Casimirri, la rottura con il Nicaragua e il limite della giustizia transnazionale
Lorenzo Bruno
- Esteri

Casimirri, la rottura con il Nicaragua e il limite della giustizia transnazionale

Managua ha annunciato e notificato a Roma l’interruzione delle relazioni diplomatiche in seguito alla nuova richiesta italiana di estradizione. La cittadinanza nicaraguense impedisce la consegna di Alessio Casimirri, condannato definitivamente a sei ergastoli, ma non dimostra che ogni alternativa giudiziaria sia inesistente. Il vero blocco nasce dall’intersezione tra diritto interno, assenza di cooperazione e scelta politica della copresidenza Ortega-Murillo.

Casimirri, la rottura con il Nicaragua e il limite della giustizia transnazionale

Managua ha annunciato e notificato a Roma l’interruzione delle relazioni diplomatiche in seguito alla nuova richiesta italiana di estradizione. La cittadinanza nicaraguense impedisce la consegna di Alessio Casimirri, condannato definitivamente a sei ergastoli, ma non dimostra che ogni alternativa giudiziaria sia inesistente. Il vero blocco nasce dall’intersezione tra diritto interno, assenza di cooperazione e scelta politica della copresidenza Ortega-Murillo.
foto-articolo
Esteri - 18 Luglio 2026

di Lorenzo Bruno

Condividi: