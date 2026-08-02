La giornalista Xenia Fedorova ha ricevuto un ordine di espulsione dalla Francia
Valeria Todaro
- Esteri

La giornalista Xenia Fedorova ha ricevuto un ordine di espulsione dalla Francia

La giornalista Xenia Fedorova ha ricevuto un ordine di espulsione dalla Francia

foto-articolo
Esteri - 2 Agosto 2026

di Valeria Todaro

Condividi: