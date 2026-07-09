Summit NATO di Ankara: Industria, IA, Ucraina e Iran (ma niente Cina). La priorità è gestire Trump. 
Francesco Iasevoli
- Esteri

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Esteri - 9 Luglio 2026

di Francesco Iasevoli

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