Oltre l’uranio: India e Australia, la convergenza che ridisegna l’Indo-Pacifico

Quando il 9 luglio Anthony Albanese e Narendra Modi hanno firmato a Melbourne l’intesa amministrativa che consente le esportazioni di uranio australiano verso l’India, l’aspetto più significativo non era solo energetico. Come ricostruito da David Marini su queste colonne, l’accordo conclude un percorso iniziato nel 2014, vincola le forniture future a scopi pacifici e alle salvaguardie dell’Agenzia internazionale per l’energia atomica, ma non costituisce ancora un contratto commerciale.

Tuttavia, l’uranio rappresenta solo una parte di un processo più ampio. Australia e India stanno costruendo una relazione che collega due oceani, due sistemi industriali e due culture strategiche distinte. Canberra è un alleato formale degli Stati Uniti e partecipa ad AUKUS e al sistema di intelligence Five Eyes. Nuova Delhi, invece, tutela la propria autonomia strategica, mantiene rapporti con la Russia, partecipa ai BRICS e all’Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai e rifiuta di diventare un avamposto asiatico di una coalizione occidentale.

Quando due Paesi così diversi rafforzano la cooperazione militare, coordinano le catene di approvvigionamento e condividono risorse sensibili come l’uranio, nell’Indo-Pacifico emerge una collaborazione più sofisticata di una semplice alleanza. Si tratta di una convergenza selettiva: solida per produrre accordi operativi, ma flessibile per non imporre una politica estera comune.

Due potenze oceaniche, non due alleati

La geografia è un fattore chiave di questo approccio. L’India considera l’Oceano Indiano il suo spazio strategico principale, da cui dipendono il commercio, l’energia e la proiezione navale. L’Australia, pur essendo una potenza del Pacifico, si affaccia con il suo fronte occidentale sullo stesso oceano, che include infrastrutture strategiche, porti minerari e le isole Cocos (Keeling). La definizione di “Indo-Pacifico” non è solo un’etichetta diplomatica, ma unisce in un unico contesto ciò che per decenni era stato considerato separato.

Il passaggio istituzionale è avvenuto nel 2020, quando il rapporto bilaterale è stato elevato a Comprehensive Strategic Partnership e il MutualLogistics Support Arrangement è stato concluso. Questo accordo consente alle forze armate di entrambi i Paesi di fornire reciprocamente supporto logistico, rifornimenti e servizi durante le attività concordate. Non implica un obbligo di difesa, ma riduce i costi e i tempi della cooperazione operativa.

Il vertice di Melbourne del 2026 ha ulteriormente rafforzato la cooperazione. I due governi hanno istituito un dialogo annuale tra i ministri della Difesa, una Joint Declaration on Defence and Security Cooperation e una Maritime Security Collaboration Roadmap. Si sono inoltre impegnati a consultarsi sugli sviluppi della difesa nell’Indo-Pacifico che riguardino i loro interessi comuni. Il termine chiave è “consultarsi”: rappresenta un avanzamento politico significativo, ma non equivale a una clausola di assistenza reciproca.

Definire questo rapporto come un’alleanza sarebbe prematuro, ma ridurlo a una semplice partnership diplomatica sarebbe altrettanto impreciso. India e Australia stanno sviluppando l’interoperabilità, l’accesso logistico, i canali informativi e le pratiche di consultazione. Questi elementi consentono il coordinamento in caso di crisi, senza vincolare le risposte dei singoli governi.

La Cina è il catalizzatore, non l’unica spiegazione

La crescita della potenza cinese ha accelerato la convergenza tra India e Australia. L’India affronta la disputa di confine lungo la Line of Actual Control, la presenza navale cinese nell’Oceano Indiano e l’espansione delle infrastrutture portuali legate a Pechino. L’Australia ha sperimentato come una forte dipendenza commerciale possa rivelarsi una vulnerabilità politica, in particolare durante le recenti tensioni bilaterali. Ogni accordo tra Canberra e Nuova Delhi è un atto di accerchiamento della Cina. Nel 2025 gli scambi di beni e servizi tra Australia e Cina hanno raggiunto, secondo il governo australiano, 326 miliardi di dollari australiani, pari a un quarto del commercio complessivo del Paese. Nello stesso anno, il commercio Australia-India è stato valutato in 50,2 miliardi. L’India è un’importante direttrice di diversificazione; non è, e non lo sarà nel breve periodo, un sostituto. Anche Nuova Delhi evita una scelta binaria. Compete con Pechino sul confine e nell’Oceano Indiano, ma mantiene il dialogo con la leadership cinese e partecipa a organismi dove la Cina ha un ruolo centrale. La sua politica non mira a entrare in un blocco guidato da Washington, ma a espandere le opzioni, acquisire tecnologia, ridurre le dipendenze critiche e impedire che un solo attore influenzi le decisioni nazionali.

Per questo motivo, la definizione più appropriata non è “decoupling”, ma “de-risking”. Australia e India non stanno separando le loro economie dalla Cina, ma stanno costruendo fornitori alternativi, capacità industriali ridondanti e strumenti di sicurezza economica. In questa ottica, l’uranio è rilevante non perché “isola” Pechino, ma perché aggiunge una nuova filiera protetta a una relazione ancora sottodimensionata rispetto al suo potenziale.

Il mare come banco di prova

È nella dimensione marittima che la convergenza assume la forma più concreta. Le marine dei due Paesi partecipano all’esercitazione Malabar insieme agli Stati Uniti e al Giappone; l’Australia e l’India conducono inoltre l’esercitazione bilaterale AUSINDEX. A queste attività si aggiungono gli scambi di velivoli per il pattugliamento marittimo, la cooperazione in materia di awareness del dominio marittimo e, dal 2026, un memorandum tra l’Australian Maritime Border Command e la Guardia costiera indiana.

La nuova roadmap marittima prevede la collaborazione nello scambio di informazioni, lo sviluppo delle capacità, la formazione e il coordinamento operativo. Non è necessario ipotizzare scenari di guerra per comprenderne il valore: la sorveglianza delle rotte, la ricerca e soccorso, la protezione delle infrastrutture sottomarine, la risposta ai disastri e il contrasto ai traffici illeciti sono già funzioni strategiche. In caso di crisi, queste reti possono fornire un quadro operativo condiviso e accelerare le decisioni, non passa soltanto dal Quad. Canberra e Nuova Delhi cooperano nell’Indian Ocean Rim Association, nell’Indo-Pacific Oceans Initiative e nel formato trilaterale con l’Indonesia. È un segnale importante: per essere accettata nella regione, la loro intesa non può apparire come un dispositivo importato dall’esterno. Deve integrarsi con l’ASEAN, gli Stati insulari e le istituzioni dell’Oceano Indiano.

La decisione di installare temporaneamente una stazione di tracciamento per il programma spaziale umano indiano Gaganyaan nelle Cocos (Keeling) Islands è significativa. Il progetto è dichiaratamente civile e non va interpretato come un’installazione militare. Tuttavia, evidenzia il livello di fiducia necessario per ospitare un’infrastruttura strategica indiana in un arcipelago australiano in una delle aree più sensibili tra l’Oceano Indiano e il Sud-est asiatico.

Il Quad non è una NATO asiatica

Il Quadrilateral Security Dialogue resta la cornice più visibile dell’avvicinamento tra India e Australia, ma viene spesso descritto in modo improprio. Il Quad non possiede un trattato di difesa collettiva, un comando permanente o una clausola assimilabile all’articolo 5 della NATO. Per l’India, una trasformazione in un’alleanza militare sarebbe incompatibile con l’autonomia strategica; per molti Paesi dell’ASEAN, alimenterebbe il timore di una regione organizzata in blocchi contrapposti.

La forza del Quad risiede nella sua ambiguità controllata. I quattro membri possono cooperare su sicurezza marittima, porti, infrastrutture, cybersicurezza, tecnologie, energia, salute e risposta alle catastrofi, senza dover concordare ogni scelta di politica estera. Nel maggio 2026, i ministri degli Esteri del Quad, riuniti a Nuova Delhi, hanno adottato iniziative specifiche su sicurezza energetica e minerali critici. L’accordo bilaterale sull’uranio del luglio successivo segue questa linea, ma non è formalmente un progetto del Quad.

Questa distinzione è fondamentale anche per valutare le reazioni internazionali. All’11 luglio, non risultano note ufficiali del Ministero degli Esteri cinese che condannino l’intesa sull’uranio come un attacco all’architettura di non proliferazione, né dichiarazioni di Washington o Tokyo che la definiscano una “pietra miliare” per la sicurezza collettiva. Attribuire ai tre governi posizioni non documentate trasformerebbe un’interpretazione plausibile in un fatto inesistente.

La realtà è diversa. Gli Stati Uniti e Giappone hanno un interesse strutturale nel rafforzare la resilienza energetica e industriale dell’India e collaborano con Canberra e Nuova Delhi nelle iniziative del Quad. Pechino, invece, guarda con diffidenza ai meccanismi che rafforzano la presenza strategica statunitense e il coordinamento tra le democrazie marittime. Queste sono posizioni desunte dalle rispettive politiche, non reazioni ufficiali allo specifico accordo del 9 luglio.

Dalla sicurezza militare alla sicurezza economica

Una partnership geopolitica non può basarsi solo su esercitazioni navali. Il pilastro economico si è rafforzato con l’EconomicCooperation and Trade Agreement, in vigore dal dicembre 2022. Sono ancora in corso i negoziati per un Comprehensive EconomicCooperation Agreement più ambizioso e per un trattato bilaterale sugli investimenti. In questa fase, la retorica dovrà confrontarsi con l’accesso al mercato, le barriere non tariffarie, la protezione degli investitori e gli interessi agricoli e industriali spesso divergenti.

La complementarità tra i due Paesi è evidente. L’Australia offre energia, minerali, capitale istituzionale, università e competenze estrattive. L’India garantisce scala, domanda, capacità manifatturiera, servizi digitali e una forza lavoro tecnica in crescita. Il vertice del 2026 ha collegato “Future Made in Australia” e “Make in India”, avviando la Partnership on Cyber, Critical Technologies and Supply Chains e un accordo tecnologico trilaterale con il Canada.

La principale sfida riguarda i minerali critici. Esportare la materia prima non è sufficiente; è necessario stabilire dove avverranno la raffinazione, la trasformazione e la produzione dei componenti. Se l’Australia resterà solo una miniera e l’India solo un mercato finale, la catena manterrà colli di bottiglia esterni. Se invece i capitali australiani, le capacità industriali indiane e gli accordi di acquisto a lungo termine saranno integrati, la partnership potrà creare un corridoio alternativo di valore nei segmenti più esposti alla concentrazione cinese.

Questo richiede progetti bancabili, non solo memorandum: riserve certificate, tecnologie di processo, autorizzazioni, garanzie di acquisto, infrastrutture logistiche e una chiara ripartizione dei rischi. La geopolitica può ridurre il rischio politico e indirizzare il capitale pubblico, ma non può rendere competitivo un progetto industriale privo di scala o di domanda contrattualizzata.

L’uranio come prova di fiducia

Il dossier nucleare riassume tutte queste dinamiche. L’Australia accetta di fornire una risorsa strategica a una potenza dotata di armi nucleari che non aderisce al Trattato di non proliferazione. L’India ottiene un accesso potenziale alle maggiori riserve mondiali di uranio senza rinunciare alla propria posizione sul NPT. Il compromesso è reso possibile dalla separazione tra gli impianti civili designati e il programma militare, dalle salvaguardie dell’IAEA e dalla deroga concessa all’India dal Nuclear Suppliers Group nel 2008.

Rimane tuttavia il problema della fungibilità. Il combustibile importato e sottoposto a salvaguardie può liberare risorse interne per attività non soggette a tali controlli. Questa è una criticità reale, ma non implica che l’uranio australiano sia destinato direttamente al programma militare indiano. Le due affermazioni non sono equivalenti. Sul piano industriale, permangono molte incognite. I governi non hanno reso noti i volumi, i prezzi, i fornitori, il calendario delle consegne né il percorso del materiale nel ciclo del combustibile. Inoltre, non è corretto affermare che l’India debba costruire da zero capacità di conversione, arricchimento e fabbricazione: il Paese dispone già di competenze e impianti nel ciclo nucleare, e molti reattori ad acqua pesante utilizzano uranio naturale senza necessità di arricchimento. La vera questione è quale filiera servirà le forniture australiane e con quali controlli, costi e responsabilità.

L’accordo rappresenta quindi una prova di fiducia prima ancora che un affare commerciale. Per Canberra, significa riconoscere all’India uno status eccezionale e confidare nell’efficacia delle salvaguardie. Per Nuova Delhi, implica accettare la tracciabilità e i vincoli d’uso su parte del proprio approvvigionamento. Il valore commerciale emergerà solo quando questa fiducia si tradurrà in contratti esecutivi.

La profondità sociale del rapporto

Alla relazione strategica si aggiunge una dimensione sociale che altre partnership regionali non possiedono nella stessa misura. Nel comunicato del vertice, la comunità indiana è indicata come la più numerosa tra quelle nate all’estero in Australia. Studenti, professionisti, imprenditori e ricercatori creano collegamenti quotidiani tra i due Paesi, rendendo il rapporto meno dipendente dalle sole decisioni governative e dalle università australiane in India, i programmi di formazione nel settore minerario e la cooperazione tecnologica possono generare capitale umano comune. Ma la diaspora non è soltanto una risorsa economica. Trasforma anche le tensioni della politica indiana in questioni interne australiane e impone a Canberra di bilanciare il partenariato strategico, la coesione sociale, le libertà civili e la sicurezza delle comunità. La vicinanza tra democrazie non elimina automaticamente le divergenze sui diritti o sulla qualità delle istituzioni.

I limiti della convergenza

Questa convergenza presenta limiti precisi. Il primo è strategico: in caso di crisi a Taiwan o di confronto diretto tra Stati Uniti e Cina, non vi è alcuna garanzia che l’India e l’Australia assumano la stessa posizione. Canberra agirebbe in base agli obblighi e alle aspettative dell’alleanza americana, mentre Nuova Delhi valuterebbe la situazione in base ai propri interessi e alla propria autonomia.

Il secondo limite è economico: il divario tra il commercio australiano con la Cina e quello con l’India rimane significativo. La diversificazione richiede tempo, infrastrutture e convenienza, non solo volontà politica. Il terzo limite è industriale: molti accordi su minerali critici e tecnologie non si traducono in investimenti privati, poiché i costi sono elevati e i prezzi internazionali sono spesso determinati da operatori già integrati. L’eccezione indiana può essere gestita attraverso controlli rigorosi, ma continuerà a sollevare obiezioni sulla coerenza del sistema internazionale. Il quinto è politico: governi, opinioni pubbliche e interessi settoriali possono rallentare accordi che, nei comunicati dei vertici, appaiono lineari.

Questi limiti non la rendono irrilevante, ma la rendono più realistica. India e Australia non devono condividere ogni posizione per garantire la sicurezza, ma devono sapere in quali ambiti possono fidarsi, quali capacità condividere e quali differenze restano non negoziabili.

Una cerniera tra due oceani

L’accordo sull’uranio non inaugura da solo un nuovo ordine regionale, ma evidenzia la direzione del cambiamento. L’Indo-Pacifico sta evolvendo da una semplice definizione geografica nei documenti strategici a una rete concreta di accessi logistici, informazioni marittime, tecnologie, contratti energetici e catene del valore.

Se Canberra e Nuova Delhi riusciranno a trasformare le intese del 2026 in forniture nucleari tracciabili, progetti minerari sostenibili, investimenti industriali e cooperazione navale continuativa, il loro rapporto diventerà una vera cerniera tra l’Oceano Indiano e il Pacifico. In caso contrario, la diplomazia resterà ambiziosa ma poggerà su una base economica ancora insufficiente. La partnership non sarà quindi quanto duramente India e Australia parleranno contro la Cina. Sarà quanta capacità strategica riusciranno a costruire senza doverne pronunciare il nome.