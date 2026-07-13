Il Senegal tra posizione strategica, petrolio, gas e i conti pubblici da rimettere in ordine
Lorenzo Bruno
- Esteri

Il Senegal tra posizione strategica, petrolio, gas e i conti pubblici da rimettere in ordine

Il Senegal tra posizione strategica, petrolio, gas e i conti pubblici da rimettere in ordine

foto-articolo
Esteri - 13 Luglio 2026

di Lorenzo Bruno

Condividi: