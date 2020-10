Trump-Biden: cancellato il secondo dibattito televisivo

(Fonte: CNN)

Non ci sarà nessun secondo faccia a faccia tra il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump e il candidato democratico Joe Biden. La commissione che organizza i dibattiti presidenziali ha, infatti, cancellato lo scontro previsto per il 15 di Ottobre all’ Adrienne Arsht Center for the Performing Arts in Miami.

La commissione aveva inizialmente previsto un dibattito virtuale, dopo che il Presidente Trump è risultato positivo al Covid19. Ma il tycoon si è opposto al confronto a distanza definendolo solo una “perdita di tempo,” e aveva proposto un rinvio dello scontro, rifiutato però dall’avversario Biden.

Da qui, la decisione, presa Venerdì 9 Ottobre, di cancellare il secondo dibattito e di cominciare subito i preparativi per il terzo duello in programma previsto alla Belmont University in Nashville, Tennessee.

“Non ci sono ragioni mediche per non avere il dibattito il 15 di Ottobre, dato che il Presidente sta bene,” ha dichiarato Tim Murtaugh, portavoce della campagna ellettorale di Trump. “Noi abbiamo proposto come date il 22 e il 29 di Ottobre per il secondo e il terzo dubattito. E’ ora che la commissione la smetta di proteggere Biden senza negare a chi vota di ascoltare gli atri due confronti in programma.”