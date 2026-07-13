Ungheria, stop ai media pubblici: sospese le trasmissioni per smantellare la macchina della propaganda di Orbán
Bianca Ricci
- Esteri

Ungheria, stop ai media pubblici: sospese le trasmissioni per smantellare la macchina della propaganda di Orbán

Ungheria, stop ai media pubblici: sospese le trasmissioni per smantellare la macchina della propaganda di Orbán

foto-articolo
Esteri - 13 Luglio 2026

di Bianca Ricci

Condividi: