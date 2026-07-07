Marine Le Pen condannata in appello, ma torna eleggibile: resta in corsa per l’Eliseo nel 2027

Marine Le Pen resta colpevole sul piano penale, ma torna pienamente eleggibile. È questo il risultato della sentenza pronunciata dalla Corte d’Appello di Parigi nel processo sul caso degli assistenti parlamentari del Rassemblement National, una decisione che conferma le responsabilità della leader della destra francese ma, allo stesso tempo, cambia radicalmente gli equilibri politici in vista delle elezioni presidenziali del 2027. I giudici hanno infatti confermato l’impianto accusatorio relativo all’utilizzo illecito dei fondi del Parlamento europeo, ma hanno modificato la pena accessoria dell’ineleggibilità, eliminando di fatto l’ostacolo che avrebbe impedito a Le Pen di candidarsi all’Eliseo.

L’inchiesta riguarda un sistema che, secondo i magistrati, sarebbe stato operativo tra il 2004 e il 2016, quando il partito si chiamava ancora Front National. Gli assistenti parlamentari degli eurodeputati venivano formalmente retribuiti con risorse del Parlamento europeo, pur svolgendo in realtà attività politiche esclusivamente per il partito in Francia. Un meccanismo che la giustizia francese ha qualificato come appropriazione indebita di fondi pubblici europei destinati all’attività parlamentare. La Corte d’Appello ha confermato la condanna a quattro anni di reclusione, dei quali due con sospensione condizionale, oltre a una consistente sanzione economica. Pur escludendo che Marine Le Pen abbia tratto un arricchimento personale dalla vicenda, i giudici hanno ribadito che la deputata è stata la figura centrale del sistema che ha consentito al partito di finanziare parte della propria attività politica utilizzando risorse provenienti dal bilancio dell’Unione Europea.

La vera novità della sentenza riguarda però gli effetti politici. In primo grado, nel marzo 2025, Le Pen era stata condannata a cinque anni di ineleggibilità con esecuzione immediata, una misura che l’avrebbe esclusa dalla corsa presidenziale anche in presenza di un ricorso. Il nuovo verdetto ridetermina invece la sanzione, riducendo l’interdizione dai pubblici uffici a 45 mesi complessivi, dei quali 30 coperti dalla sospensione condizionale. Tenendo conto del tempo già trascorso dalla sentenza di primo grado, la pena residua è stata considerata esaurita e la leader del Rassemblement National riacquista così il diritto di candidarsi. Per il partito guidato da Jordan Bardella si tratta di un passaggio decisivo. Negli ultimi mesi il presidente del Rassemblement National era stato indicato come possibile candidato alternativo nel caso in cui Le Pen fosse rimasta esclusa dalla competizione. Lo scenario cambia ora completamente: con i sondaggi che continuano a indicarla tra i principali favoriti per la successione a Emmanuel Macron, la candidatura di Marine Le Pen torna a essere l’opzione principale della destra francese.

La vicenda giudiziaria, tuttavia, non è conclusa. La parte della condanna non coperta dalla sospensione dovrà infatti essere espiata attraverso la detenzione domiciliare con braccialetto elettronico, una misura che potrebbe limitare significativamente gli spostamenti della leader durante l’eventuale campagna elettorale. La stessa Le Pen ha più volte sottolineato come il dispositivo rappresenti un ostacolo alla possibilità di condurre una campagna sul territorio con la stessa intensità del passato. Resta infine da capire quale sarà la strategia della difesa. Non è escluso un ricorso in Cassazione per contestare la sentenza e chiedere una revisione definitiva della condanna. Parallelamente, il Rassemblement National potrebbe trasformare il verdetto in un argomento politico, presentandolo come l’ennesimo capitolo dello scontro tra la magistratura e la principale forza dell’opposizione francese. Una battaglia che, almeno sul piano elettorale, resta ora più aperta che mai.