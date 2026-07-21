La Nigeria verso le elezioni del 2027

I nigeriani andranno a votare nel 2027 con le istituzioni di governo intatte e una leadership civile al potere.

Questi due elementi sono in netto contrasto con quello che accade in gran parte dell’Africa occidentale, dove i colpi di Stato militari e le giunte sono diventati comuni.

Ma dietro a questa facciata dal sapore democratico, le tensioni politiche non sono del tutto dormienti.

Nonostante l’aumento della violenza e un’economia instabile, il Presidente BolaTinubu e il suo All Progressive Congress (APC), continuano a dominare il panorama politico nigeriano, soprattutto per le defezioni dei potenti governatori regionali di ex politici dell’opposizione.

Nel frattempo, le figure e i partiti di spicco che sono rimasti nell’opposizione sono frammentati e non sono riusciti a consolidare le loro forze per presentare un fronte unito contro la candidatura di Tinubu.

L’assorbimento da parte dell’APC di ogni contrappeso al suo potere, significa che le elezioni non si stanno presentando come una competizione tra partiti rivali, ma tra la classe politica nigeriana e le speranze dei suoi cittadini di vedere un cambiamento.

E per ora, pare che la classe politica stia vincendo.

L’APC ha dalla sua parte 31 dei 36 governatori del Paese, uno sviluppo imprevedibile dato il tradizionale conflitto politico della Nigeria e la competitività che si respirava durante le elezioni del 2023 che portarono Tinubu al potere.

Il cambiamento è iniziato nel 2025 con le defezioni dei governatori provenienti da Stati del sud che in precedenza costituivano la roccaforte dell’opposizione.

A marzo del 2026, solo una piccola parte di governatori non appartenenti all’APC era rimasta, ma apparteneva a diverse formazioni politiche e, nonostante il potere dei governatorati nel sistema politico nigeriano, non erano in grado di opporre una reale opposizione al partito di governo.

Questo comportamento ha risvegliato serie preoccupazioni riguardo alla concentrazione delle élite politiche attorno ad un unico programma, e per le voci dell’esistenza di un’agenda per creare uno Stato a Partito unico.

L’Amministrazione Tinubu sostiene che le defezioni nei confronti dell’APC siano dovute ai successi incassati da quando è entrato in carica.

I critici invece, sostengono che i politici cerchino semplicemente di trarre benefici dalla rete di clientelismo che Tinubu ha costruito attraverso il suo controllo sulle risorse federali.

Le due teorie non si escludono a vicenda, ma la seconda è plausibile in un Paese dove la mobilitazione dei Partiti è scarsa e la maggior parte delle campagne elettorali viene gestita con fondi pubblici spesi per il Partito dai rappresentanti eletti più influenti.

Alla luce del crescente peso dell’APC, le figure di spicco dell’opposizione avrebbero potuto rispondere sacrificando le proprie ambizioni personali e consolidando la loro posizione attorno ad un unico portabandiera credibile per aumentare la possibilità di sconfiggere Tinubu.

Invece, hanno dato priorità ai propri Partiti, trasformandoli in meri veicoli personali.

Per ora, i tre principali poli oltre all’APC sono il Congresso Democratico Africano (ADC), che è sempre stato un Partito secondario, senza una storia elettorale di rilievo, ma che è comunque stato scelto come potenziale vettore per arrivare ad una coalizione di opposizione; il Nigeria DemocraticCongress (NDC), un Partito nuovo e non collaudato, guidato da un ex governatore; e il Partito Democratico del Popolo (PDP), un ex Partito al potere coinvolto da lotte interne e ormai l’ombra di quello che era stato.

Per un breve momento, è sembrato che l’ADC potesse diventare un punto di convergenza per l’opposizione, dopo che l’ex vicepresidente AtikuAbukabar, un contendente presidenziale perenne ma in declino, era uscito dal PDP per unirsi ad esso.

Il suo gesto è stato presto seguito da altri membri di alto profilo dell’opposizione.

Ma AtikuAbukabare RotimiAmaechi, ex governatore dello Stato di Rivera, ricco di petrolio e Ministro di Gabinetto sotto l’ex Presidente MohammaduBuhari, avevano entrambi gli occhi puntati sulla candidatura presidenziale dell’ADC, causando tensioni all’interno del Partito.

Ora hanno deciso di formare il ticket dell’ADC, con Abukabar candidato presidente e Amaechi come suo compagno di corsa.

Nel frattempo, Peter Obi e Raiuno Kwankwaso – che insieme hanno ottenuto oltre 7 milioni di voti nel 2023, classificandosi rispettivamente terzo e quarto – si sono entrambi staccati dall’ADC per unirsi nel ticket presidenziale dell’NDC, con Obi come candidato presidente e Kwankwaso come suo compagno di campagna.

Infine, ci sono voci contrastanti sul fatto che l’ex Presidente Goodluck Jonathan, in carica per un solo mandato dal 2010 al 2015, occuperà il posto più alto nella lista del PDP.

A causa di tutte queste manovre, l’opposizione nigeriana si avvicina alla preparazione delle elezioni del 2027 in una condizione di grande frammentazione, senza che nessuna delle figure di primo piano – escludendo Amaechi e Kwankwaso che hanno deciso di fare da gregari –sia disposta a fare un passo indietro in nome di una forte coalizione.

