Il prossimo Natale la ‘Mamma Mia!’ mania contagerà Milano

"Mamma mia!", locandina

Dal 12 dicembre 2018 al 6 gennaio 2019 andrà in scena presso il Teatro degli Arcimboldi il musical “Mamma Mia!”

Firmato da Massimo Romeo Piparo, il musical “Mamma Mia” sarà in programma al Teatro degli Arcimboldi durante le prossime feste natalizie dal 12 dicembre 2018 al 6 gennaio 2019 per entusiasmare e allietare il pubblico milanese. Dopo l’attesissima tappa all’Arena di Verona del 29 settembre, e l’apertura della stagione al Teatro Sistina di Roma a ottobre, il prossimo inverno lo spettacolo “Mamma Mia!” giungerà anche nel capoluogo lombardo, portando sul palco il suo cast esplosivo, con i tre amatissimi protagonisti Luca Ward, Paolo Conticini e Sergio Muniz, al fianco di Sabrina Marciano, Elisabetta Tulli, Laura Di Mauro, Jacopo Sarno, Eleonora Facchini, oltre a trenta artisti e alle splendide musiche degli ABBA con l’Orchestra dal vivo del Maestro Emanuele Friello.

Con una solida tradizione da “sold out” in ogni teatro d’Italia, il musical “Mamma mia!”, con il nuovissimo allestimento prodotto dalla PeepArrow Entertainment e da Il Sistina, è stato già visto da 200 mila spettatori in 110 repliche si avvia a essere il più visto degli ultimi dieci anni. Le coinvolgenti ed emozionanti recensioni sulle pagine social del musical descrivono questo spettacolo come “eccezionale, straordinario, strepitoso, da sballo”, capace di raccontare una storia romantica e divertente, ironica e delicata. Massimo Romeo Piparo ha curato anche la regia e l’adattamento originale: una grande produzione con oltre ottanta professionisti, tra artisti, musicisti, tecnici e maestranze. Al centro della commedia musicale brilla una storia che si caratterizza soprattutto “per romanticismo e divertimento”: tra le bellezze di un’isoletta greca del Mar Mediterraneo, al ritmo travolgente della musica degli Abba, la giovane Sofia è impegnata a organizzare il suo matrimonio, ma prima di vivere il suo sogno d’amore, farà di tutto per realizzare il suo più grande desiderio, vale a dire essere accompagnata all’altare dal padre che non ha mai conosciuto prima. Per questo chiama sull’isola i tre fidanzati storici di sua madre Donna per scoprire chi di loro è l’uomo giusto.

Rispetto alla versione ufficiale, il musical ideato da Piparo preferisce allo stile “minimal” inglese una messa in scena più ricca e spettacolare. Grandissime sorprese sono offerte dalla nuova ambientazione che lascerà a bocca aperta gli spettatori, per merito di un pontile sospeso su vera acqua di mare, con una barca ormeggiata e un vero bagnasciuga. A regalare un’incredibile verosimiglianza al tutto ci penseranno poi gli oltre 9 mila litri di acqua in scena, le pedane girevoli, una locanda dai caratteristici colori nelle sfumature del bianco e del blu e cascate di bouganvillea e sembrerà davvero di trovarsi nelle atmosfere tipiche di un’ incantevole isoletta del Mediterraneo. A sipario calato, però, le sorprese non finiranno, grazie a una speciale ‘appendice’ tutta da ballare: al termine dello spettacolo infatti il pubblico potrà scatenarsi sulle note in versione “disco” della colonna sonora del musical. Per maggiori informazioni è possibile visitare il sito: www.mammamiamusical.it

Fabrizio Ferrarini