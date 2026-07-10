Australia-India, l’uranio come nuova leva dell’Indo-Pacifico: energia, Quad e supply chain nucleare
David Marini
- Esteri

Australia-India, l’uranio come nuova leva dell’Indo-Pacifico: energia, Quad e supply chain nucleare

Australia-India, l’uranio come nuova leva dell’Indo-Pacifico: energia, Quad e supply chain nucleare

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Esteri - 10 Luglio 2026

di David Marini

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