanici.