Il Senegal tra posizione strategica, petrolio, gas e i conti pubblici da rimettere in ordine

Ormai è chiaro; Dakar ha una posizione che molti paesi le invidiano, nuovi giacimenti offshore e un porto destinato a crescere.

Resta però un problema, il debito emerso dopo il cambio di governo, l’occupazione fragile e una base produttiva ancora stretta rischiano di trasformare il vantaggio in un’altra occasione mancata.

Senza molti dubbi il Senegal pesa più sulla carta geografica che nei conti dell’Africa.

Occhi sulla mappa africana: Dakar si trova sulla punta occidentale del continente, guarda l’Atlantico e sta a ridosso di una regione che negli ultimi anni ha perso stabilità, investimenti e accesso ordinato ai mercati. È una posizione che vale ma non basta.

Da anni il paese viene descritto come una possibile porta d’ingresso verso l’Africa occidentale. La formula è plausibile, ma spesso viene usata con troppa facilità, un porto efficiente non fa da solo un hub regionale. Servono strade, collegamenti ferroviari, dogane affidabili, energia, imprese locali, credito e un’amministrazione capace di seguire i progetti dall’annuncio all’esecuzione. Il Senegal ha alcuni di questi elementi, altri sono ancora deboli. E proprio mentre petrolio e gas sembravano aprire una stagione nuova, è arrivata la crisi dei conti pubblici a ricordare che la geografia non ripaga il debito.

Quando il porto non basta: Dakar e Ndayane

Il porto di Dakar è già uno dei principali nodi commerciali della costa occidentale Africana, la sua posizione lo rende utile non soltanto al mercato senegalese, ma anche ai traffici diretti verso il Mali e, più in generale, verso l’interno della regione. In un Sahel attraversato da colpi di Stato, violenza jihadista e rotture diplomatiche, poter contare su uno sbocco atlantico relativamente stabile ha un valore concreto.

DP World ha investito nel terminal container e il salto di scala dovrebbe arrivare con Ndayane, il nuovo porto in acque profonde a sud della capitale. La prima fase è stata progettata per superare il milione di container l’anno. È un’infrastruttura importante, ma la domanda vera viene dopo: che cosa passerà da quel porto e quanto valore resterà in Senegal?

Se Ndayane servirà soprattutto a far entrare merci importate e a far uscire materie prime, il paese avrà un’infrastruttura moderna senza una trasformazione economica equivalente. Il porto produce sviluppo quando intorno nascono magazzini, servizi, officine, industria leggera, trasformazione alimentare, assicurazioni, credito e imprese di trasporto. Senza questo retroterra, il rischio è che la banchina sia più avanzata dell’economia che dovrebbe servire.

La stabilità regionale è un capitale ma non è gratuita

Il Senegal conserva un vantaggio che oggi vale quasi quanto una risorsa naturale: non è precipitato nella deriva del Sahel centrale. Mali, Burkina Faso e Niger hanno vissuto colpi di Stato, fratture con i partner occidentali e un rapido deterioramento della sicurezza. Dakar, pur attraversata da proteste dure e tensioni politiche reali, ha mantenuto il passaggio del potere dentro un quadro elettorale.

Questa differenza pesa nelle decisioni di una banca, di un fondo o di un gruppo industriale. Una sede regionale non si apre soltanto dove le tasse sono basse. Si apre dove i contratti possono essere fatti rispettare, i dirigenti possono viaggiare e il governo non cambia linea da un mese all’altro.

Il Senegal può quindi presentarsi come interlocutore dell’Europa, degli Stati Uniti, della Cina, della Turchia e dei Paesi del Golfo senza legarsi in modo esclusivo a nessuno. È una posizione utile ma richiede disciplina. Diversificare i partner non significa automaticamente aumentare la sovranità. Si può passare da una dipendenza francese a una dipendenza finanziaria diversa senza aver guadagnato vera autonomia.

Il franco CFA: bersaglio facile, problema più complesso

Dakar ospita la BCEAO ed è parte dell’UEMOA, l’unione monetaria che utilizza il franco CFA occidentale. Per molti senegalesi quella moneta resta il simbolo di un rapporto postcoloniale mai del tutto superato. La critica ha basi politiche comprensibili, ma il dibattito viene spesso semplificato.

Il CFA riduce il rischio di cambio, contiene l’inflazione e facilita gli scambi regionali, in cambio limita l’autonomia monetaria. Uscirne senza riserve adeguate, credibilità fiscale e una banca centrale forte potrebbe però sostituire un vincolo esterno con instabilità interna. La sovranità non dipende dal nome stampato sulla banconota, dipende dalla capacità di produrre, esportare, tassare e finanziare investimenti senza ricorrere continuamente a nuovo debito.

Petrolio e gas hanno cambiato il racconto, non ancora il Paese

Nel 2024 il giacimento offshore di Sangomar ha avviato la produzione di petrolio. Poco dopo è arrivato il primo gas dal progetto Greater Tortue Ahmeyim, condiviso con la Mauritania. Nel 2025 è partito il primo carico di gas naturale liquefatto. Per il Senegal è un passaggio storico: entrano nuove esportazioni, nuove entrate fiscali e competenze che prima non esistevano.

La scala, però, va tenuta nella giusta misura. Il Senegal non diventerà una Nigeria in miniatura e tantomeno un Qatar africano. I giacimenti sono molto importanti per un’economia delle dimensioni senegalesi, ma non cambiano gli equilibri mondiali dell’energia. Caricarli di attese eccessive sarebbe il modo più rapido per trasformare una risorsa utile in una promessa impossibile da mantenere.

La partita decisiva non è soltanto quante navi partiranno cariche di petrolio o gas, conta l’uso interno. Se il gas ridurrà il costo dell’elettricità, sostituirà combustibili importati e renderà più affidabile la rete, potrà aiutare l’agricoltura, la pesca, la trasformazione alimentare, il cemento e la piccola manifattura. Se verrà trattato soltanto come fonte di valuta e gettito, il Senegal resterà esportatore di materia prima e importatore di prodotti finiti.

Il debito è il vero spartiacque

Il problema è che la nuova stagione energetica è cominciata mentre lo Stato scopriva di essere molto più indebitato di quanto risultasse dai dati ufficiali. Dopo il cambio di governo del 2024 sono emerse passività non correttamente rappresentate dalla precedente amministrazione. Le verifiche hanno allargato in modo drastico il perimetro dell’esposizione pubblica.

Nel 2025 il Fondo monetario internazionale ha indicato un livello di debito complessivo del settore pubblico vicino al 132 per cento del PIL alla fine del 2024, includendo anche arretrati ancora in verifica. Per un’economia con una base fiscale limitata è una cifra pesante. Ancora più grave è il danno alla credibilità. I mercati tollerano debiti elevati quando ritengono affidabili i numeri ma diventano molto meno pazienti quando scoprono che una parte dell’esposizione non era stata dichiarata.

Il programma con il Fondo è stato sospeso e Dakar ha dovuto cercare nuove risorse in un contesto più costoso. Il governo può guadagnare tempo con emissioni regionali, prestiti ponte o strutture finanziarie più complesse. Ma il tempo, da solo, non riduce il debito. E ogni nuova operazione fatta a tassi elevati sposta il problema in avanti.

Qui sta il paradosso: le entrate di petrolio e gas dovevano finanziare il future, ora rischiano di essere usate per coprire il passato. Non è un destino inevitabile ma il margine di errore si è ridotto molto. Se una quota crescente delle risorse finirà nel servizio del debito, resterà meno spazio per scuole tecniche, reti elettriche, irrigazione e manutenzione.

Il PIL può salire senza che aumenti il lavoro

I nuovi idrocarburi faranno crescere il prodotto interno lordo, questo non significa che produrranno automaticamente occupazione diffusa. Le piattaforme offshore e gli impianti di liquefazione richiedono molto capitale e relativamente pochi addetti. Possono cambiare la bilancia commerciale senza cambiare la vita quotidiana di una popolazione giovane.

La maggioranza dei lavoratori senegalesi opera ancora nell’informalità. Ogni anno entrano nel mercato del lavoro migliaia di giovani ai quali un campo petrolifero non può offrire una risposta. Il paese ha bisogno di attività meno spettacolari, ma più capaci di assorbire manodopera: agricoltura, edilizia, turismo, logistica, servizi, manutenzione, trasformazione alimentare e piccola industria.

Anche la concentrazione su Dakar è diventata un limite. La capitale attira popolazione, investimenti e amministrazione, mentre molte aree interne restano escluse. Un progetto geoeconomico serio dovrebbe collegare la costa al resto del paese altrimenti la crescita rafforzerà ancora di più Dakar e lascerà invariata la fragilità del territorio.

Riso importato, mare impoverito

La dipendenza alimentare è la contraddizione più visibile. Il Senegal dispone di terre coltivabili e dell’acqua del bacino del fiume Senegal, ma continua a importare una parte rilevante del riso consumato. Di conseguenza, il prezzo di un alimento essenziale dipende dai mercati asiatici, dai noli, dal cambio e dalle crisi internazionali.

Aumentare la produzione interna non è questione di slogan; servono irrigazione, sementi, macchinari, magazzini, credito e una distribuzione efficiente. Il Paese non soffre per mancanza di progetti, soffre perché i progetti spesso procedono separati: il porto non dialoga con la campagna, il credito non arriva ai produttori, l’energia resta costosa e la logistica disperde margini.

La pesca racconta la stessa storia. Per decenni ha garantito reddito e cibo a intere comunità costiere. Oggi gli stock sono sotto pressione, la pesca artigianale deve spingersi più lontano e la concorrenza industriale ha ridotto la redditività. Quando una barca rende più portando migranti verso le Canarie che tornando con il pescato, la crisi economica è già diventata sociale.

La prova del nuovo potere

Bassirou Diomaye Faye e il movimento che lo ha portato alla presidenza hanno raccolto consenso promettendo più sovranità, contratti migliori e una distribuzione meno squilibrata dei benefici delle risorse naturali. Era una domanda politica forte e comprensibile. Molti senegalesi avevano visto crescere il debito e le grandi opere senza percepire un miglioramento equivalente nelle proprie condizioni.

Il passaggio dalla denuncia al governo è però il più difficile. Rivedere un contratto può aumentare la quota pubblica, ma può anche congelare investimenti se viene fatto senza regole chiare. Prendere le distanze dalla Francia amplia lo spazio diplomatico, ma non elimina la necessità di capitali, tecnologia e mercati esteri. Contestare il Fondo può essere popolare; trovare un finanziatore disposto a prestare meno caro è un’altra cosa.

Dakar deve evitare due errori, il primo è tornare alla vecchia dipendenza e accettare qualunque condizione pur di riaprire il credito. Il secondo è scambiare la sovranità con l’isolamento. Cina, Emirati, Turchia, Francia e Stati Uniti difendono i propri interessi. La differenza non la fa la bandiera del partner ma la qualità con la quale lo Stato senegalese negozia.

Il ruolo

Il Senegal non ha il mercato della Nigeria, l’industria del Marocco o la forza finanziaria del Sudafrica. Può però occupare uno spazio preciso: piattaforma atlantica relativamente stabile, cerniera tra costa e Sahel, sede di servizi regionali, logistica, energia e trasformazione agroalimentare.

Per riuscirci dovrà fare cose meno visibili di un nuovo terminale e più difficili di un annuncio. Dovrà rendere trasparenti i conti, impedire che nuovo debito resti fuori bilancio, proteggere una parte delle entrate energetiche, usare il gas per abbassare il costo dell’elettricità e collegare Ndayane alle imprese e ai territori. Soprattutto dovrà creare lavoro fuori dai settori estrattivi.

Il Paese parte da una posizione migliore di molti vicini. Ha accesso all’Atlantico, una tradizione diplomatica riconosciuta, istituzioni ancora riparabili e nuove risorse. È abbastanza stabile da attrarre capitali e abbastanza importante da essere corteggiato da più blocchi. Proprio per questo non può permettersi di sprecare il vantaggio.

Il ruolo del Senegal, quindi, non è in discussione, la questione è chi riuscirà a trasformarlo in valore. Se lo Stato non terrà insieme porti, energia, credito, agricoltura e lavoro, a guadagnare saranno soprattutto i creditori, gli operatori logistici e le compagnie che controllano le risorse. Il mare e il sottosuolo possono offrire un’occasione ma non possono sostituire la qualità del governo.

Fonti