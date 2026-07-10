Il 25 luglio verrà presentata la candidatura di Flavio Bolsonaro a presidente del Brasile
Margherita Coletta
- Esteri

Il 25 luglio verrà presentata la candidatura di Flavio Bolsonaro a presidente del Brasile

Il 25 luglio verrà presentata la candidatura di Flavio Bolsonaro a presidente del Brasile

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Esteri - 10 Luglio 2026

di Margherita Coletta

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