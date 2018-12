Gagmen-Lillo&Greg, i SUPEREROI di cui abbiamo bisogno

Un’idea divertente per questo Natale ormai imminente è Gagmen, il nuovo spettacolo di Lillo e Greg in scena al Teatro Olimpico. Dopo il successo de “L’uomo che non capiva troppo”, la spy story più esilarante che sia mai stata vista, Lillo e Greg tornano al loro teatro romano d’elezione, l’Olimpico, dal 18 dicembre al 6 gennaio festeggiando a teatro la notte di San Silvestro e l’arrivo del nuovo anno.

Scritto e diretto dalla coppia, Gagmen si avvale della coregia di Claudio Piccolotto, le scene di Andrea Simonetti e i costumi di Nc Pop. In scena insieme al duo comico Marco Fiorini e Vania Della Bidia, la prorompente controparte femminile, la quota rosa immancabile degli spettacoli di Lillo e Greg. La parte musicale è affidata ad Attilio Di Giovanni, che in maniera autonoma compare in intermezzi musicali nel corso dello spettacolo, riproponendo uno stesso motivetto secondo generi musicali che spaziano dal reggae all’elettronica; l’effetto suscitato per certo comico e divertente, non manca di mettere in risalto la bravura e la versatilità del musicista.

Le gag, gli sketch, le pillole di comicità sono le caratteristiche d’eccezione del duo romano, che porterà in scena in questo spettacolo personaggi e cavalli di battaglia tratti dal repertorio teatrale, televisivo e radiofonico. Per fare solo qualche esempio, torneranno “Che, l’hai visto?”, la rubrica cult del programma radiofonico 610, con protagonista Arnoldo Fogazzari, un padre chiamato a fare l’identikit del figlio scomparso, oppure Normalman, con Lillo nei panni di un supereroe assolutamente normale e Greg nei panni di Amnesy, un supereroe smemorato.

Il mondo dei supereroi in particolare la fa da padrone in questo spettacolo, come già il nome Gagmen suggerisce, rendendo omaggio così agli esordi da fumettisti dei due attori. Sul palco infatti vedremo dei supereroi in carne ed ossa impegnati in una battaglia estrema contro il cattivissimo Uomo Trota. Per la prima volta a teatro potremo vedere Saetta, l’Uomo Elastico, Telepentothal e Bradipo. Quattro supereroi sgangherati, inconcludenti e ciascuno con un potere che fa cilecca da qualche parte o si rivela più d’ostacolo che altro, come nel caso del Bradipo.

Lillo e Greg si confermano coppia diamantina dagli anni Novanta ad oggi, consolidata al punto da essere per il pubblico che li segue garanzia certa di divertimento. Lillo è esilarante, è quel personaggio che fa ridere o perché non capisce cosa succede intorno a lui o perché è completamente fuori luogo rispetto al contesto. Greg è geniale nella naturalezza con cui si prende gioco del povero Lillo, ma spicca senz’altro per l’eleganza e l’aplomb con cui è in grado di dire qualunque cosa, fossero anche parole completamente prive di senso.

Lo spettacolo è leggero, divertente, con picchi di ilarità condivisi da tutto il pubblico in sala. Ben riuscita anche l’alternanza tra sketch ed episodi originali e revival di pezzi o personaggi noti al pubblico affezionato. Uno spettacolo consigliatissimo per queste vacanze natalizie, per trascorrere del tempo in relax e spensieratezza, uno spettacolo da regalarsi e condividere con la famiglia tutta al completo; tanti bambini erano presenti in sala in occasione della prima serata e tutti hanno apprezzato lo spettacolo a suon di grasse risate.

E per chi volesse festeggiare il Capodanno insieme alla comicità di Lillo e Greg, il programma per il 31dicembre prevede un aperitivo di benvenuto, a cui farà seguito lo spettacolo Gagmen e poi la cena. Alla mezzanotte si brinderà in sala insieme a Lillo e Greg e la serata continuerà all’insegna di musica e divertimento con il concerto di Latte e i suoi Derivati, lo storico complesso rock demenziale che ha Lillo e Greg come cantanti interpreti.

Per restare nel mondo dei supereroi, se Batman ne Il cavaliere oscuro era l’eroe che Gotham meritava, ma non quello di cui aveva bisogno in quel momento, Lillo e Greg sono i supereroi della risata che meritiamo e di cui ora, proprio ora, abbiamo bisogno. Meritiamo infatti proprio per questo Natale di ridere sconsideratamente e Lillo e Greg sono gli eroi normalissimi grazie a cui potremo farlo.

Per info e biglietti:

Teatro Olimpico

Piazza Gentile da Fabriano 17

http://teatroolimpico.it/

Orari Spettacoli

Martedì, giovedì, venerdì e sabato ore 21, mercoledì ore 17,30 Domenica ore 18

Orari Botteghino

Dal lunedì alla domenica ore 10.00-19.00. In giorni di spettacolo anche 20.00-21.30

Telefono: 06 3265991

E-mail: [email protected]