L’esito probabile è una vittoria di Tinubu, simile a quella del 2023, quando succedette a Buhari – un altro pilastro dell’APC –come Presidente, nonostante abbia ottenuto poco più del 36% dei voti.

Con la campagna elettorale del prossimo anno, che si presenta ancora meno competitiva rispetto a quella del 2023, i nigeriani già molto disillusi nei confronti del processo democratico, non avranno alternative praticabili, contribuendo malgrado loro ad alimentare i focolai di cinismo e apatia già esistenti nella società civile.

I pericoli che nascono da questi sentimenti sono venuti alla luce nell’ottobre del 2025, quando le autorità nigeriane hanno arrestato, in gran segreto,16 ufficiali militari con l’accusa di cattiva condotta.

Ci sono voluti mesi prima che il governo riconoscesse che la cattiva condotta in questione era in realtà un tentativo fallito di colpo di Stato.

Sebbene le indagini e le accuse successive dimostrassero che il complotto era nato tra soldati scontenti dell’era che precedeva l’Amministrazione Tinubu, la vera paura derivava dal fatto che la Nigeria sembrava unirsi alle fila degli altri Paesi della Regione, vittima della crescente frustrazione nei confronti di una zoppicante leadership democratica.

Pochi mesi dopo però, la Nigeria avrebbe schierato un notevole supporto militare per reprimere un tentativo di colpo di Stato nel vicino Benin.

Il contrasto ha evidenziato il divario tra il ruolo regionale della Nigeria come difensore dell’ordine costituzionale e le sue vulnerabilità democratiche interne.

Questo divario è un elemento importantissimo, perché un Paese incapace di garantire elezioni competitive può solo essere un fragile difensore di una più ampia democrazia regionale.

La Nigeria non è sola sotto questo aspetto, specialmente nell’Africa occidentale, che attraversa un periodo di grande crisi democratica.

I governi militari in Burkina Faso, Mali e Niger si sono formalmente ritirati dal blocco regionale, la Comunità Economica degli Stati dell’Africa Occidentale, e hanno formato l’Alleanza degli Stati del Sahel come alternativa.

E la valutazione dell’opinione pubblica in tutto il Continente da parte di Afro barometer continua a mostrare una crescente disillusione verso i processi democratici, specialmente quando i cittadini confondono condizioni socioeconomiche difficili con una democrazia scadente.

Il tentativo di colpo di Stato dello scorso anno in Benin è un altro promemoria dell’attrazione che può avere il regime militare, soprattutto nel periodo pre e post-elettorale.

Nel caso della Nigeria, le preoccupazioni per l’erosione della legittimità democratica sono diventate una presenza persistente in questi mesi che precedono le elezioni del 2027.

E a causa del limite dei due mandati vigente nel Paese, se Tinubu verrà rieletto il prossimo anno, le considerazioni su chi gli succederà domineranno i prossimi quattro anni, probabilmente prevarranno nei negoziati tra le élite politiche più che sui problemi che riguardano la vita reale dei nigeriani.

In poche parole, le elezioni del 2027 rappresentano anche il punto di partenza della competizione elettorale del 2031.

Le prossime elezioni decideranno quindi non solo chi governerà la Nigeria nei prossimi quattro anni, ma chi controllerà l’architettura della successione del 2031.

In un contesto in cui un solo Partito domina, la competizione politica si sposta verso l’interno, poiché la vera competizione si sposta da quella tra l’APC e l’opposizione a quella razionale all’interno dell’APC.

Questo includerà la determinazione di chi sarà più vicino a Tinubu per ereditare la sua rete di patrocinio.

L’abilità di Tinubu nel gestire questo tipo di manovre è salda, come si è visto nella conduzione di varie successioni politiche nello Stato di Lagos, dove è stato governatore dal 1999 al 2007.

Questo gli fornisce un modello che ora cercherà di applicare a livello nazionale.

Il rischio è che questa logica soffochi i dibattiti politici di cui i nigeriani hanno più bisogno.

In questo contesto, la base civica che ha consegnato milioni di voti a Obi nel 2023 non si è dissolta.

Al contrario, ha formato l’opposizione più determinata al governo Tinubu e rappresenta la controparte più organizzata al rafforzamento delle élite sotto l’egida dell’APC.

Se questa energia troverà sfogo significativo nel 2027 o sarà nuovamente assorbita dagli attriti parte ormai integrante di un’opposizione frammentata è una delle questioni veramente aperte delle elezioni di gennaio.

Il pericolo è che, se le elezioni del 2027 non saranno vissute in modo competitivo, è quasi certo che la stessa dinamica si ripeterà nel 2031.

Un Partito dominante, una volta consolidato, potrebbe sviluppare meccanismi interni più forti per riprodurre la propria autorità, rafforzando ulteriormente le frustrazioni popolari.

La Corte Marziale in corso contro gli ufficiali coinvolti nel tentativo di sedicente colpo di Stato dello scorso anno ci ricorda che le sfide che la democrazia nigeriana deve affrontare non sono state risolte, ma solo rinviate.

Le elezioni del 2027 restringeranno ulteriormente la competizione politica e non faranno nulla per affrontare queste sfide, semmai le aggraveranno.

La realtà è che, per la Nigeria e l’Africa Occidentale, la scelta tra democrazia e governo militare è un falso dilemma.

Quando non sarà più del popoloe con il popolo, la democrazia potrà essere sconfitta senza colpi di Stato.