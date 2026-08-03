Bab El-Mandeb, il secondo fronte degli stretti

Il blocco annunciato dagli Houthi contro la navigazione collegata all’Arabia Saudita nel Mar Rosso non equivale, almeno per ora, alla chiusura materiale di Bab el-Mandeb. È però sufficiente a trasformare lo stretto in un secondo fronte della crisi degli snodi marittimi. Mentre Hormuz registra una forte paralisi operativa, la minaccia al “Cancello delle Lacrime” investe la rotta utilizzata da Riad per ridurre l’esposizione delle esportazioni energetiche al Golfo Persico. La questione non riguarda soltanto lo Yemen o il confronto tra Stati Uniti, Iran e rispettivi partner: riguarda l’architettura attraverso la quale greggio, prodotti raffinati, container e componenti industriali si muovono tra Asia, Medio Oriente ed Europa.

DICHIARARE UN BLOCCO NON SIGNIFICA CONTROLLARE LO STRETTO

Il 20 luglio 2026 il movimento Houthi ha annunciato un embargo marittimo contro l’Arabia Saudita, intimando alle compagnie di non utilizzare i porti sauditi. Ha poi rivendicato attacchi contro le petroliere Encelia e Layla. Le autorità saudite e gli avvisi marittimi hanno corroborato l’impatto sull’Encelia, che ha riportato un incendio a prua senza vittime tra l’equipaggio; la dinamica relativa alla Layla e la pretesa ritirata di circa dieci navi non disponevano dello stesso grado di verifica indipendente. Alcune petroliere hanno invertito o modificato la rotta e il traffico giornaliero si è contratto. Il 23 luglio, tuttavia, due superpetroliere cinesi cariche a Yanbu stavano ancora attraversando Bab el-Mandeb: il passaggio era rischioso e ridotto, non interrotto materialmente.

La distinzione è essenziale. Nel diritto dei conflitti armati, un blocco navale non è validato dalla sola proclamazione: deve essere dichiarato e notificato, applicato effettivamente, rispettare l’imparzialità nei confronti delle navi neutrali e i limiti umanitari. L’annuncio degli Houthi va quindi descritto come una pretesa di blocco o di un embargo operativo, non come un blocco giuridicamente perfezionato. Gli Houthi non controllano entrambe le sponde né possiedono una supremazia navale convenzionale; controllano però aree dello Yemen occidentale e dispongono di missili antinave, droni, mine e imbarcazioni veloci. Non devono fermare ogni nave: è sufficiente aumentare il rischio finché armatori, assicuratori, comandanti e noleggiatori scelgono di non transitare. È la differenza tra la chiusura fisica e quella economica”.

GEOGRAFIA, DIRITTO E POTERE ASIMMETRICO

Bab el-Mandeb collega il Golfo di Aden al Mar Rosso e, attraverso il Canale di Suez, al Mar Mediterraneo. Le fonti indicano un tratto più stretto tra 26 e 29 chilometri, pari a 14-16 miglia nautiche: non 18 miglia nautiche. Il traffico commerciale utilizza due canali di navigazione di circa due miglia ciascuno, separati dall’isola di Perim. La Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare riconosce nello stretto il diritto di passaggio in transito e impone agli Stati rivieraschi di non ostacolarlo né sospenderlo. Il diritto, tuttavia, non elimina la vulnerabilità operativa: una mina, un drone o un missile possono modificare il comportamento del mercato senza alterare lo status giuridico della rotta.

La forza degli Houthi deriva proprio dall’asimmetria tra il costo dell’attacco e quello della protezione. Una munizione relativamente economica può obbligare una nave da centinaia di milioni di dollari a deviare, aumentare il premio assicurativo per un’intera classe di traffico e costringere le marine militari molto più sofisticate a mantenere unità, radar, intercettori e supporto logistico nell’area. Da novembre 2023 al 2025, secondo l’avviso marittimo statunitense, oltre cento attacchi Houthi hanno interessato navi collegate a più di sessanta Paesi. Il risultato non è stato il controllo territoriale del mare, bensì una persistente capacità di veto sulle decisioni commerciali.

IL PARADOSSO SAUDITA: LA VIA DI FUGA DA HORMUZ TERMINA NEL MAR ROSSO

La rilevanza della minaccia aumenta perché Bab el-Mandeb non è un rischio isolato. L’Arabia Saudita può trasferire greggio dall’est del Paese a Yanbu attraverso l’oleodotto East-West: la capacità operativa ordinaria è indicata intorno a 5 milioni di barili al giorno, mentre il massimo tecnico fu portato a circa 7 milioni nel 2019. La capacità effettivamente esportabile è inferiore a causa dei consumi interni, dei terminali e della disponibilità di navi. L’infrastruttura aggira Hormuz, ma il greggio caricato a Yanbu e diretto in Asia deve attraversare Bab el-Mandeb o circumnavigare l’Africa. Per l’Europa e l’Atlantico esiste anche l’opzione egiziana SUMED-Sidi Kerir: costosa, ma decisiva per evitare l’erronea idea di un bypass totalmente neutralizzato.

