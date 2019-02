Dirty Dancing | Baby e Johnny conquistano il Teatro Mandanici

“Nessuno può mettere Baby in un angolo”

Abbiamo assistito, al Teatro Mandanici di Barcellona Pozzo di Gotto, all’unica tappa siciliana del musical “Dirty Dancing – The Classic Story On Stage”, la trasposizione teatrale del successo cinematografico con Patrick Swayze e Jennifer Grey, per la regia di Federico Bellone e con Gianluca Briganti (Johnny Castle), Vanessa Innocenti (Frances Baby Houseman), Sara Cipollitti (Penny) e Simone Pieroni (Dr. Jake Houseman).

È l’estate del 1963 e il musical racconta la storia d’amore tra la diciassettenne Baby, giovane piena di sogni e desiderosa di cambiare il mondo, e l’affascinante maestro di ballo Johnny Castle. I due si incontrano in un resort per vacanze e lì scoppia la passione, raccontata al pubblico con balli sensuali e travolgenti, sulle note di brani indimenticabili, quali “The Time Of My Life”. Scopriamo qualcosa in più sui due protagonisti del musical…

Vanessa Innocenti nasce a Cattolica e inizia a studiare recitazione, canto e danza all’età di soli 8 anni. L’esordio avviene a 17 anni come co-protagonista con Franco Nero nel film “The last Alchemist”, vincitore dell’Indie Film Festival di Los Angeles. L’anno seguente viene selezionata per esibirsi con il grande Giorgio Albertazzi nel recital “D’annunzio Chi?”. Tra le altre esperienze, la tournée con Loretta Goggi nel musical “Gypsy” e il musical “Rapunzel” insieme a Lorella Cuccarini. Si diploma alla scuola Studio Cinema di Roma e studia anche a New York, specializzandosi presso il Susan Batson Studio.

Gianluca Briganti nasce a Viareggio il 3 dicembre 1986. Dopo essersi pienamente dedicato al mondo del calcio, a 19 anni si avvicina alla danza e alla recitazione. Nel 2009 approda in teatro con il musical “Il Mondo Di Patty, Il Musical Più Bello”, nel ruolo di Gonzalo, e nel 2010-2011 partecipa al musical “Flashdance”. Nel settembre del 2011 arriva la chiamata per “Priscilla la Regina del Deserto”, mentre nel 2014 entra nel corpo di ballo del programma di La7 “Crozza nel Paese delle Meraviglie”. Tra le altre esperienze, il musical “La famiglia Addams”, il grande successo di “Tarzan”! Il musical” e gli spettacoli “The Bodyguard” e “Cats”.

Il musical “Dirty Dancing – The Classic Story On Stage” ha dato inizio nel migliore dei modi alla stagione teatrale 2019 del Teatro Mandanici di Barcellona Pozzo di Gotto, divertendo ed emozionando la platea che, al termine dello spettacolo, ha dimostrato a pieno il proprio gradimento con fragorosi e sinceri applausi.