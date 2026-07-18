Casimirri, la rottura con il Nicaragua e il limite della giustizia transnazionale

Il caso Casimirri mette in collisione l’esecuzione di sei ergastoli definitivi con il divieto costituzionale nicaraguense di estradare i propri cittadini. La cittadinanza rende oggi improcedibile la consegna, ma l’ordinamento di Managua contempla, almeno in astratto, il perseguimento interno del cittadino non estradato e attribuisce alla Corte Suprema competenze sull’esecuzione delle sentenze straniere. Senza cooperazione politica e giudiziaria, tuttavia, queste alternative restano teoriche.

Un caso giudiziario diventato crisi diplomatica

Il caso Alessio Casimirri non è più soltanto una pagina irrisolta degli anni di piombo. Il 16 luglio 2026, il governo nicaraguense ha annunciato e notificato a Roma l’intenzione di interrompere le relazioni diplomatiche, in reazione alle dichiarazioni del ministro degli Esteri Antonio Tajani e alla rinnovata richiesta italiana di estradizione. La Farnesina ha ribadito che l’Italia continuerà a chiedere che Casimirri risponda davanti alla giustizia italiana. La vicenda è così passata dal contenzioso giudiziario a una crisi tra Stati.

Casimirri, già appartenente alle Brigate Rosse, è stato condannato in via definitiva a sei ergastoli per reati commessi nell’ambito dell’attività terroristica, tra cui il sequestro e l’omicidio di Aldo Moro e l’uccisione degli uomini della scorta in via Fani. Gli atti parlamentari richiamano inoltre le condanne per gli omicidi dei magistrati Girolamo Tartaglione e Riccardo Palma e degli agenti Antonio Mea e Piero Ollanu. Casimirri ha ammesso la militanza brigatista, ma ha negato il coinvolgimento diretto nell’agguato del 16 marzo 1978. Sul piano giuridico rilevano, però, le sentenze definitive, non la ricostruzione difensiva dell’interessato.

Parlare di “rientro” è comprensibile dal punto di vista giornalistico, ma tecnicamente impreciso. Il problema è ottenere la consegna all’Italia, il trasferimento per l’esecuzione della pena oppure l’attivazione di un procedimento compatibile con l’ordinamento nicaraguense. Roma presentò una domanda formale di estradizione nel 1988 e una richiesta di arresto provvisorio a fini estradizionali il 23 ottobre 1993, seguite da ripetuti solleciti. Nessuna iniziativa ha portato alla consegna.

La cittadinanza: lo scudo giuridico decisivo

Il primo ostacolo è costituzionale. L’articolo 39 della Costituzione nicaraguense esclude l’estradizione per reati politici o comuni connessi, secondo la qualificazione locale, e stabilisce, in particolare, che i cittadini nicaraguensi non possono essere estradati dal territorio nazionale. Non risulta accertato pubblicamente che Managua abbia fondato il caso Casimirri su una formale qualificazione politica dei delitti: l’impedimento documentato e decisivo è la cittadinanza.

La sequenza è chiara. Tra la fine del 1993 e l’inizio del 1994 il ministero dell’Interno nicaraguense revocò amministrativamente la cittadinanza a Casimirri. Il provvedimento fu sospeso a seguito del ricorso dell’interessato e, il 14 luglio 1999, la Corte Suprema di Giustizia confermò definitivamente il suo status. Da quel momento la via estradizionale ordinaria è rimasta preclusa. A ciò si aggiunge l’assenza di un trattato bilaterale di estradizione tra l’Italia e il Nicaragua.

La Costituzione, però, non esaurisce il quadro. L’articolo 17 del Codice penale nicaraguense stabilisce che, quando l’estradizione di un cittadino non può essere concessa, lo Stato deve giudicarlo per il reato comune contestato. Inoltre, l’articolo 144 della Costituzione attribuisce alla Corte Suprema il potere di autorizzare, in Nicaragua, l’esecuzione delle sentenze pronunciate da tribunali stranieri. Queste norme non rendono né automatica né probabile una soluzione. Sarebbe necessario verificare la doppia incriminazione, la competenza, le prove utilizzabili, le garanzie del processo celebrato in assenza, la compatibilità della pena e la disciplina temporale applicabile. Dimostrano però che il problema non può essere ridotto alla formula “la Costituzione vieta l’estradizione, quindi non esiste alcuna alternativa”.

