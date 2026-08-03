Brasile. Sotto inchiesta il figlio del Presidente Lula

La Corte Suprema del Brasile ha dato autorizzazione affinché si indaghi su Fábio Luís Lula da Silva, figlio del presidente Luiz Inácio Lula da Silva, per un presunto reato di traffico di influenze legato alle pratiche per ottenere una licenza di commercializzazione di cannabis medicinale in programmi collegati al Ministero della Salute.

Secondo una delle fonti, un filone d’inchiesta che sarà probabilmente approfondito riguarda l’ipotesi che Lulinha abbia facilitato l’accesso delle aziende di Antunes ai funzionari del ministero della Salute in relazione a un accordo governativo riguardante un farmaco a base di cannabidiolo.

Il magistrato André Mendonça è stato colui che ha autorizzato l’apertura di questo procedimento contro il noto anche come Lulinha, a seguito di una richiesta presentata in precedenza dalla Polizia Federale, secondo le informazioni pubblicate dal quotidiano “Folha”. L’indagine si concentra sulla possibile intervento del figlio del mandatario brasiliano a favore del lobbista Antônio Carlos Camilo Antunes e di un’altra imprenditrice in negoziazioni mantenute con l’Amministrazione federale.

Le sospetti su Lulinha hanno cominciato a prendere forza l’anno scorso, fino al punto che lo stesso Lula è arrivato ad affermare che, se suo figlio fosse implicato, doveva essere oggetto di indagine. “Nessuno si salverà. Se mio figlio è coinvolto in questo, sarà indagato”, ha affermato allora il capo del Planalto, come ha ricordato il citato mezzo brasiliano.

Dopo la decisione della Corte Suprema, il presidente brasiliano è tornato a pronunciarsi per sottolineare che non utilizzerà il suo incarico per “proteggere” Lulinha. “Dovrà dimostrare di essere innocente come io ho dimostrato (…) E se è colpevole, dovrà pagare ciò che tutti pagano quando sbagliano”, ha sottolineato in un’intervista nel podcast Inteligencia Ltda.

Sottolineando che suo figlio “non avrà privilegi” e che “mai” chiederebbe a un poliziotto o a un giudice “di non fare ciò che è giusto”, Lula ha indicato che Lulinha “sa di non avere diritto di sbagliare” perché conosce per cosa ha “passato” suo padre. “Lui ha vissuto in casa mia ciò che io ho passato (…) Sa che mia moglie –Marisa Letícia– è morta a causa della disgrazia dell’Operazione Lava Jato. Lo sa, per questo non ha diritto di sbagliare”, ha ribadito il dirigente latinoamericano.