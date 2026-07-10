Nigel Farage annuncia le dimissioni e sfida l’establishment: “Decideranno gli elettori”

Nigel Farage, leader del partito di destra populista Reform UK, ha annunciato le sue dimissioni da deputato del collegio di Clacton-on-Sea, provocando un’elezione suppletiva che l’amministrazione comunale ha indetto per il 13 agosto. Farage ha già fatto sapere che si ricandiderà.

Il leader di Reform Uk ha così deciso di rimettere il proprio mandato nelle mani degli elettori, trasformando una controversia sulle sue dichiarazioni finanziarie in una sfida aperta all’establishment inglese che, a suo dire, vorrebbe screditarlo.

La decisione di dimettersi non è arrivata del tutto inattesa. Negli ultimi giorni erano emersi segnali di crescente insofferenza da parte del leader di Reform UK, con una riduzione delle apparizioni pubbliche e alcune uscite considerate poco efficaci anche dai suoi sostenitori. In molti avevano interpretato il momento come una fase di stanchezza o come la necessità di una pausa. Farage, invece, sembrava già impegnato a elaborare una nuova strategia per riconquistare l’elettorato.

L’inchiesta sulle dichiarazioni finanziarie di Falage

Nelle ultime settimane il leader di Reform UK era finito al centro di un’inchiesta rilanciata dal Sunday Times, secondo cui non avrebbe pienamente dichiarato presso il registro degli interessi della Camera dei Comuni i propri redditi, tralasciando di aver ricevuto nel 2024 una donazione di 5 milioni di sterline da parte dell’investitore in criptovalute Christopher Harborne. Secondo le ricostruzioni della stampa britannica, il denaro sarebbe stato utilizzato, almeno in parte, per sostenere le spese di sicurezza personale di Farage. Proprio qui si concentra il nodo della controversia: l’obbligo di dichiarazione cambia se il sostegno è privato oppure collegato all’attività pubblica del personaggio politico. È questa la zona grigia che ha attirato l’attenzione degli organi di controllo parlamentare.

Farage ha respinto le accuse, sostenendo di non aver violato alcuna regola e denunciando quella che definisce una campagna orchestrata dai laburisti per screditarlo politicamente. Per questo motivo ha affermato di voler affidare il giudizio sul proprio operato agli elettori di Clacton, nel sud-est dell’Inghilterra, dichiarando di preferire il verdetto delle urne a quello di un establishment liberale che, a suo dire, starebbe cercando di distruggere la sua carriera politica.

Nel corso del suo intervento Farage ha inoltre parlato delle aggressioni fisiche e verbali che afferma di aver subito negli ultimi anni, alcune delle quali mai rese pubbliche. Tra gli episodi citati, ci sono le molestie rivolte alla figlia dopo la pubblicazione sul Sunday Times di immagini della sua abitazione. Farage ha criticato le autorità britanniche, accusandole di non aver predisposto misure di sicurezza adeguate per proteggerlo.

La risposta della politica britannica

I principali partiti hanno annunciato che non presenteranno candidati alle elezioni suppletive, definendo l’iniziativa di Farage una manovra politica pensata per spostare l’attenzione dalle polemiche sulle finanze del leader di Reform UK.

Per il momento, l’unico sfidante dichiarato è il conte Binface, personaggio satirico creato dal comico Jonathan Harvey. Negli ultimi anni Binface si è candidato contro tre primi ministri britannici con l’obiettivo di prenderli in giro e, come afferma lui stesso, di celebrare la democrazia. Vestito con un costume argentato, un mantello e un bidone della spazzatura trasformato in casco, ha invitato gli elettori di Clacton a concedergli le dieci firme necessarie per ufficializzare la candidatura, definendosi “il vostro amichevole guerriero spaziale intergalattico di quartiere”.

Per diversi esponenti dell’opposizione, la possibilità che Binface sia l’unico avversario di Farage riassume l’assurdità della scelta del leader di Reform UK di provocare un’elezione suppletiva. Reform UK, al contrario, interpreta la rinuncia degli altri partiti come il segnale che nessuno vuole affrontare Farage alle urne. Secondo il partito, il suo leader resta uno dei politici più influenti e abili comunicatori del Regno Unito, capace di incidere profondamente sul dibattito pubblico pur non avendo mai ricoperto incarichi di governo.