Il blocco è giuridico e politico insieme

L’estradizione resta oggi costituzionalmente impossibile finché Casimirri conserva la cittadinanza nicaraguense. Il perseguimento interno o il riconoscimento delle sentenze italiane richiederebbe però l’iniziativa delle istituzioni di Managua e una cooperazione che non si è mai concretizzata. È qui che il diritto incontra la politica.

Casimirri arrivò in Nicaragua negli anni Ottanta, durante la stagione rivoluzionaria sandinista, e vi costruì una vita personale e professionale. Nel tempo la sua permanenza è stata assorbita dalla narrativa sovranista delle autorità. Consegnarlo, processarlo su impulso italiano o riconoscere le sentenze di Roma significherebbe, nella lettura del potere nicaraguense, arretrare di fronte a una pressione europea nei confronti di un proprio cittadino.

La crisi si inserisce inoltre nel deterioramento dei rapporti tra Managua e l’Unione europea. Le istituzioni europee mantengono misure restrittive contro la repressione politica, la concentrazione del potere e l’indebolimento dello Stato di diritto. La riforma costituzionale del 2025 ha rafforzato la copresidenza di Daniel Ortega e Rosario Murillo. In questo contesto, un dossier giudiziario viene rapidamente trasformato in prova di sovranità e resistenza all’ingerenza esterna.

Perché la consegna è importante per l’Italia

La prima ragione è l’effettività della giustizia. Sei ergastoli definitivi non possono essere trattati come una dichiarazione priva di conseguenze. Se un condannato per terrorismo rimane sottratto alla pena per decenni grazie a cittadinanza, assenza di trattati e protezione politica, si amplia la distanza tra giustizia pronunciata e giustizia eseguita. Non si tratta né di vendetta né di una pena meramente simbolica in età avanzata: è l’uguaglianza davanti alla legge e la capacità dello Stato di tutelare le vittime.

La seconda ragione riguarda la memoria di Aldo Moro, Domenico Ricci, Oreste Leonardi, Raffaele Iozzino, Giulio Rivera e Francesco Zizzi, oltre a quella delle altre vittime dei reati per i quali Casimirri è stato condannato. L’esecuzione tardiva della pena non restituisce le vite perdute, ma impedisce che la latitanza diventi una forma di cancellazione istituzionale della responsabilità.

La terza ragione riguarda la conoscenza storica. Le Commissioni parlamentari hanno evidenziato elementi controversi relativi alla fuga di Casimirri, alle reti che potrebbero averne favorito l’espatrio, ai documenti sequestrati e ai contatti avuti in Nicaragua da esponenti e apparati italiani. Un trasferimento potrebbe consentire nuovi interrogatori e verifiche. Sarebbe però scorretto promettere una verità definitiva sul caso Moro: Casimirri potrebbe non collaborare, non ricordare o non fornire nuovi elementi. L’importanza dell’esecuzione delle condanne è certa; il valore probatorio aggiuntivo resta possibile, non garantito.

La quarta ragione è internazionale. L’Italia ha costruito parte della propria credibilità sulla lotta al terrorismo e sulla cooperazione giudiziaria. Abbandonare il dossier, perché politicamente difficile, indebolirebbe la posizione italiana in altri casi di latitanza transnazionale. Insistere non significa chiedere al Nicaragua di violare la propria Costituzione; significa domandare che siano verificate tutte le vie previste dal diritto locale e che la cittadinanza non si traduca, nei fatti, in una protezione permanente dalla pena.

Una crisi dal costo economico limitato, ma diplomaticamente rilevante

Sul piano commerciale, la rottura ha dimensioni contenute. Nel 2025 l’interscambio di beni tra Italia e Nicaragua è stato pari a circa 109 milioni di euro: 30 milioni di esportazioni italiane e 79 milioni di importazioni. Nei primi tre mesi del 2026 l’interscambio ha raggiunto circa 31 milioni. Il Nicaragua è quindi un partner marginale per il commercio estero italiano e la crisi non ha un impatto macroeconomico sistemico.

Le conseguenze più rilevanti sono di natura diplomatica, consolare e politica. La cessazione dei rapporti diretti riduce la capacità di negoziare il dossier Casimirri, complica la tutela dei cittadini, delle iniziative di cooperazione e delle poche imprese presenti, e rende necessario valutare l’intervento di uno Stato terzo quale eventuale potenza protettrice. Questa soluzione non è automatica: deve essere accettata dalle parti e organizzata secondo il diritto diplomatico.

La strategia italiana dopo la rottura

Roma deve evitare due errori opposti. Il primo sarebbe trasformare Casimirri in un confronto esclusivamente ideologico, utile alla comunicazione ma incapace di produrre risultati. Il secondo sarebbe lasciare che la rottura diplomatica archivi il dossier. La strategia più razionale dovrebbe combinare pressione e ingegneria giuridica.

L’Italia dovrebbe mantenere attive le segnalazioni internazionali, consolidare il sostegno dell’Unione europea, coinvolgere i partner latinoamericani e richiedere una valutazione formale delle alternative previste dall’ordinamento nicaraguense: il perseguimento interno, l’eventuale riconoscimento delle sentenze straniere e la cooperazione probatoria. Dovrebbe inoltre preservare, tramite Stati terzi o canali multilaterali, la tutela consolare e i rapporti con la società civile nicaraguense. La controversia riguarda la mancata esecuzione delle condanne di un singolo, non il popolo del Nicaragua.

Conclusione

Per l’Italia, continuare a chiedere l’esecuzione delle condanne è necessario, ma non sufficiente. L’estradizione appare oggi costituzionalmente preclusa; resta però da chiarire se Managua possa e voglia attivare il perseguimento interno, autorizzare l’esecuzione delle sentenze italiane o consentire altre forme di cooperazione compatibili con il proprio ordinamento. Senza volontà politica, queste possibilità restano sulla carta.

Il trasferimento di Casimirri non garantirebbe la verità definitiva sul caso Moro. Porrebbe però fine a una latitanza che dura da oltre quarant’anni e renderebbe effettive decisioni giudiziarie definitive. La questione centrale non è soltanto il destino personale di un ex brigatista: è stabilire se la cittadinanza, la sovranità e l’assenza di cooperazione possano tradursi in una protezione permanente dalla giustizia.

La rottura diplomatica rende l’obiettivo più difficile, non meno necessario. Impone tuttavia a Roma di passare dalla sola richiesta di estradizione a una strategia europea e multilaterale più articolata, capace di valutare tutte le alternative previste dal diritto nicaraguense e di separare la fermezza sui principi dall’efficacia degli strumenti.

Fonti

1. Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, “Tajani chiede al Nicaragua l’estradizione del terrorista Casimirri”, 16 luglio 2026.

2. Costituzione politica della Repubblica del Nicaragua, testo pubblicato il 18 febbraio 2025, artt. 39 e 144.

3. Nicaragua, Ley n. 641, Código Penal, testo consolidato, art. 17 sull’estradizione.

4. Camera dei deputati, risposta del Governo all’interrogazione 4/25329: richieste estradizionali e conferma della cittadinanza del 14 luglio 1999.

5. Camera dei deputati, Commissione parlamentare d’inchiesta sul rapimento e sulla morte di Aldo Moro, audizioni e atti relativi ad Alessio Casimirri.

6. Consiglio dell’Unione europea, misure restrittive relative al Nicaragua, proroga fino all’ottobre 2026.

7. Osservatorio Economico MAECI, Scheda di sintesi Nicaragua, aggiornata al 10 luglio 2026.

8. Reuters, “Nicaragua breaks diplomatic ties with Italy over extradition row”, 16 luglio 2026.