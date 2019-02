Da Proietti a Tirabassi, dopo 40 anni torna ‘Gaetanaccio’ al Teatro Eliseo

Nella splendida cornice del Teatro Eliseo Giancarlo Fares riporta in scena “La commedia di Gaetanaccio”. A quarant’anni dalla splendida interpretazione di Gigi Proietti, Giorgio Tirabassi e Carlotta Proietti sono protagonisti di una commedia musicale leggera e piacevole che porta lo spettatore nella Roma dei Papi, dove il popolo subisce ogni possibile angheria o sopruso.

Si parla di un personaggio realmente esistito, Gaetano Santangelo, detto appunto “Gaetanaccio” per via dei suoi modi narcisistici e gradassi, burattinaio di professione che patisce la fame per via di un editto che vieta ogni possibile rappresentazione. Altri commedianti ed artisti sono rimessi all’unica via possibile: emigrare. Gaetanaccio vive trasportando sulle spalle il suo castello di marionette per le vie di Roma condividendo la passione per lo spettacolo con Nina (Carlotta Proietti), sua musa e compagna. L’amore ed il sentimento per Nina riecheggiano in tutta la commedia, accompagnati da musiche d’autore che trovano poi nelle voci di Tirabassi e Proietti la loro massima espressione e gradevolezza. I temi trattati sono molti: la sopravvivenza, la fame, l’ingiustizia, l’iniquità, l’oppressione del forte sul debole, fino ad arrivare al cinismo, alla tirannia del clero e della nobiltà. Anche la Morte (Elisabetta De Vito) trova una dimensione fisica all’interno dello spettacolo ed accompagna i protagonisti nella loro avventura, perennemente alla ricerca della sopravvivenza e della libertà. Anche il Papa prende parte allo spettacolo. Appesantito, depresso ed in cerca di leggerezza e comicità fa trascinare Gaetanaccio, nonostante il divieto, nella propria residenza per uno spettacolo personale che possa restituirgli un po’ di vita e di spensieratezza. Violenza, sudditanza ed uso della forza da parte delle guardie pontificie vengono subito mostrati nel prologo dello spettacolo dove Gaetanaccio, legato e bastonato, recita la prima battuta.

Spettacolo simpatico, comico e spensierato che sarà anche, e soprattutto, apprezzato per la scelta dei temi musicali e delle abilità canore dei protagonisti. Adatto a tutti, adulti e bambini, altamente consigliato per le famiglie. Sceneggiatura molto gradevole che grazie anche ai protagonisti non risulta mai noiosa o monotona.

Molti i personaggi famosi presenti alla prima, dal grande Gigi Proietti, il Gaetanaccio di quarant’anni fa, a Francesco Pannofino e a Pippo Baudo.

Grande successo per uno spettacolo che avrà sicuramente il giusto riconoscimento e la giusta attenzione da parte del pubblico.

Informazioni:

Debutto nazionale martedì 19 febbraio 2019 ore 20.00

in scena fino al 10 marzo