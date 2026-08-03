Bab El-Mandeb, il secondo fronte degli stretti
Lorenzo Bruno
- Esteri

Bab El-Mandeb, il secondo fronte degli stretti

La minaccia dichiarata dagli Houthi può compromettere la via saudita alternativa a Hormuz e amplificare il rischio energetico, logistico e industriale a livello globale.

Bab El-Mandeb, il secondo fronte degli stretti

La minaccia dichiarata dagli Houthi può compromettere la via saudita alternativa a Hormuz e amplificare il rischio energetico, logistico e industriale a livello globale.
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Esteri - 3 Agosto 2026

di Lorenzo Bruno

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