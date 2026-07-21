Judit Polgar tra gli scacchi e la politica: la campionessa rifiuta la candidatura alla presidenza ungherese
Bianca Ricci
- Esteri

Judit Polgar tra gli scacchi e la politica: la campionessa rifiuta la candidatura alla presidenza ungherese

Judit Polgar tra gli scacchi e la politica: la campionessa rifiuta la candidatura alla presidenza ungherese

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Esteri - 21 Luglio 2026

di Bianca Ricci

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