Il bypass di un chokepoint dipende dunque dal funzionamento di altri nodi, ma non da uno soltanto. Hormuz, Yanbu, Bab el-Mandeb, Suez e SUMED formano una rete di alternative parziali, ciascuna con limiti di capacità e direzione commerciale. Secondo l’Energy Information Administration statunitense, nel primo trimestre del 2026, attraverso Bab el-Mandeb, sono transitati circa 5,4 milioni di barili al giorno di petrolio e prodotti petroliferi, oltre a flussi di gas naturale liquefatto. Reuters ha stimato che più di tre milioni di barili al giorno di greggio saudita instradato dal Mar Rosso verso l’Asia potrebbero richiedere viaggi più lunghi in caso di chiusura effettiva.

IL PREZZO DEL BLOCCO SI FORMA PRIMA DELLA CARENZA FISICA

L’impatto iniziale non richiede una riduzione immediata dei barili disponibili. Si trasmette attraverso il capitale circolante, giorni aggiuntivi di navigazione, il consumo di bunker, la minore disponibilità di navi, i premi di guerra e l’incertezza sui tempi di consegna. La deviazione attorno al Capo di Buona Speranza aggiunge mediamente circa dieci giorni a molte rotte container Asia-Europa; per alcuni carichi energetici l’incremento può essere molto superiore, in funzione di origine e destinazione. Una nave impegnata più a lungo riduce l’offerta effettiva di tonnellaggio anche se la flotta mondiale non cambia.

Il primo shock colpisce quindi i noli e l’assicurazione; il secondo, le scorte industriali; il terzo, i prezzi finali. Diesel e jet fuel possono essere più sensibili del greggio, perché la capacità di raffinazione e le rotte dei prodotti non coincidono con quelle della materia prima. Le imprese europee esposte a componenti provenienti dall’Asia devono immobilizzare più capitale in inventario, mentre gli esportatori vedono allungarsi il ciclo di incasso. Per l’Egitto, ogni deviazione sottrae transiti e valuta al Canale di Suez. Per i porti mediterranei, inclusi quelli italiani, una crisi prolungata altera le frequenze, l’affidabilità dei servizi e la competitività rispetto ai porti del Nord Europa e alle rotte atlantiche.

UNA CHIUSURA TOTALE RESTA DIFFICILE, MA NON È NECESSARIA

Gli Houthi possono imporre costi elevati, ma mantenere una chiusura completa e indiscriminata sarebbe più difficile. Un’offensiva contro tutto il traffico aumenterebbe il rischio di colpire navi cinesi, indiane o di altri Paesi che il movimento non considera nemici; amplierebbe la coalizione contraria; esporrebbe radar, depositi, rampe e centri di comando a operazioni di soppressione; e potrebbe riaprire direttamente il conflitto con l’Arabia Saudita, rimasto contenuto dopo la tregua del 2022. La selettività dichiarata, tuttavia, non garantisce selettività reale: identificazioni errate, proprietà opache, bandiere di comodo e catene di noleggio rendono difficile stabilire in tempo reale la nazionalità economica di una nave.

L’Unione europea ha esteso EUNAVFOR Aspides fino al 28 febbraio 2027. Il mandato è difensivo: protezione delle navi, conoscenza della situazione marittima e salvaguardia della libertà di navigazione, non attacchi preventivi sul territorio yemenita. Questa impostazione limita l’escalation, ma non elimina il problema strategico: le scorte sono costose, gli intercettori sono esauriti e una difesa perfetta non esiste. Eventuali azioni offensive richiederebbero una base politica e giuridica distinta. La deterrenza europea, nel perimetro attuale, dipende soprattutto dalla protezione navale, dall’intelligence, dal coordinamento con gli armatori e dalla pressione diplomatica.

LA DIMENSIONE REGIONALE: RIAD, TEHERAN E LA POLITICA DELLA SOGLIA

Per Riad, la scelta non è semplicemente una questione militare. Rispondere con una campagna estesa nello Yemen potrebbe compromettere gli sforzi compiuti dal 2022 per congelare un conflitto costoso e riaprire la vulnerabilità di aeroporti, città e impianti petroliferi sauditi. Non rispondere, però, significherebbe accettare che un attore non statale condizioni una rotta essenziale per le esportazioni del Regno. Gli Houthi sfruttano questa asimmetria politica: possono alzare o abbassare la pressione senza assumersi gli oneri di una guerra navale convenzionale, mentre l’Arabia Saudita deve calibrare ogni reazione in base al rischio di un’escalation regionale.

L’Iran beneficia oggettivamente della moltiplicazione dei fronti: la pressione simultanea su Hormuz e Bab el-Mandeb costringe gli avversari a distribuire sorveglianza, difesa e scorte su migliaia di chilometri quadrati. Fonti occidentali e dichiarazioni Houthi descrivono un coordinamento e una convergenza con Teheran, ma le fonti aperte non provano che l’Iran impartisca ogni ordine operativo. Il movimento yemenita mantiene la propria leadership, interessi e capacità decisionali. La formulazione più rigorosa è quindi “convergenza strategica con sostegno iraniano”, non “comando iraniano” presunto automaticamente.

LE POTENZE ASIATICHE E IL DILEMMA DELLA PROTEZIONE

Cina, India e altri grandi importatori asiatici hanno interesse a mantenere aperta la rotta, ma non necessariamente a partecipare a un dispositivo militare guidato dall’Occidente. La loro posizione è complicata dal carattere selettivo della minaccia Houthi: finché alcune navi sono percepite come meno esposte, ogni Paese può essere tentato di negoziare una protezione implicita per il proprio traffico invece di sostenere una risposta collettiva. È un equilibrio fragile. Le catene proprietarie e di noleggio sono transnazionali; una nave può essere costruita in un Paese, registrata in un altro, assicurata a Londra, gestita da una società greca e trasportare greggio saudita destinato a una raffineria asiatica. La promessa di risparmiare il traffico “amico” è quindi difficile da attuare e non sostituisce la sicurezza della navigazione quale bene pubblico.

L’ESPOSIZIONE ITALIANA È INDUSTRIALE, NON SOLTANTO ENERGETICA

Per l’Italia, il rischio non si esaurisce nei prezzi di petrolio e gas. Componenti meccanici, chimici, farmaceutici, elettronici, della moda e beni intermedi dipendono da cicli marittimi programmati. Viaggi più lunghi aumentano i giorni di inventario e il fabbisogno finanziario, indeboliscono il just-in-time e possono trasformare un ritardo logistico in un fermo produttivo. Gli esportatori subiscono tempi di consegna meno affidabili; i porti mediterranei perdono frequenza e competitività. L’interesse italiano combina quindi sicurezza energetica, protezione navale, politica portuale, continuità industriale e capitale circolante.

QUATTRO SCENARI PER IL PROSSIMO PASSAGGIO

Il primo scenario è una coercizione selettiva: attacchi sporadici contro navi associate all’Arabia Saudita, premi assicurativi elevati e traffico ridotto ma non azzerato. È lo scenario più sostenibile per gli Houthi, perché genera leva politica senza costringerli a controllare fisicamente lo stretto.

Il secondo è un blocco di fatto: più attacchi riusciti, sospensione dei transiti da parte dei grandi vettori, deviazione generalizzata attorno all’Africa e forte tensione sui prodotti raffinati. In questo caso, il mercato tratterebbe Bab el-Mandeb come chiuso, anche in presenza di passaggi occasionali.

Il terzo è l’escalation militare: risposta saudita o statunitense contro le infrastrutture Houthi, riapertura del fronte yemenita e possibile ampliamento degli obiettivi a porti, aeroporti e infrastrutture energetiche regionali. Sarebbe lo scenario con il rischio di errore di calcolo più elevato.

Il quarto è una de-escalation negoziata, collegata sia al dossier yemenita sia al confronto con l’Iran. Gli Houthi impiegano lo stretto in modo compatibile con la più ampia pressione regionale esercitata da Teheran, ma conservano un’agenda autonoma. Una tregua che affronti soltanto una delle due dimensioni potrebbe ridurre gli attacchi senza eliminare la capacità coercitiva.

LA LEZIONE GEOPOLITICA

Bab el-Mandeb dimostra che la sicurezza energetica non coincide con la disponibilità geologica del petrolio. Dipende da corridoi, terminali, oleodotti, assicurazioni, equipaggi e decisioni private prese sotto minaccia. La resilienza non può essere misurata contando soltanto i barili prodotti o la capacità nominale delle infrastrutture: occorre verificare se ogni percorso alternativo rimanga utilizzabile quando più crisi si manifestano contemporaneamente.

Per l’Europa e l’Italia servono scorte, rotte alternative, porti e fornitori diversificati, capacità assicurativa e coordinamento tra energia, difesa e industria. Gli Houthi non devono conquistare lo stretto: basta che il mercato consideri il transito più costoso della deviazione.