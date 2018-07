Dal 4 al 15 luglio 2018, in una piccola sala del Teatro Franco Parenti di Milano va in scena Come sposare un miliardario, Ovvero il capitalismo spiegato da una donna…

La drammaturgia è di Audrey Vernon, francese, classe 1980.

In scena, Giorgia Sinicorni, che ha anche adattato e tradotto il testo.

Ha l’aria felice quando entra in sala sorprendendo alle spalle gli spettatori; ha le orecchie rosa da coniglietta, calzoncini e maglietta; e il cuore in festa per l’addio al nubilato che mette fine anche ad un’esistenza professionale fatta di precariato tra provini fallimentari per teatro e passerelle. Perchè, ci confida, lavorare e restare poveri mentre i ricchi diventano sempre più ricchi sfruttando il lavoro dei poveri?

Per questo ha deciso di sposare un miliardario. Ne va molto fiera, perchè, se c’è una possibilità su 7 di sposare un povero, ce n’ è solo una su 8 milioni di sposare un miliardario! E lei ce l’ha fatta!

Lo spettacolo abbandona sempre più il tono confidenziale per trasformarsi in un piccolo corso pratico interattivo. Bisogna infatti lavorare sodo per arrivare dove è arrivata lei: conoscere la lista di Forbes a memoria, saper individuare un miliardario ad una festa, cosa non facile visto che non ha segni esteriori di ricchezza, saper parlare delle materie prodotte nelle loro varie aziende (per es, riconoscere tutti i tipi di cemento o di metalli, a cominciare da quelli tossici e radioattivi).

E naturalmente essere convinti che i poveri siano necessari alla società come lo è il plancton per le specie marine. Questo complesso di organismi acquatici galleggianti è infatti, come i poveri, incapace di darsi una direzione; è trasportato passivamente dalle correnti e dalle onde, aspettando solo di diventare nutrimento per tanti pesci.

Lo spettacolo diventa allora una satira sociale.

Nonostante alcuni stimoli, battute divertenti, gag, esso appare però privo di una struttura registica e scenica. Sembra più una somma di singoli frammenti sull’mportante tema di ricchi/poveri/scompensi societari, senza compiutezza, nè identità.



Teatro Franco Parenti, via Pier Lombardo 14, Milano

Biglietteria 02 599952 [email protected]

Come sposare un miliardario

Ovvero il capitalismo spiegato da una donna…uno spettacolo di Audrey Vernon

adattato e tradotto da Giorgia Sinicorni

con Giorgia Sinicorni

regia Carla Bianchi

ha collaborato all’adattamento Andrea Purgatori