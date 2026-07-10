Argentina, il governo Milei investe sul nucleare: arriva il nuovo minireattore
Bianca Ricci
- Esteri

Argentina, il governo Milei investe sul nucleare: arriva il nuovo minireattore

Argentina, il governo Milei investe sul nucleare: arriva il nuovo minireattore

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Esteri - 10 Luglio 2026

di Bianca Ricci

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